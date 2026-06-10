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Currency Rates in Pakistan – US Dollar, Euro, Pound, Riyal Open Market Rates – 10 June 2026

By Our Correspondent
8:35 am | Jun 10, 2026

Pakistani rupee remained largely stable against major foreign currencies in open market, with US Dollar trading at Rs278.10 for buying and Rs279.55 for selling.

Euro was available at Rs320.79 for buying and Rs324.35 for selling, while UK pound sterling stood at Rs371.12 and Rs376.60, respectively. UAE dirham was trading at Rs75.65 for buying and Rs76.60 for selling, while Saudi riyal was quoted at Rs74.00 and Rs74.75. The Qatari riyal was available at Rs75.22 for buying and Rs76.15 for selling.

Kuwaiti Dinar remained highest-valued currency in the market, trading at Rs884.52 for buying and Rs894.65 for selling. Bahraini dinar and Omani riyal followed at selling rates of Rs744.90 and Rs730.32, respectively.

Foreign Exchange Rates in Pakistan

Currency Symbol Buying  Selling 
US Dollar USD 278.1 279.55
Euro EUR 320.79 324.35
UK Pound Sterling GBP 371.12 376.60
UAE Dirham AED 75.65 76.60
Saudi Riyal SAR 74.00 74.75
Australian Dollar AUD 194.24 199.65
Bahrain Dinar BHD 734.83 744.90
Canadian Dollar CAD 198.13 203.35
Chinese Yuan CNY 38.05 38.80
Danish Krone DKK 43.39 43.79
Hong Kong Dollar HKD 34.97 35.90
Indian Rupee INR 2.80 3.05
Japanese Yen JPY 1.72 1.82
Kuwaiti Dinar KWD 884.52 894.65
Malaysian Ringgit MYR 67.18 67.88
New Zealand Dollar NZD 159.76 164.81
Norwegian Krone NOK 27.88 28.18
Omani Riyal OMR 719.22 730.32
Qatari Riyal QAR 75.22 76.15
Singapore Dollar SGD 214.98 220.83
Swedish Krona SEK 30.27 30.57
Swiss Franc CHF 350.35 356.85
Thai Baht THB 8.53 8.68

 

Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 278.65 279.9
Euro EUR 309.4 312
UK Pound Sterling GBP 365.2 369
U.A.E Dirham AED 75.60 76.25
Saudi Riyal SAR 73.80 74.45
Australian Dollar AUD 186.5 189.13
Bahrain Dinar BHD 732.6 740.6
Canadian Dollar CAD 202.65 207
China Yuan CNY 38.25 38.65
Danish Krone DKK 40.03 40.43
Hong Kong Dollar HKD 35.68 36.03
Indian Rupee INR 3.34 3.45
Japanese Yen JPY 1.98 1.99
Kuwaiti Dinar KWD 903.45 908.53
Malaysian Ringgit MYR 59.25 60.25
New Zealand Dollar NZD 169.34 171.34
Norwegians Krone NOK 26.14 26.44
Omani Riyal OMR 723.13 727.21
Qatari Riyal QAR 76.44 77.14
Singapore Dollar SGD 201.75 203.75
Swedish Korona SEK 26.15 26.45
Swiss Franc CHF 324 328.94
Thai Bhat THB 7.57 7.72
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Our Correspondent

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