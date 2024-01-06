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Pakistan Super League (PSL)

PSL 9 schedule revealed

Web Desk
05:12 PM | 6 Jan, 2024
PSL 9 schedule revealed

LAHORE – The ninth edition of the Pakistan Super League (PSL) is on the horizon, set to commence next month as Lahore Qalandars prepare to defend their title. 

The tournament is scheduled to take place from February 17 to March 17, 2024, in Karachi, Lahore, Rawalpindi, and Multan.

The match distribution across the cities is as follows: Karachi will host 11 matches, Lahore and Rawalpindi will each host 9 games, while Multan will witness five matches.

The tentative schedule for PSL 9, as per a local cricket website, is as follows:

Feb 17: Qalandars vs United in Lahore
Feb 18: Gladiators vs Zalmi in Lahore and Sultans vs Kings in Multan
Feb 19: Qalandars vs Gladiators in Lahore
Feb 20: Sultans vs United in Multan
Feb 21: Zalmi vs Kings in Lahore and Sultans vs Qalandars in Multan
Feb 22: Gladiators vs United in Lahore
Feb 23: Sultans vs Zalmi in Multan
Feb 24: Qalandars vs Kings in Lahore
Feb 25: Sultans vs Gladiators in Multan and Qalandars vs Zalmi in Lahore
Feb 26: Zalmi vs United in Lahore
Feb 27: Qalandars vs Sultans in Lahore
Feb 28: Kings vs United in Karachi
Feb 29: Rest day
Mar 1: Zalmi vs Qalandars and United vs Gladiators in Pindi
Mar 2: Kings vs Sultans in Karachi
Mar 3: United vs Zalmi in Pindi
Mar 4: Kings vs Gladiators in Karachi
Mar 5: Zalmi vs Sultans in Pindi
Mar 6: United vs Qalandars and Gladiators vs Kings in Pindi
Mar 7: United vs Kings in Pindi
Mar 8: Zalmi vs Gladiators in Pindi
Mar 9: Kings vs Qalandars in Karachi
Mar 10: United vs Sultans and Gladiators vs Qalandars in Pindi
Mar 11: Kings vs Zalmi in Karachi
Mar 12: Gladiators vs Sultans in Karachi
Mar 13: Rest day
Mar 14: Qualifier (Team 1 vs Team 2) and Eliminator 1 (Team 3 vs Team 4) in Karachi
Mar 15: Eliminator 2 (Eliminator winner vs Qualifer runner-up) in Karachi
Mar 16: Rest day
Mar 17: Final in Karachi

Here are the finalized squads for the PSL teams:

Islamabad United: Jordan Cox, Naseem Shah, Shadab Khan, Tymal Mills, Azam Khan, Imad Wasim, Faheem Ashraf, Alex Hales, Colin Munro, Matthew Forde, Salman Ali Agha, Qasim Akram, Shahab Khan, Rumman Raees, Hunain Shah, Ubaid Shah, Shamyl Hussain, and Tom Curran.

Peshawar Zalmi: Babar Azam, Noor Ahmed, Rovman Powell, Asif Ali, Saim Ayub, Tom Kohler-Cadmore, Naveen-ul-Haq, Aamer Jamal, Mohammad Haris, Salman Irshad, Arif Yaqoob, Umair Afridi, Daniel Mousley, Khurram Shahzad, Haseebullah Khan, Mohammad Zeeshan, Lungi Ngidi, and Mehran Mumtaz.

Karachi Kings: Kieron Pollard, Daniel Sams, Mohammad Nawaz, Tim Siefert, James Vince, Hasan Ali, Shan Masood, Shoaib Malik, Tabraiz Shamis, Mohammad Amir Khan, Anwar Ali, Arafat Minhas, Mir Hamza, Muhammad Akhlaq, Muhammad Irfan Niazi, Sirajuddin, Saad Baig, and Jamie Overton.

Lahore Qalandars: Fakhar Zaman, Rassie Van der Dussen, Shaheen Afridi, Sahibzada Farhan, Haris Rauf, David Wiese, Sikandar Raza, Abdullah Shafique, Zaman Khan, Imran Jr, Ahsan Hafeez Bhatti, Dan Lawrence, Mirza Tahir Baig, Rashid Khan, Syed Faridoun Mahmood, Jahandad Khan, Shai Hope, and Kamran Ghulam.

