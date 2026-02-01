T20

Rawalpindi

Rawalpindi Cricket Stadium

Karachi staged Pakistan's first Test match and now Rawalpindi becomes the country's 14th Test ground.

Lahore

Gaddafi Stadium

The stadium hosted the final of the 1996 World Cup, which was watched by over 60,000 spectators.

Karachi

National Stadium

The inaugural first-class match was played at NSK between Pakistan and India on April 21-24, 1955.

Karachi

Multan Cricket Stadium

Built as a replacement for the Qasim Bagh stadium, Multan Cricket Stadium hosted its first Test match in 2001

PSL 2025 Schedule

Date Match Teams Venue
April 11 Match 1
11Islamabad United
                    vs
13Lahore Qalandars
Rawalpindi
April 12 Match 2
15Peshawar Zalmi
                    vs
16Quetta Gladiators
Rawalpindi
April 12 Match 3
12Karachi Kings
                    vs
14Multan Sultans
Karachi
April 13 Match 4
16Quetta Gladiators
                    vs
13Lahore Qalandars
Rawalpindi
April 14 Match 5
11Islamabad United
                    vs
15Peshawar Zalmi
Rawalpindi
April 15 Match 6
12Karachi Kings
                    vs
13Lahore Qalandars
Karachi
April 16 Match 7
11Islamabad United
                    vs
14Multan Sultans
Rawalpindi
April 18 Match 8
12Karachi Kings
                    vs
16Quetta Gladiators
Karachi
April 19 Match 9
15Peshawar Zalmi
                    vs
14Multan Sultans
Rawalpindi
April 20 Match 10
12Karachi Kings
                    vs
11Islamabad United
Karachi
April 21 Match 11
12Karachi Kings
                    vs
15Peshawar Zalmi
Karachi
April 22 Match 12
14Multan Sultans
                    vs
13Lahore Qalandars
Multan
April 23 Match 13
14Multan Sultans
                    vs
11Islamabad United
Multan
April 24 Match 14
13Lahore Qalandars
                    vs
15Peshawar Zalmi
Lahore
April 25 Match 15
16Quetta Gladiators
                    vs
12Karachi Kings
Lahore
April 26 Match 16
13Lahore Qalandars
                    vs
14Multan Sultans
Lahore
April 27 Match 17
16Quetta Gladiators
                    vs
15Peshawar Zalmi
Lahore
April 29 Match 18
16Quetta Gladiators
                    vs
14Multan Sultans
Lahore
April 30 Match 19
13Lahore Qalandars
                    vs
11Islamabad United
Lahore
May 1 Match 20
14Multan Sultans
                  vs
12Karachi Kings
Multan
May 1 Match 21
13Lahore Qalandars
                    vs
16Quetta Gladiators
Lahore
May 2 Match 22
15Peshawar Zalmi
                    vs
11Islamabad United
Lahore
May 3 Match 23
16Quetta Gladiators
                    vs
11Islamabad United
Lahore
May 4 Match 24
13Lahore Qalandars
                    vs
12Karachi Kings
Lahore
May 5 Match 25
14Multan Sultans
                    vs
15Peshawar Zalmi
Multan
May 7 Match 26
11Islamabad United
                    vs
16Quetta Gladiators
Rawalpindi
May 8 Match 27
15Peshawar Zalmi
                    vs
12Karachi Kings
Rawalpindi
May 9 Match 28
15Peshawar Zalmi
                    vs
13Lahore Qalandars
Rawalpindi
May 10 Match 29
14Multan Sultans
                    vs
16Quetta Gladiators
Multan
May 10 Match 30
11Islamabad United
                    vs
12Karachi Kings
Rawalpindi
May 13 Match 31 Qualifier Rawalpindi
May 14 Match 32 Eliminator 1 Lahore
May 16 Match 33 Eliminator 2 Lahore
May 18 Match 34 Final Lahore

Team Played Won Lost Points

