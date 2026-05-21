Anmol Pinky’s Contact List surfaces online amid High-Level Drug Case probe

By News Desk
12:22 pm | May 21, 2026
ISLAMABAD – Anmol Pinky’s drug bust sparked new controversy online, and the probe widened with dramatic and explosive claims coming out, as she named some leading figures from political and showbiz circles.

According to investigators, a sweeping digital trail exposed what they describe as sprawling network linked to accused, with phone records allegedly connecting her to over 800 different contacts. Officials told lawmakers that communication data shows continued contact with these numbers, showing the scale and reach of alleged operation.

Anmol Pinky Contact List

Mobile Number  Name
301**30415 Ismail Dadi | Ismail Party For Sale Full Floor | Softronic System | Ismail Dadi Softronic
300**93381 Abdullah Butt | Ma G Popi Aunti | ABDULLAH BUTT Popi Aunty | Abdullah Butt Gawalmandi
342**28679 Shaaiq Makhani | 25 Mah Fees | Shaik Bhai | 25 Muhafiz
34**86603 Malak Tariq Advocate | Malik Sab | Ad Malik Tariq 2 | Tariq Uncle
3052**4599 Baryam B | شیٹرنگ والا | Baryam King | Baryam Aud Niy
3092**0477 Mohsin Czn | MOHSIN KHATRI | Pinky Rider Isb Under Cover Nmbr Diya Pinky Ny | Mosan Khatri
3003**3108 Umair Soomro | Umair. Soomro 🤲🤲 | Umair Somro | Umair 6000
3331**8333 1444 it | Mister estate | Mastet State | Danish Naim
3331**9999 Ismail Tauheed | Sheikh Ismail | Ismail Bhai | Ismail Tawakal
3104**1444 R. Hina (Rizwaan) | Hina Farozan Phase Viii 1 | Ali Hina | Hina Pathani 1
3332**7776 Shiraz Riaz | Shiraz Riaz Coto Impex | Shiraz Raiz | Sheraz riaz
3118**7198 E Kirn Buldiaa | Maheen 311 | Kiran Model | Ran Maheen Lakhani
3142**4562 Usama Ubl | Osama UBL | UBL Usama | Usama Ajaz
3312**4429 Saad Khan | Saad Masood Khan | SMK Khi 50k | Saad Meezan Def
3008**3940 Fahad Shaukat | Fahad Shoukat | Fahad Shoukat Armcom | Fawad Shoqat 5 April Prado
3008**8337 Saqib Suleman Sheikh | ثاقب سلیمان | Saqib Milly | Saqib Suleman
3008**7327 Irfan tashkent | Irfan Karachi | Irfan Royal | PiA Friend
3242**8820 Party Iqra Banker | 3 bed d | iqra siddiqui | Iqra Siddiqui HR
3319**9999 Khizer Mughal | Khizar Oil | Khizar Mughal | KHIZAR MUGHAL PARTY FR JAM YASIR
30092**678 Seth Ali | Mohammad A. Khan | Ali Bank AlFalah | Mohammad Ali Khan Bank Alfalah
3003**7007 Bughti Banda | Khalid Al Mehran | Khalid bhai | Khalid Rashid
3342**9871 Rana Anmol Fatman Tre | مقدس خان 1 | MUQ Baji | CC Mrs Zakir New
3331**0871 Yasir Bhai | Yasir Bin Muhammad | Yasir Penta | Yasir Sahib CEO Penta Development Bro
3002**1001 Shamail Sikander | شوماءیل وکیل | Shumail sikandar | Shumail Sikander
3008**6184 Waqar Sb Khi. shujah | Waqar C/o Gul Tabba | asim leonet | WAKAR OMAIR D ATR
3361**9960 Aman Aftab | Aman Aftab Adv | Aman Aftab Advocate | Adv Aman Aftab
3113**2299 Frari Group | R. Sana Rana | Didi Bhai | Adeel Zohra Gardan Zong
3452**5666 SSP Usman Bajwa | Sp Usman Bajwa | Ssp Usman Ijaz Bajwa | Usman Bajwa SSP
3219**3777 Vicky Bhai | Vicky Touseef | Vicky Tauseef | zaki kjg d moskan
3472**6008 Ahsan Sanna | Ahsan bhai | Ahsan Defence Carwash | Ahsan shell. pu
3333**0879 John Korean | John sharaab | john bhai | John Faisal Frnd
3003**0504 Humair sarki | Umair sarki | Humair Ali | Humair Arslan Friend
33625**038 Majid Shah | Adv Majid Shah | Majid Ali Shah | ADNAN SULMAN
3012**0375 Naheed Baji | Sherina Mother | Ami G | Nahid ….
