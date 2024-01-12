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Pakistan Super League (PSL)Sports

PCB unveils PSL9 schedule; Lahore to host opening match

Web Desk
07:23 PM | 12 Jan, 2024
PCB unveils PSL9 schedule; Lahore to host opening match

The ninth edition of HBL PSL will begin from 17 February 2024 and opening match will be played in Lahore, with defending champions Lahore Qalandars taking on winners of the 2016 and 2018 editions Islamabad United. 

The marquee event will be played in four cities – Karachi, Lahore, Multan and Rawalpindi – with the final of the six-team tournament taking place at the National Bank Stadium in Karachi on 18 March.

Over the course of the 34-match T20 tournament, Karachi will host 11 matches, including the Qualifier, two Eliminators and the final. Lahore’s Gaddafi Stadium and Rawalpindi’s Pindi Cricket Stadium will each host nine matches, while fans in Multan, the city of saints, will witness five matches.

The much-anticipated contest between Lahore Qalandars and Karachi Kings will be played on 24 February and 9 March. Gaddafi Stadium will stage the 24 February contest, while National Bank Stadium will see Qalandars and Kings locking horns on 9 March.

Kings, Qalandars, Sultans and United will play five matches at their home ground, while Peshawar Zalmi will play four matches at the Pindi Cricket Stadium. Quetta Gladiators will play three matches each in Karachi, Lahore and Rawalpindi, while they will play one match at the Multan Cricket Stadium against the home side Sultans on 25 February.

Chairman PCB Management Committee, Zaka Ashraf said “As we gear up for this spectacular event, we look forward to witnessing thrilling action and creating unforgettable moments for cricket enthusiasts worldwide.”

Schedule of Matches

February 17, 2024 Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore

February 18, 2024 Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium Lahore; Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium

February 19, 2024 Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium Lahore

February 20, 2024 Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium

February 21, 2024 Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Gaddafi Stadium Lahore; Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan Cricket Stadium

February 22, 2024 Quetta Gladiators v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore

February 23, 2024 Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium

February 24, 2024 Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium Lahore

February 25, 2024 Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium Lahore

February 26, 2024 Peshawar Zalmi v Islamabad United, Gaddafi Stadium Lahore

February 27, 2024 Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium Lahore

February 28, 2024 Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Stadium

February 29, 2024 Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Stadium                    

March 2, 2024  Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium

March 3, 2024   Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Stadium

March 4, 2024  Islamabad United v Peshawar Zalmi, Pindi Cricket Stadium

March 5, 2024   Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium

March 6, 2024 Quetta Gladiators v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium; Islamabad United v Lahore Qalandars, Pindi Cricket Stadium

March 7, 2024   Islamabad United v Karachi Kings, Pindi Cricket Stadium

March 8, 2024  Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Pindi Cricket Stadium

March 9, 2024  Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Stadium

March 10, 2024 Islamabad United v Multan Sultans, Pindi Cricket Stadium; Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, National Bank Stadium

March 11, 2024 Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Stadium

March 12, 2024 Quetta Gladiators v Multan Sultans, National Bank Stadium                       

March 14, 2024 Qualifier (1 v 2), National Bank Stadium

March 15, 2024 Eliminator 1 (3 v 4), National Bank Stadium

March 16, 2024 Eliminator 2 (Eliminator Winner v Qualifier Runner-up), National Bank Stadium

March 18, 2024 Final, National Bank Stadium

PSL 9 schedule changed due to general elections in Pakistan

Web Desk

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Forex

Rupee sees marginal gains against US dollar, Euro, Pound and Riyal

Pakistani currency maintains its upward trajectory against US dollar, and other currencies in open-market.

US Dollar rate in Pakistan

On Friday, US dollar was quoted at 280.5 for buying and 283.25 for selling.

Euro stands at 308 for buying and 311 for selling while British Pound rate stands at 358 for buying, and 361 for selling.

UAE Dirham AED hovers at 76.75 whereas the Saudi Riyal comes down to 74.8.

Today’s currency exchange rates in Pakistan - 12 January 2024

Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
Currency Symbol Buying Selling
US Dollar ‎USD 280.5 283.25
Euro EUR 308 311
UK Pound Sterling GBP 358 361
U.A.E Dirham AED 76.75 77.5
Saudi Riyal SAR 74.8 75.5
Australian Dollar AUD 187.2 189
Bahrain Dinar BHD 748.21 756.21
Canadian Dollar CAD 208.5 210.5
China Yuan CNY 39.53 39.93
Danish Krone DKK 41.3 41.7
Hong Kong Dollar HKD 35.99 36.34
Indian Rupee INR 3.39 3.5
Japanese Yen JPY 2.21 2.3
Kuwaiti Dinar KWD 916.08 925.08
Malaysian Ringgit MYR 60.59 61.19
New Zealand Dollar NZD 175.03 177.03
Norwegians Krone NOK 27.33 27.63
Omani Riyal OMR 730.64 738.64
Qatari Riyal ‎QAR 77.29 77.99
Singapore Dollar SGD 208.5 210.5
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Gold & Silver Rate

Gold prices increase in Pakistan - Check today gold rates in Pakistan 12 Jan 2024

KARACHI – Gold prices saw positive trend in the local market on Friday.

Gold Rates in Pakistan Today - 12 January 2024

The single tola of 24 Karat gold was available at Rs220,200, and the price for 10-gram gold reached Rs188,790.

Meanwhile, 22 Karat Gold price stands at Rs201,849, 21 karat rate for each tola is Rs192,675 and 18k gold rate at Rs165,150.

In the international market, the price of yellow metal moved up by $2.43 to settle at $2,028 per ounce.

Today Gold Rate in Pakistan

City Gold Silver
Lahore PKR 220,200 PKR 2,439
Karachi PKR 220,200 PKR 2,439
Islamabad PKR 220,200 PKR 2,439
Peshawar PKR 220,200 PKR 2,439
Quetta PKR 220,200 PKR 2,439
Sialkot PKR 220,200 PKR 2,439
Attock PKR 220,200 PKR 2,439
Gujranwala PKR 220,200 PKR 2,439
Jehlum PKR 220,200 PKR 2,439
Multan PKR 220,200 PKR 2,439
Bahawalpur PKR 220,200 PKR 2,439
Gujrat PKR 220,200 PKR 2,439
Nawabshah PKR 220,200 PKR 2,439
Chakwal PKR 220,200 PKR 2,439
Hyderabad PKR 220,200 PKR 2,439
Nowshehra PKR 220,200 PKR 2,439
Sargodha PKR 220,200 PKR 2,439
Faisalabad PKR 220,200 PKR 2,439
Mirpur PKR 220,200 PKR 2,439

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