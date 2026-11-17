RAWALPINDI – Pakistan’s fast bowlers jolted Sri Lanka’s batting order on Tuesday, reducing visitors to miserable 85-6 at lunch on opening day of second Test at Rawalpindi Cricket Stadium.
After electing to field, Mohammad Abbas and Razaullah spearheaded ruthless bowling assault, claiming two wickets each. Saqib Khan and Aamer Jamal also chipped in with one wicket apiece. Sri Lanka’s hope fades as five batters returned to pavilion with just 36 runs on the scoreboard.
Saqib Khan then removed Pasindu Sooriyabandara for 2 before Abbas dismissed seasoned batter Dinesh Chandimal for seven and Kamindu Mendis for eight. Razaullah got Lahiru Udara back for four with fiery 146kph delivery before trapping Dhananjaya de Silva lbw for just one.
With Sri Lanka struggling at 36-5, captain Kusal Mendis launched counterattack alongside Sonal Dinusha. The duo stitched together a 49-run partnership, briefly frustrating Pakistan’s bowlers. However, Aamer Jamal ended the resistance by dismissing Kusal for 32 off 50 deliveries, including five boundaries, leaving the tourists reeling at 85-6.
Abbas emerged as Pakistan’s standout performer, returning remarkable figures of 2-12 from 11 overs, including five maidens. Razaullah took 2-11 in five overs, while Saqib conceded 29 runs and Jamal 23. At lunch, Dinusha remained unbeaten on 15, with Milan Rathnayaka yet to score.
Pakistan strengthened their pace department by replacing Arafat Minhas with Aamer Jamal, a move that paid immediate dividends on a seam-friendly Rawalpindi pitch.