30082**531 Agha Asghar Ali | Agha Asghar | MR AGHA ASGHAR ALI RIZVI | SEHAR ENTERPRISES [CLOSED] DA IX AGHA ASGHAR ALI RIZVI
3092**3867 Company Frainds | Khairullah Fahad PE | AG FAHAD | Fahad College 1
3332**6349 Ad Media Naveed | Naveed Hameed | Naveed ad media | Naveed Bhai
3002**8252 Hasan Zaidi | Hassan Zaidi | Hasan Zaidi Byco | club hasan zaidi
3132812118 shan bhai | Rahan M 15 | Adm Shani | Shan Korangi Branch
3462900006 Atif 90 | Atif Boss | Atif sahib G B Zone | Mohammad Atif Fpp
3368494600 Zahid Malik | Zahid Malik PSO Isb Ksa | Zahid Malik Alg 16 | PSO Zahid Malik KSA M
3002001011 Sarim Alvi | Sarim Bhai | Cm Sarim Alvi | Sarim Alvi Sb SAMI
3332442111 Suffian Bughio | Sufiyan Bughio | Suffian Bughio. G | Sufian Bughio
3008262446 Taimur Jamot | Taimoor Jamot | Taimur Jamote | SYED TAIMUR ALI SHAH
3333436712 Hasan Askari | Hassan Askari | Hassan Askari Adamjee | 1218039 Hasan Askari
3370377106 Moiz Abbas | Moiz Abbas Rizvi | Moiz siddiqui | Moiz Director
3204040234 Inmol Komal D | Anmol Bila | Inmol D | Anmol Azam
3412247075 US Salman Sarfraz | Salman Siddiqui | R Salman (Fahad) | Salman Sadiqqi
3414259632 Kesh Bhai | Robinson RIAZ GILL | Robin Gill | Roby Gill
3002019820 Yasir Kalwar | DC Yasir Kalwar | Adc YASIR KALWAR | ADC Yasir Wahab Kalwar
3008294471 Zarrar Khuhro | Zarar Khoro | Zarrar Khoro | Zarar Khoro Analyst
3009289401 Sidra Fawad | Sidra Apu | sidra cliftan | Marsated Girl
3011862236 Basit Chota Jaz | Basit Hollywood | ABDUL BASIT BARBAR GARDEN NEAR ALHAYAT ROLL POINT. | Basit Maraja
3092304542 T FIR 132/22 SURETY SALEEM | Ali Mulzim Susar 6number | Salem Chacho K | nana aba
3171111100 Sameer Mughal Zong | Sameer Mughal | Sameer Zong | A2 Sameer Mughal Zong
3312371978 Sharif Agha | Agha sharif | Agha Sharif BAFL | Shareef Agha
3363003620 Ali Panjwani | Ali Abbas Panjwani | Ali Abass Stock Lot Site Area Rashidabad | Ali Bhai
3222181838 Anas Kamdar | Anas Bhai | Anus Kamdar | Anas Kamdar Khi
3335555903 Tariq malik | Adv Tariq Malik | Tariq Malik Adv | malik tariq
3008242900 Shahzaib Paper 2 | Shahzeb Siddiqui | Shahzeb J. Siddiqui Khi | Shahzeb C/o Nadia Lahore Upr 8 Siddiqui
3042225188 John Pinto | Joey Pinto | John Pinto Urdu 1 | John B Pinto
3008270016 Humayun Rafi | Humayun TCM | Humayun Toyota | Humayun Toyota Central
3362630477 Hasnain Bhai | hasnain for aut customer albaraka | Syed Hasnain | Hasnain Course
3360009994 Haji Toufiq | Toufeeq bhai | Tofiq Sonar | Haji Sahab
3082666999 Fabzea Afaq | Fabzea Ahsen | Mrs Afaq Rooman Bkr | Fabzea Ahsen PT1 2001
3002831225 Faheem Memon | فہیم میمن | Faheem AHC 2021 29 | HN Boos. 225
3008202122 Imran Jiwani | Imran jewani | Imran Jawani | Imran Jiwai Costumer of Sukri
3008253692 Ali Hayat | Lبلاک ڈیفنس | Ali Hayat Rizvi | Ali Hayat 645 D Ph5
3082846801 Ami Jaan | Irum Friend | Jawad Ali | Muskan Rose Er
3161039272 Mubashair Kar | مسکان K | Atiya Baji | 8 8. lala
3008237748 Foodpanda Saira | Saira Deane | Dr Saira | Saira A6
3118150418 Asif Bhai | عاصف خان | Asef Khi | asif maymar
3212381494 Sulaiman Rehman | Suleman Ur Rehman | P Rania 25k Ok | Stc Mani Alvi c Taha Irum
3232355063 Ammad lilly | Ammad Uddin Siddiqui | A6b immad Rent | Lilly Ammad
3008230477 Sajjad Rizvi | سجاد شوروم ڪلفٽن ڪراچي | sajjad 5th gear | Sajjad Showroom
3008247841 Ahsen Idris | Ahsan Idrees Blitz | Cl Ali Block P3508 | Ahsen Idris BLITZ
3313158914 Ameer Ali | Amirali Kabani | Amir Ali Guest Block 2 | Ameer Ali Tejani
