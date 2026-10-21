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Pakistan, Turkiye, Qatar and Indonesia sign defence industry cooperation agreement

By Web Desk
5:00 pm | Oct 21, 2026
Pakistan Turkiye Qatar And Indonesia Sign Defence Industry Cooperation Agreement

ISLAMABAD – Pakistan, Türkiye, Qatar and Indonesia have signed an agreement to strengthen cooperation in the defence industry.

According to the Turkish Ministry of National Defence, the Badr Memorandum of Understanding (MoU) was signed during Turkish National Defence Minister Yaşar Güler’s visit to Qatar. The agreement aims to promote defence and security cooperation among the four countries.

The MoU was signed by Pakistan’s Defence Minister Khawaja Asif, Türkiye’s National Defence Minister Yaşar Güler, Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of State for Defence Affairs Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, and Indonesia’s Deputy Defence Minister Yusuf Juhari.

According to Türkiye’s Defence Industry Agency, the new memorandum will help advance ongoing defence projects among the four countries.

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Web Desk

Daily Pakistan Global Web Desk

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