Pakistan, Turkiye, Qatar and Indonesia sign defence industry cooperation agreement

ISLAMABAD – Pakistan, Türkiye, Qatar and Indonesia have signed an agreement to strengthen cooperation in the defence industry.

According to the Turkish Ministry of National Defence, the Badr Memorandum of Understanding (MoU) was signed during Turkish National Defence Minister Yaşar Güler’s visit to Qatar. The agreement aims to promote defence and security cooperation among the four countries.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Katar ziyareti sırasında Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı’nı Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından imzalandı.

İmza töreninde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

#MillîSavunmaBakanlığı

#YaşarGüler

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2026