3322893373 Agha Ghufran | Ok Eng Who | Agha C Of | Client Gufran
3323871797 Saud Khan | سعودصا ب | Saud Primex | Saud Bhai
3008264152 Sher Shah | Shershah Khan | Sher shah Khan | Shair Shah
3008970636 Saad Loreal | Saad Hyder Loreal | Saad Waeed S | Saad Sahab
3002211741 Ali Rizvi | Ali Ammar | Ali Ammar Client | Ali Rizvi Ct2 Apt 1605
3002582255 Jamshed Khan | ARYAN ENTERPRISES DA I JAMSHED KHAN | Jamshed Khan TRG | Jamsheed Khan
3162100184 Arbab Zaidi | Arbab Bhai | arbab jani | Abras Kanz
3218010190 Dr Ahmed | Doc Asim Sarwana | ahmed donor | Ahmed smc
3439993336 Daniyal Ditta | Daniyal Ditta. G | Dabiyal Allah Ditta | Daniyal Auto Squad
3472876530 waqar chase up | وقار مغل نکاح دل مراد گوٹھ | Vicky Sp | omg m wsqar mughal
3002250161 Mansoor Shah | Mansoor ali shah | Mansoor 161 | Mansoor Kazmi
3002471589 Dewan Sahab | Dewan store | Dewan Lovely | Aman Visky
3102573442 Kamraan Asim | Kamran 2 Lalu | Kamran Shop | Kamran Zubbi Dost 2
3152565656 BEHROZE KAPADIA | Behroze Kapadia | behroz kapadia | Kpmg Behroz
3212267972 Aamir Ali Khan | Muhammad Aamir Ali Khan | عامر بھائی صاحب | T Amir Khyb Trq Ptn Ed Pso Clnt 5k 1p
3212863511 Sehar Palijo | Saher Palijo | Sehar Ogilvy | C 108
3422634660 Uzair Hanif | Uzair Hanif Query 2023 | B33G1 Blk12 Joher | Hanif Panda Customer
3322377167 B10157 Est | Mutarif Zuberi. eet | Mutarif Zuberi T | Zuberi Sahab
3002228843 Sohaib Khan Starcom | Sohaib Khan | Khi Cli 20k | Sohaib starcom
3018207594 Zaki Niazi | نیازی عبداللہ شاہ غازی | Muhammad Zaki Niazi DHA Oasis Cl | Zaki Naizi
3128878261 Hamza Cbf | Hamza Knnu | hamza 3k | Hamza 5a4
3152846787 Saif Alvi | Saif Ur Rehman | Saif Farok15badban | Saif Alvi Raj Sb Saad Sb
3008258970 Shazaib Mandokhail | Chai Master | Sony Aunty Ka Client Shahzeb.2000 Bb | Shahzaib Mandokhail
3158337919 Rehan Jan | Rehan Jaan Allah ❤ | Rehan Moach | Rehan ShOkO
3453128716 Hamza Aifd | Hamza Ahmed | Hamza Events | Hamza Phase 8
3002000050 D Imran Saddique South 10 | Imran Saddique | Hamayoon Saab | Humayo Upr 2 Mother
3054138826 BR MADHO 17/7 03054138826 | Sonu Ali | Mahdoo saba. r | Rana Audhi Kala Wats Up
3333741590 Ahmed Bahria Town | Ahmed Haroon Aqua 2015 | Watch Micheal Koras | Hira Watch
3009229655 M Ali bhutto | Muhammad Ali Bhutto MPA | MPA M Ali Bhutto | Muhammad Ali Bhutto
3247622974 Ali nawaz | 🍂 جٹ صاحب🌸💯 | sharjeel jutt | Ali Nawaz Dost
3332730101 Masho S | Madam Tv Wali | Masho (Mahvash) | Mashoo Saloon
3162120197 Faris Habib | Seth Faris Habib | Seth Faris | Faris Qumail Habib
3212366015 Junaid Butt | Junaid But | Junaid JS | junaid lcd
3352081344 Anoushey Bilal | 12 Pro Org | An S | Anoushey HMR
3332123104 Faiz Lutfi | Faiz Qadir | Fez. Bhai | Faiz Sahab
3202081389 343 C | Lake City Helper Required | Alkabir Girl 2 Sisters | Alkbeer Town
3242282862 Gulshan Toheed 203 | Omaima Baloch | مراد کار ڈیلر | Baloch Khan G
3462773614 Jamshed Irani | جمشید بھائی | Jamshed Farhad Irani | Jamshed Irani Director
3222348522 Omer Peerji | ok kah 2g 50k bobby | Omer Usman | E Marketer
3332143910 Tariq Bhai | Tariq Ashfaq | TARIQ ASHFAQ | Tariq port grand
3211351603 Nasir Ami | Noor Fatima Mlt | Karachi 3 | Harami 1
3008213901 Ali Askari | ALI ASKARI TACOCAT | Ali Askari Ogilvy | ALI 28cvu Safi Hilal28
3032097476 shamas alvi | Shamas Ur Rehman | Shamas U Rehman | Shamas Rehman
3312573151 Hamza Javed | حمزہ بھائی | Hamza Asad Javed | Hamza Javed Dastgyr
3333322933 Fareed Abdani | Sir Fareed | Farad. C. Rf. faisal Chachu | Fareed Bhai
