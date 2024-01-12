PCB unveils PSL9 schedule; Lahore to host opening match

The ninth edition of HBL PSL will begin from 17 February 2024 and opening match will be played in Lahore, with defending champions Lahore Qalandars taking on winners of the 2016 and 2018 editions Islamabad United.
The marquee event will be played in four cities – Karachi, Lahore, Multan and Rawalpindi – with the final of the six-team tournament taking place at the National Bank Stadium in Karachi on 18 March.
Over the course of the 34-match T20 tournament, Karachi will host 11 matches, including the Qualifier, two Eliminators and the final. Lahore’s Gaddafi Stadium and Rawalpindi’s Pindi Cricket Stadium will each host nine matches, while fans in Multan, the city of saints, will witness five matches.
The much-anticipated contest between Lahore Qalandars and Karachi Kings will be played on 24 February and 9 March. Gaddafi Stadium will stage the 24 February contest, while National Bank Stadium will see Qalandars and Kings locking horns on 9 March.
Kings, Qalandars, Sultans and United will play five matches at their home ground, while Peshawar Zalmi will play four matches at the Pindi Cricket Stadium. Quetta Gladiators will play three matches each in Karachi, Lahore and Rawalpindi, while they will play one match at the Multan Cricket Stadium against the home side Sultans on 25 February.
Chairman PCB Management Committee, Zaka Ashraf said “As we gear up for this spectacular event, we look forward to witnessing thrilling action and creating unforgettable moments for cricket enthusiasts worldwide.”
February 17, 2024 Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore
February 18, 2024 Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium Lahore; Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium
February 19, 2024 Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium Lahore
February 20, 2024 Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium
February 21, 2024 Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Gaddafi Stadium Lahore; Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan Cricket Stadium
February 22, 2024 Quetta Gladiators v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore
February 23, 2024 Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium
February 24, 2024 Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium Lahore
February 25, 2024 Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium Lahore
February 26, 2024 Peshawar Zalmi v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore
February 27, 2024 Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium Lahore
February 28, 2024 Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Stadium
February 29, 2024 Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Stadium
March 2, 2024 Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium
March 3, 2024 Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Stadium
March 4, 2024 Islamabad United v Peshawar Zalmi, Pindi Cricket Stadium
March 5, 2024 Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium
March 6, 2024 Quetta Gladiators v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium
March 7, 2024 Islamabad United v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium
March 8, 2024 Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium
March 9, 2024 Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Stadium
March 10, 2024 Islamabad United v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium; Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, National Bank Stadium
March 11, 2024 Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Stadium
March 12, 2024 Quetta Gladiators v Multan Sultans, National Bank Stadium
March 14, 2024 Qualifier (1 v 2), National Bank Stadium
March 15, 2024 Eliminator 1 (3 v 4), National Bank Stadium
March 16, 2024 Eliminator 2 (Eliminator Winner v Qualifier Runner-up), National Bank Stadium
March 18, 2024 Final, National Bank Stadium
Pakistani currency maintains its upward trajectory against US dollar, and other currencies in open-market.
On Friday, US dollar was quoted at 280.5 for buying and 283.25 for selling.
Euro stands at 308 for buying and 311 for selling while British Pound rate stands at 358 for buying, and 361 for selling.
UAE Dirham AED hovers at 76.75 whereas the Saudi Riyal comes down to 74.8.
|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|280.5
|283.25
|Euro
|EUR
|308
|311
|UK Pound Sterling
|GBP
|358
|361
|U.A.E Dirham
|AED
|76.75
|77.5
|Saudi Riyal
|SAR
|74.8
|75.5
|Australian Dollar
|AUD
|187.2
|189
|Bahrain Dinar
|BHD
|748.21
|756.21
|Canadian Dollar
|CAD
|208.5
|210.5
|China Yuan
|CNY
|39.53
|39.93
|Danish Krone
|DKK
|41.3
|41.7
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.99
|36.34
|Indian Rupee
|INR
|3.39
|3.5
|Japanese Yen
|JPY
|2.21
|2.3
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|916.08
|925.08
|Malaysian Ringgit
|MYR
|60.59
|61.19
|New Zealand Dollar
|NZD
|175.03
|177.03
|Norwegians Krone
|NOK
|27.33
|27.63
|Omani Riyal
|OMR
|730.64
|738.64
|Qatari Riyal
|QAR
|77.29
|77.99
|Singapore Dollar
|SGD
|208.5
|210.5
|Swedish Korona
|SEK
|27.47
|27.77
|Swiss Franc
|CHF
|330.38
|332.38
|Thai Bhat
|THB
|8.02
|8.17
KARACHI – Gold prices saw positive trend in the local market on Friday.
The single tola of 24 Karat gold was available at Rs220,200, and the price for 10-gram gold reached Rs188,790.
Meanwhile, 22 Karat Gold price stands at Rs201,849, 21 karat rate for each tola is Rs192,675 and 18k gold rate at Rs165,150.
In the international market, the price of yellow metal moved up by $2.43 to settle at $2,028 per ounce.
|City
|Gold
|Silver
|Lahore
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Karachi
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Islamabad
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Peshawar
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Quetta
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Sialkot
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Attock
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Gujranwala
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Jehlum
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Multan
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Bahawalpur
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Gujrat
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Nawabshah
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Chakwal
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Hyderabad
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Nowshehra
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Sargodha
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Faisalabad
|PKR 220,200
|PKR 2,439
|Mirpur
|PKR 220,200
|PKR 2,439
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