Multan Sultans: Mohammad Rizwan, David Willey, Iftikhar Ahmed, Dawid Malan, Khushdil Shah, Usama Mir, Reeza Hendricks, Reece Topley, Abbas Afridi, Tayyab Tahir, Shahnawaz Dahani, Mohammad Ali, Usman Khan, Ihsanullah, Faisal Akram, Yasir Khan, Chris Jordan, and Aftab Ibrahim.

Quetta Gladiators: Sherfane Rutherford, Mohammad Amir, Rilee Rossouw, Mohammad Wasim Junior, Jason Roy, Wanindu Hasaranga, Mohammad Hasnain, Abrar Ahmed, Sarfaraz Ahmed, Saud Shakeel, Sajjad Ali Junior, Usman Qadir, Omair Bin Yousuf, Will Smeed, Khawaja Nafay, Adil Naz, Akeal Hosain, and Sohail Khan.

Web Desk

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Forex

Rupee registers marginal gain against US Dollar, Euro, Pound, Riyal and Dirham; Check 6 Jan forex rates

Pakistani currency saw gains against US dollar, and other currencies in the open bank market on Saturday.

US Dollar rate in Pakistan

On Saturday, the US dollar was being quoted at 280.7 for buying and 283.45 for selling.

Euro remains stable at 307.5 for buying and 310.5 for selling while British Pound rate moves down to 357 for buying, and 360.5 for selling.

UAE Dirham AED slides to 75.65 whereas the Saudi Riyal climbs to 74.7.

Today’s currency exchange rates in Pakistan - 6 January 2024

Source: Forex Association of Pakistan. (last update 09:00 AM)
Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 280.7 283.45
Euro EUR 307.5 310.5
UK Pound Sterling GBP 357 360.5
U.A.E Dirham AED 75.65 77.4
Saudi Riyal SAR 74.7 75.45
Australian Dollar AUD 189.5 191.5
Bahrain Dinar BHD 749.61 757.61
Canadian Dollar CAD 209 211
China Yuan CNY 39.54 39.94
Danish Krone DKK 41.41 41.81
Hong Kong Dollar HKD 36.08 36.43
Indian Rupee INR 3.39 3.5
Japanese Yen JPY 2.05 2.13
Kuwaiti Dinar KWD 916.49 925.49
Malaysian Ringgit MYR 60.84 61.44
New Zealand Dollar NZD 175.62 177.62
Norwegians Krone NOK 27.18 27.48
Omani Riyal OMR 732.12 740.12
Qatari Riyal QAR 77.4 78.1
Singapore Dollar SGD 209.5 211.5
Swedish Korona SEK 27.34 27.64
Swiss Franc CHF 331.46 333.96
Thai Bhat THB 8.16 8.31

Gold & Silver Rate

Gold price drops in Pakistan; Check today gold rates - 6 Jan 2024

Gold prices in Pakistan witness negative trajectory despite surge in the international market.

Gold Rates in Pakistan Today - 6 January 2024

On Saturday, the per tola price of 24 karat gold hovers at Rs217,000 while price of 10 grams of 24 karat gold dropped to Rs186,430/

Meanwhile,  22 Karat Gold price is Rs201,390, 21 karat rate for per tola is Rs192,240 and 18k gold rate stands at Rs164,775.00 for each tola.

Globally, gold prices stand at $20145, moving down by $1.50 over the weekend.

Today Gold Rate in Pakistan

City Gold Silver
Lahore PKR 217,000 PKR 2,430
Karachi PKR 217,000 PKR 2,430
Islamabad PKR 217,000 PKR 2,430
Peshawar PKR 217,000 PKR 2,430
Quetta PKR 217,000 PKR 2,430
Sialkot PKR 217,000 PKR 2,430
Attock PKR 217,000 PKR 2,430
Gujranwala PKR 217,000 PKR 2,430
Jehlum PKR 217,000 PKR 2,430
Multan PKR 217,000 PKR 2,430
Bahawalpur PKR 217,000 PKR 2,430
Gujrat PKR 217,000 PKR 2,430
Nawabshah PKR 217,000 PKR 2,430
Chakwal PKR 217,000 PKR 2,430
Hyderabad PKR 217,000 PKR 2,430
Nowshehra PKR 217,000 PKR 2,430
Sargodha PKR 217,000 PKR 2,430
Faisalabad PKR 217,000 PKR 2,430
Mirpur PKR 217,000 PKR 2,430

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