3082224433 Mohammad Shaheen | Muhammad Shaheen | M Shaheen Costumer of 1 Zamzam | Shaheen Sb
3142145876 Muneeb Butt | Muneeb Butt Actor | muneeb but | Actor Muneeb Butt
3232408931 mudasir sameer costomer | مدثر قریشی | Jantar m | Fed Mudasir
3333241370 Haseeb Usman | Abdul Haseeb Usman | Haseeb Casamia | Haseeb Bhai
3110173111 Ajmal Shah | Ajmal Sb | Ajmal Isloo | Phase 5 Custmer
3218252222 Waqas Chughtai | وقاص نعت | Waqas Chugtai | Waqas Rainbow
3364160170 Ameer Hamza | Hamza Rafay | Ameer Location Pe Aake Payment Ke Time Per Block Kar | Civic 2022 Black
3008265466 Zeyd Sheikh | Zaid Shaikh Inq | Mr Zaid | ZAHID R D ALIZEY
3010325572 Sahid karachi | Master 99 | R Baloch?????? | R Shaid Mulazim🤓🤓🥸
3082538036 Farhan amc | Murad Baloch I mean Kamran | Abba Murad | Farhan Staff
3122275522 Kashan Ozone | Bhora Daipar | Kashan 5c | P bhura
3158367819 F F F | Fatima Babi | Irfan Bacha Adnan | Baji Fatima
3352142111 Ali Amir Bukhari Hotel | Ali Aamir | Ali Amir | Ali Dozer
3008221026 Amir Younus | Amir Younas | Amir Bhai | Amir Younis
3073384136 Asad Sb 2 Yasir Shahbaz | Rana Asad | Muhammad Asad | Rana Bhai Scrap
3072222845 Talha Niazi | طلاق خان | TALHA KHAN | Talah Niazi
3314767325 Sir Abbas Gillani | Abbas Gillani | Dr Abass Gilani IBA | Sir Abbas
3458205313 Faizan Ahmed | Faizan Ahmed Pl | Fai Zi | Faizan Hina
3008220809 Ehtesham Ansari | Ehtisham Ansari | Ehtesham Ansari Stylist | Ehtsham Ansari
3002526477 Kanwal Rauf | Erum Manal | Allah Nawaz | Erum Florida Home
3000209797 soda 2 | مسود جانگیر کراچی | Maqsood Jehangir 2 FBR dharejo 26 May 1966 | میاں مقصود جہانگیر کلاسن
3000654602 Shahmir Shunaid | Shahmir Sb | Shahmeer rnp mill | Shahmeer Sb
3000977740 Haider Jinnah | علی بھائی ڈبل منٹ D | Syed Muhammed Haidair | Client London
3002000140 Fahad Ali Khan | Fahad Khan MYK | southcity pataint | Fahd Ali Khan
3002003332 Sanam agha | Sanam Baji | Esp Miss Sanam | Cms Sanam Agha
3002038594 Omair sajjad | Umair Sajjad | Concept Austrlia | Dr. Sajjad Infertility center Aust
3002039564 Federal Corporation | Fedral Corporation | federal documents | Federal Corporation Lawyers
3002059048 Faraz Mustafa | Faraz Mustafa KC | MRS ARIBA FARAZ | Faraz Mustafa HOE @ Pak Cables
3002110786 Yazim Shah | زازم خورسد شا | yazam Shah | Yazim Ali Shah
3002154843 Sukaina Anvarali | Sukaina Anverali – BB | Female SUKAINA ANVARALI | skino baji
3002165028 Khalid Butt | Khalid But | K B | Khalid Butt Care Khalid Memon
3002191809 Kamil Zebu | Kamil Khan | Kamil I. A. Khan | Ar. Asad I. A Khan
3002217591 Mustafa Mumtaz | Musti Karachi | Mustafa Mumtaz @ Khala Nassem | Berister Mustafa Mumtaz
3002267430 Rafia Rizvi | Rafia Singer | Singer Rafia | Rafaya Rizvi Singer KHI
3002286087 Hammad Abbasi | Hammad Abbasi HBL | HAMAD ABBASI | Hammad Abbasy
3002289566 Qari Bilal | قاری بلال | Qari Bilal Sb | Qari Bilal Lqp
3002399886 Razaq Mistri | Razak Mastri M Block | Team 36 Boy | Shan Acter
3002428667 Shaaz Shajani | Shajani Farms | Shajani Farm | Syc Sharaz C Mansoor Aizi
3002541123 Zia Chrome | Zia Bhai | Zia Siddiqui | Zia Siddiqi
3002697992 Faheem Siddiqui | Faheem Bhai | Faheem Saddique | Faheem Siddique
3002779038 Sam Event planner | سامہ بانو | Orient Mobile | Saima Bhatti
3002779453 Umair AQEEL | Umair Aqeel / YGM | MR IMRAN ABDUL MOBIN UMAR | 8X 248 Imran
3002915897 Nadir firoz khan | Nadir Feroz Khan | Nadir Feroz Photographer | Nadir Gs Night 15
3002971154 Faisal Haq | Faisal Huq | Faisal Haq Blue Stone | Faysal Huq
