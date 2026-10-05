Pakistan announce T20I, ODI squads for Tri-Series

LAHORE – Pakistan have announced their squads for the upcoming three-match T20I series against Sri Lanka and the seven-match ODI tri-series involving England and Sri Lanka.
Sahibzada Farhan has been named captain for the T20I series, while Shaheen Shah Afridi will continue to lead Pakistan in the ODI tri-series against England and Sri Lanka.
All three T20Is between Pakistan and Sri Lanka will be played at Rawalpindi Cricket Stadium. The opening match is scheduled for October 9, followed by the second T20I on October 11 and the third on October 13.
The 15-member T20I squad includes Sahibzada Farhan, Abdul Samad, Abrar Ahmed, Arafat Minhas, Fakhar Zaman, Hasan Nawaz, Mohammad Imran Randhawa, Khawaja Nafay, Muaz Sadaqat, Naseem Shah, Razaullah, Saim Ayub, Mohammad Salman Mirza, Shadab Khan and Sufiyan Muqeem. Khawaja Nafay has been included as wicketkeeper.
The ODI tri-series featuring Pakistan, England and Sri Lanka will consist of seven matches. The first three matches will be played in Rawalpindi, while the remaining league games and the final will take place in Lahore.
Shaheen Shah Afridi will captain the 16-member ODI squad, which includes Abrar Ahmed, Salman Ali Agha, Arafat Minhas, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Mohammad Ghazi Ghori, Haris Rauf, Hasan Nawaz, Naseem Shah, Razaullah, Saad Baig, Saim Ayub, Shadab Khan and Sufiyan Muqeem.
Mike Hesson will serve as head coach, with Shaun Tait as bowling coach, Michael Smith as batting coach and Mansoor Amjad as fielding coach. Naveed Akram Cheema has been appointed team manager.
Shafqat Shabbir will serve as media manager in Rawalpindi, while Syed Nazir Ahmed will handle media duties in Lahore. Colonel Usman Anwari has been appointed security manager and Dr Wajid Ali Riffai will serve as team doctor.