3003926268 Adv Raheel | راحیل صاب وکیل 1 | Raheel Advocate | Raheel Adv
3003960400 Abid Akhter | عابد ذائقہ پیزا شاپ جڑانوالہ روڑ کھرڑیانوالہ | Abid Babar Kanta | Machine Tool
3005156666 Ibrahim Rizvi | B ibrahim Khi | Raja Riaz | Fahad Multan Arshad
3005698858 Khurram gs4 aziz | Khurram Mansuri | Iqbal Bhai | KHURRUM MANSURI
3007000525 ALAM BALOCH | عالم صاحب | AALAM BALOCH | عالم بلوچ صاحب گلشن اقبال
3007797775 Faisal Sahib. K | Bealey S | Zulfiqar bound | Costumer Sindhi
3008206842 Farooq Nishat Smi | Farrukh J Khan | Farrukh Bhai | Farrukh Facet
3008220839 Mikaeel Habib | Mikael Habib | Mikaeel Habib Sr | Salem. ADmJee
3008220988 Jamil Gujar | Jameel Gujjar | Jameel Gujar | Jamil Gujjar
3008223290 Jehangir Ishtiaq | سر جھانگیر Ng DHA | Jahangir Ishtiaq | Jahangir Sb
3008223848 HUSSAIN MINI | Hussain Ishaq | Hussain Bhai | Hussain Surya
3008228835 Salman Mirza | Salman Javed Mirza | Adv Salman Mirza | Salman mirza Adv
3008230446 Qasim Jamal | Deputy Chief Manager Development Ruzbe Nowsherwan | Adv Qsim@Arf LHR | Advocate Ordignam Qasim Jamal
3008231766 Naved Qureshi | نویدصاصب مریم | Naveed Qureshi | Naved 45k +42k Haazam
3008232008 Boss 2 | Aurangzab c.t | AURANG ZEB | R. Oran Zaib 22
3008232408 Mir Raza | Meer Raza | Corner Of Khy Hafiz And Nishat | Mir Sahab
3008233343 Azeem Tanveer | Azeem Elahi | Azeem Ref Fareed 25k | Azim Sb Generator Karachi
3008242008 Jahanzaib Siddiqi | Customer Jahanzaib Sadiqi CCTV | JAHANZAIB SIDDIQUI | Jahanzeb Siddiqui
3008244390 Ali Rashid | Ali Rashid MNA | Ali Rashid Ppp | Mna Ali Rashid
3008247730 Omar Haroon | Umer Haroon | Omer Haroon | Umar Haroon
3008249939 Asif parekh | خیابان شجاعت 113 | Asif Parekh Juul Mango Costumer | Asif Parekh Parekh
3008252501 Sameer Afghan Carpet | سمیر پرویز صاحب Zmn New | Sameer Sb | Sameer Hussain Afghan Carpet
3008252557 ADNAN ARIF | M ADNAN ARIF | Adnan Sahib Magic Wo | Adnan Steelco
3008255321 Kokab Ansari | Kaukab Ansari | Kukab Ansari | Kokab ansari adia
3008255323 Taimur PMLN Youth President | temor timmy | Taimur Bhai | Tamor Karachi
3008263836 Manoj Sawlani | Manoj Kumar | Manoj Mama | Sunny Ref Of Nuzaif
3008265852 Aly Mustansir | Aly Mustansar | Aly Mustanser | Ali Customer
3008266417 Ahmed Karim | Ahmed Kareem | AHMED kARIam Sb | SW Ahmed Bhai
3008269910 Wajahat Malik | Wajahat Malik NBP | Wajahat NBP | Wajhat Malik
3008410468 Fariha Ali Azmat | 149\2 A Phs 6 | The Guitar School | Fariha Ali Chapra
3008494600 Zahid Malik | Zahid Malik Saudi Embassy | Protocol Zahid Malik | Zahid Malik PRO Saudi Embassy
3008500959 Komal Mirza | Khi Agha | Komal baji | Komal Malik Angeline Sis
3009230013 Raheel Minhas | Raheel Byco | Raheel Bai C/O Ali Bhai | RAHEEL LNH TGIF
3009233439 Tariq Khan | Tarik Uncle | Trq Chutu 2 | Tariq Lala
3009266851 Zeshan Obem | Shanee Bih | Zeeshan bhai | A-14 ground floor Hunaid City Cottages Zeeshan Khan
3009283069 Tariq Gilani | تارق صاب | Tariq Shah | Tariq Gillani
3009845534 Bulent Sohail | Syed Bulent Sohail | SYED BULAND SOHAIL | Bulent Sohail H&H Adv
3012151405 Hassan Afzal | Hasan A Hussain | Hasan Afzal Hussain | Hasan Afzal
3012858828 Raja 158. L | رائس عبدل | Riaz Bahi Jazz | 06/0554026 Altmash
3014121876 Baba Jani | Baba Khoshad Boooos | Baba Jani Kam | khursheed bhai foji
3018242111 Mulghalar DHA | Customer Lumter | Meses tuseef | Dha Phase 6 Delivery
3018260789 Shahbaz Shazi | Shahbaz photographer | Shahbaz Shazi Photographer | Shehbaz Shazi Artest / PhotoGrafer
3018288644 Roop Ali | جان مير644 | Roop Mirza | Ejaz Haider (Lucky Ali)
3021251185 Jawad Rehan Friend | Fahran Jani | Faran 8 | Farhan Riksha
3022174448 Nasir Karachi | C. baji Ref Adnan | Nasir Bhai | Client Nasir Bhai 1k portin chay Spretgad 3. 1. 20
3022327566 Ali Al Khaleej | علی بھائ | Ali Alkhaleej | Ali raju
3022799006 Imran Muna | Phaji New | Rana Riksha Wala Gopal Dasi Ghi | Muna Bhai
3028200868 Shavez Ahmed | شاویز احمد بنگلہ نمبر 62 | Shavez Ahmad | Shavez Nizam
3028246106 Aun Dara Khan | 2187 F New | Aun Dara | Aun Dara Khan F12
3028284226 Sana Bucha | Sana Bucha Anchor | Sana Bucha Host | Anchor Sana Bucha
3029222255 Moin YNB | Moin Shazad | R. Daniyal( Aisha👍 | DON Jazz
3032000500 Shuja Chaudhry | Shuja Ch | CH SHUJA | Shuja Chaudhry 500
3032319984 Munira Lotia | olx ira | Castamar Mz | Co Adnan Lotua
3032900403 Muhammad Zubair | Zubair Bhai | Zubair Driver | ZubaiR DR KaRachi
3033000654 Aadil Mandviwala | Aadil Mandviwalla | Aadil N. Mandviwalla | Adil Mandvi
3037846081 R.Imran Mulazim 333 Suhail | Sajad Ghar | Sajid K
3042486898 Doda Baloch Pant | کلر والا | Shahnawaz Colour | Colour Shanwaz
3051566660 Anmol Gust H R T | آصف کسٹمر Apv 224 | AN Jaaz | زیشان احمد کسٹمر v8
3052108205 G YOUSUF | N Baji | nargis W | Js 4546
3052228809 Aejaz Khan | Aejaz Akhtar Khan | Ejaz bhai UEP | Aejaz Akhtar
3058424618 Tabish Lotte | Muhammad Tabish Ashfaq | Tabish Ashfaq | Tabish Pta
3072070007 Cm M Harman Sultan | Herman Sultan | Herman Bhai | Hermain Sultan
3079451581 Zaman Karachi | Wi 0 | Zaman Jass | Zaman Pan
3082077738 Laraib Czn 1 | Laraib Yousuf | Basit Customer | Laraib Yousuf Lala
3089353275 Steve Call # | شبیر صاحب | Ali Co Sapna | Shabbir Sahab
3096898582 Jahangir Maqsood Fbr | Maqsood Jhangir Unofficial | Maqsood Jahangir. Icm Tax Comisner | Maqsood Jehangir
3112182020 Bilal Electrician | Bilal Solar | Bilal K Electric Man | Elec Bilal Shabir
3112435459 Rasni Madal | Roshni Malik | G roshni | Br kaleem Roshni june 13
3112509791 SARFRAZ ORC2 MEEM | سرفراز 2 | 5nmbr Iston | سرفراز حامد اورنگی
3112523686 Nazim join | July 30 H | muhammad nazim 19 june | Nazim Friend
3112654835 Juand Fal Rond | اسیف کباری کہ جانی والا | Bahi Junaid | Gunaid Ka Dost
3116661111 2396 F 2 Vez F6c | Mr chen | Ruby Aunty Zong | Shahnawaz sahb
3122090063 Shahbaz Pidc | Shahbaz Munchies | SAHBAZ DS | Shahbaz Mobile
3132403902 Hamza D | Hamza 2 | Hamza Wasi Madersa | Hamza Czn Z
3132654274 Farhan Bukhari | فرحان بخآری کراچی | Farhan Bokhari | Farhan sir
3138881885 Awarsare Istiyaq | Client Anum Sdr | Nouman Z | Anum Mami
3142249096 Umar 1 | Umair Cnz | W Zong | Umair Khan😝
3143311113 Shahzad Noor | Cdr S A Noor | Shahzad Noor Karachi | Shazad Navy. prc
3149283255 hamza bhai | Hamza Bhai Freddy’s | Hamza Mt 10 | Humza Company
3152733395 Maaz Feroz | Maaz Bhai | Maaz Sheikh | Maaz Builder
3162692893 Maqsood Net Jammi | Maqsood Nahi | Maqsood Bhai | Net ZAMZAM Maqsood DHA
3168631320 Basit Nai | basit snk | Basit Dost | Basit Hair
3171014892 Amir bhai | Amire P | AMIR 2 | Amir S
3171148709 Asad Siddiqui | Asad Work | Al Falah Mamo | Asad St 46 Face 3
3172889996 MRS IRTIZA CUST/N. SHOP | Irtiza Appna 2 | Irtaza NEW | Irtiza Imam
3208365306 Abdul Wahab | Abdul Wahab Sanghar | A Wahab F | 🥰🥰Abdul Wahab🥰🥰
3211354407 Uzair Aslam | Uzair Aslam abtach | 6329 Ok Eng1 Doubl | Uzair Aslam New
3211600545 Shayan Sethi | شیان ستی کراچی | Akhtar Ka Dosta Aawari 27 K | Saim C/O Mairaj Client
3212051489 RB Qureshi | R b Qureshi | Adv Rb Qureshi | Rb Qureshi Adv
3212066620 SHAHNAWAZ Khan | Shahnawaz Nib | Khizra Khan | Shanawaz Khan
3212117666 Abdullah Zaid | Abdullah Zafar | P Abduallh Sab | Abdullaha Saab
3212204521 Afit Baji | Afit baji, | Aimn Khn | Iffat Aunty
3212238951 Malik Tariq Advocate | Malik Tariq | Malik Tariq Adv | Adv Malik tariq
3212334780 Uni Bilal | Bc Malik Bilal Sher | Malik Bilal | Malik Bilal Sher
3212339883 Shahid Naeem | Shahid Sunny | Shahid Bhai | (Imp)Shahid Customer 680 Naeem
3212828572 Fahad Naveed | FAHAD NAVEED FAML | M. fawad | Fahad Bhai
3212961616 Saad Hafeez | صاد صاب | saad khanani | Saad Hafeez Khanani
3213227395 RAHEEL BARUDAN MANTNANCE | راحیل کراچی | Raheel Bhai M | RaheeL mtns
3213838665 Rohan Syed | Rohan Bhai | 10125 1bat | Aleeya Services Pvt Ltd 8VQ-Galileo
3218253915 Rashid Filmazia | Rashid Sheikh | Muhammad Rashid | Rashid leo
3218878760 Asad C/o Soda | منٹو کا بیٹا | Noor Muh Frigwala | Karachi Autos
3219289962 Mohsin Godil | Mohsin Godel | MOHSIN GODIAL | mohsin godil karachi
3222324786 Mustafa Sangani | Mustafa Arabian | Mustafa Bhai | Arabian Textile Mustafa Sangani
3222330254 Fasial Zaniab | Faisal bhai | Faisal Amir 2D | Faisal amir bh
3222404328 Ubaid Baba | Ubaid Rajput | Ubaid Rajptu | Obaedh Mulazim Nasir🚵🚵🙀
3232299554 Allomyir Kam | Umair Shah | Ali Umair | Ali chasma dancer
3232822222 Aatif lala dost | Ft4 101 | Rana Komal Pc Castamar | Atif new nuber
3312172277 Adnan Re Imran Malik | Buble C/o Raheem | ishra sidqi | Raheem Risma Office 2
3319284499 Sahibzada Hassan Raza | Hassan Habib | Zasan Aslmambd | Sahibzada Hassan Raza DHA
3322299169 Sami SCB | Sami Khan SherVani | Sami Hameed BM | Sami Khan Sherwani
3323019911 Auto Town | Zaid Fuji Motors | Zaid Security | Syed Zaid Auto Town
3323339522 Umer Memon | Umer Memon Party | Umar Memon | Omer Memon
3323985511 Ashraf Adil | اشرف عدل | C Asraf Adil 100k 4 Bukhri Civc 1 | Ashraf Adil HBL
3329200001 Ahad ghanchi | گینچی (سردار والا ) | Ahad Ganchi | Ali bhai
3330378189 Anda Morr | بلاک D | Anoshay Abrish Khi | HB BB Thaak. EE. 2. 113
3331353983 Saqib Ali | Rana Saqib | SaQib bhai | Saqeb 4u
3332001171 Abbas Sangji | عباس 19 اسٹیٹ بادبان 56 | M.Abbas Sangji | Abbas Sangji Estate
3332076168 Slient 1011 | Abdul Azeem | Locanto Namza | Azeem Bhai
3332150756 Uzair Baloch | Uzair Ahmed | Uzair Ahmed Baloch | Uzair Major MA Khan
3332157790 farah ali | Farah Anwer Sultan | Farah Madam | Farah Aamir
3332162270 Nasir Hex | Nasir Daaman | Pheobe Pawsh Dog | Syed Ali Nasir
3332224441 Timur Irfan | Timur Karim | Baqar Shb HR | Timmy Irfan
3332259754 Nasir Bhai | Nasir Gym | Nasir Trainer | Zeshan dost
3332334491 Seth Ajay | سٹ اجی | Ajay Barwani | Seth Ajay Kumar
3332355535 Shiraz Sakrani | Shiraz Homeland | sheraz sakrani | Sheraz Home Land
3333068939 Umer Jafri | Umer Jafry Ary News | Umar City | Omer Uni
3333123123 NZF ORG | Mufaddal Bhai | MAGKB.  +D3 | Mufzal Mustafa
3333336688 yasir khan | yasir DOP | Yasir Khan Cinematic | Yasir IftikharUS
3333610036 Ifti H | ifty Adam Sahab | Iftekhar bcw passes | New Set Fast Food June
3333665288 Ahsan Bashir | ایسن امیر شیخ بنجا | Ahsan Shaikh | Ahsan Sheikh
3334440192 Ali Pasha | Ali Pasha Geo | Party 18 Nov | Ali Pash Adam
3341988908 Rao Imran | IMRAN RAO | Imran White | Camplex Club
3342985011 Hira Badar | باجی9S P | Hira Mustafa | Nadia Salon
3343553987 Abdullah Anwar | Abdullah Defence Battery | Abdullah AGS | Abdullah Anwer
3350210043 Saboor Baloch | Saboor Leghari | Saboor H Gst | Sidra 2
3353455030 DC Sajid Baloch | Sajid Baloch | Sajid Ali Baloch | ADC Sajid Baloch
3353800566 Zahir Shah | Syed zahir ali | Zahir shah karachi | Zahir Ali Shah
3359926622 Ssp Sab Hom Sweera | Henna C125 Janwari | Mr. Fida Hussain 4187975 | Henna Janwari
3360825510 Ahmed Shahid | Ahmed Bhai | Ahmed Production | Ahmed Producer
3365137253 Aejaz Khi UEP | Ejaz Khi UEP | Ejaz Zahid Friend | Aejaz Akhtar
3369090217 Junaid Butt | Junaid But | Junaid LCD | Junaid But Karachi
3402466291 Umair Ahmed Pay Silkbank | Umair khan | Umair Co Usman Client | Umair Ahmed Pay Silkbank Customer
3434949378 Hazrat Gul | Hasrat Gul | Hazrat Gul Kai | Hazrat Gull
3437285120 Ijaz Khan | غجاز تور | Ijaz Kandaro | نیک محمد
3441814336 Sarfraz orangi MEEM | Sarfaraz Khan New K | Waseem Waseem | Spark 6 Go 13500
3452114861 Mohammad Tallal | Talal CBL Digital Marketing | Talal Lu | Lu Talal
3452375461 Rafia Rizvi | A sكراجي | Rafia Razvi | Rafaya Rizvi Singer KHI
3452382121 Sarmad Shahbaz | Sarmad Bughio | S Sarmad | Sarmad Shahbaz Restaurant Thiaaee
3452**4658 Qari Bilal | قاري بلالM | qari bilal sb | قاری بلال صاحب
3452**9849 Ibad Hashmi | Ibad Ali Hashmi | laila clint | Ibad CBL
3453**5332 Mohammed Raza | محمدDGP 2 | DGP Mohammad Raza | Cvl Raza Architect DGP
3453**5221 BBQ Rashid | Rashidminhas Minhas | لیسن والا | Indus Rashid
3453**5839 Home H | Mara Baloch | Danish Wbdanish | Madiya Abu
3458078383 Abdul Qader | Abdul 7k Qader | Abdul Qadder Colider Mill Ka Laya | Zulfi Uncal Son
3458**4080 Hasan Shahbaz | Hasan Shehbaz | Hassan c/o john sharab client | Hasan guest
3458**3989 Nabeel Ch Crosby | Nabeel Chaudhri | Nabeel Chaudhry | Nabeel Bhai
3461**1969 munir furniture | Muneer Fareed | Muneer Gali | Munir Krachi
3462**4532 Waqar Rizvi | Waqar Reactivate | Honda civic 2006 10 | Waqar Zaidi C/o Shad Bhai
3470**1923 Sumaira 1 | Z z | Dadi karachi | Dani Paji

The committee was briefed that the suspected network stretches far beyond ordinary circles, allegedly touching some of the country’s most powerful and influential segments of society.

The list reportedly includes wealthy businessmen, CEOs of private firms, politicians, senior bureaucrats, and members of elite political and social groups across major cities.

In an even more sensational claim, investigators reportedly informed lawmakers that individuals associated with Pakistan’s entertainment industry are also under scrutiny, allegedly linked as suspected narcotics buyers within the network.

Authorities disclosed that a substantial amount of sensitive data has already been gathered, including names, phone numbers, and residential addresses of individuals believed to be connected. Law enforcement agencies, according to sources, have already finalized portions of this expanding list as the probe intensifies.

Despite explosive nature of allegations, officials so far refused to disclose the identities of any suspected high-profile figures, fueling even greater speculation and public curiosity.

The revelations triggered intense debate in political and public circles, with growing concerns that the investigation could expose one of the most far-reaching alleged underground narcotics networks involving elite segments in recent years.

Legal proceedings have now been launched over the alleged identity fraud attempt, even as investigators continue digging deeper into what is being described as a potentially massive narcotics-linked network with alleged ties reaching deep into influential circles.

