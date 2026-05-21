Anmol Pinky’s Contact List surfaces online amid High-Level Drug Case probe

ISLAMABAD – Anmol Pinky’s drug bust sparked new controversy online, and the probe widened with dramatic and explosive claims coming out, as she named some leading figures from political and showbiz circles.
According to investigators, a sweeping digital trail exposed what they describe as sprawling network linked to accused, with phone records allegedly connecting her to over 800 different contacts. Officials told lawmakers that communication data shows continued contact with these numbers, showing the scale and reach of alleged operation.
Anmol Pinky Contact List
|Mobile Number
|Name
|301**30415
|Ismail Dadi | Ismail Party For Sale Full Floor | Softronic System | Ismail Dadi Softronic
|300**93381
|Abdullah Butt | Ma G Popi Aunti | ABDULLAH BUTT Popi Aunty | Abdullah Butt Gawalmandi
|342**28679
|Shaaiq Makhani | 25 Mah Fees | Shaik Bhai | 25 Muhafiz
|34**86603
|Malak Tariq Advocate | Malik Sab | Ad Malik Tariq 2 | Tariq Uncle
|3052**4599
|Baryam B | شیٹرنگ والا | Baryam King | Baryam Aud Niy
|3092**0477
|Mohsin Czn | MOHSIN KHATRI | Pinky Rider Isb Under Cover Nmbr Diya Pinky Ny | Mosan Khatri
|3003**3108
|Umair Soomro | Umair. Soomro 🤲🤲 | Umair Somro | Umair 6000
|3331**8333
|1444 it | Mister estate | Mastet State | Danish Naim
|3331**9999
|Ismail Tauheed | Sheikh Ismail | Ismail Bhai | Ismail Tawakal
|3104**1444
|R. Hina (Rizwaan) | Hina Farozan Phase Viii 1 | Ali Hina | Hina Pathani 1
|3332**7776
|Shiraz Riaz | Shiraz Riaz Coto Impex | Shiraz Raiz | Sheraz riaz
|3118**7198
|E Kirn Buldiaa | Maheen 311 | Kiran Model | Ran Maheen Lakhani
|3142**4562
|Usama Ubl | Osama UBL | UBL Usama | Usama Ajaz
|3312**4429
|Saad Khan | Saad Masood Khan | SMK Khi 50k | Saad Meezan Def
|3008**3940
|Fahad Shaukat | Fahad Shoukat | Fahad Shoukat Armcom | Fawad Shoqat 5 April Prado
|3008**8337
|Saqib Suleman Sheikh | ثاقب سلیمان | Saqib Milly | Saqib Suleman
|3008**7327
|Irfan tashkent | Irfan Karachi | Irfan Royal | PiA Friend
|3242**8820
|Party Iqra Banker | 3 bed d | iqra siddiqui | Iqra Siddiqui HR
|3319**9999
|Khizer Mughal | Khizar Oil | Khizar Mughal | KHIZAR MUGHAL PARTY FR JAM YASIR
|30092**678
|Seth Ali | Mohammad A. Khan | Ali Bank AlFalah | Mohammad Ali Khan Bank Alfalah
|3003**7007
|Bughti Banda | Khalid Al Mehran | Khalid bhai | Khalid Rashid
|3342**9871
|Rana Anmol Fatman Tre | مقدس خان 1 | MUQ Baji | CC Mrs Zakir New
|3331**0871
|Yasir Bhai | Yasir Bin Muhammad | Yasir Penta | Yasir Sahib CEO Penta Development Bro
|3002**1001
|Shamail Sikander | شوماءیل وکیل | Shumail sikandar | Shumail Sikander
|3008**6184
|Waqar Sb Khi. shujah | Waqar C/o Gul Tabba | asim leonet | WAKAR OMAIR D ATR
|3361**9960
|Aman Aftab | Aman Aftab Adv | Aman Aftab Advocate | Adv Aman Aftab
|3113**2299
|Frari Group | R. Sana Rana | Didi Bhai | Adeel Zohra Gardan Zong
|3452**5666
|SSP Usman Bajwa | Sp Usman Bajwa | Ssp Usman Ijaz Bajwa | Usman Bajwa SSP
|3219**3777
|Vicky Bhai | Vicky Touseef | Vicky Tauseef | zaki kjg d moskan
|3472**6008
|Ahsan Sanna | Ahsan bhai | Ahsan Defence Carwash | Ahsan shell. pu
|3333**0879
|John Korean | John sharaab | john bhai | John Faisal Frnd
|3003**0504
|Humair sarki | Umair sarki | Humair Ali | Humair Arslan Friend
|33625**038
|Majid Shah | Adv Majid Shah | Majid Ali Shah | ADNAN SULMAN
|3012**0375
|Naheed Baji | Sherina Mother | Ami G | Nahid ….
|30082**531
|Agha Asghar Ali | Agha Asghar | MR AGHA ASGHAR ALI RIZVI | SEHAR ENTERPRISES [CLOSED] DA IX AGHA ASGHAR ALI RIZVI
|3092**3867
|Company Frainds | Khairullah Fahad PE | AG FAHAD | Fahad College 1
|3332**6349
|Ad Media Naveed | Naveed Hameed | Naveed ad media | Naveed Bhai
|3002**8252
|Hasan Zaidi | Hassan Zaidi | Hasan Zaidi Byco | club hasan zaidi
|3132812118
|shan bhai | Rahan M 15 | Adm Shani | Shan Korangi Branch
|3462900006
|Atif 90 | Atif Boss | Atif sahib G B Zone | Mohammad Atif Fpp
|3368494600
|Zahid Malik | Zahid Malik PSO Isb Ksa | Zahid Malik Alg 16 | PSO Zahid Malik KSA M
|3002001011
|Sarim Alvi | Sarim Bhai | Cm Sarim Alvi | Sarim Alvi Sb SAMI
|3332442111
|Suffian Bughio | Sufiyan Bughio | Suffian Bughio. G | Sufian Bughio
|3008262446
|Taimur Jamot | Taimoor Jamot | Taimur Jamote | SYED TAIMUR ALI SHAH
|3333436712
|Hasan Askari | Hassan Askari | Hassan Askari Adamjee | 1218039 Hasan Askari
|3370377106
|Moiz Abbas | Moiz Abbas Rizvi | Moiz siddiqui | Moiz Director
|3204040234
|Inmol Komal D | Anmol Bila | Inmol D | Anmol Azam
|3412247075
|US Salman Sarfraz | Salman Siddiqui | R Salman (Fahad) | Salman Sadiqqi
|3414259632
|Kesh Bhai | Robinson RIAZ GILL | Robin Gill | Roby Gill
|3002019820
|Yasir Kalwar | DC Yasir Kalwar | Adc YASIR KALWAR | ADC Yasir Wahab Kalwar
|3008294471
|Zarrar Khuhro | Zarar Khoro | Zarrar Khoro | Zarar Khoro Analyst
|3009289401
|Sidra Fawad | Sidra Apu | sidra cliftan | Marsated Girl
|3011862236
|Basit Chota Jaz | Basit Hollywood | ABDUL BASIT BARBAR GARDEN NEAR ALHAYAT ROLL POINT. | Basit Maraja
|3092304542
|T FIR 132/22 SURETY SALEEM | Ali Mulzim Susar 6number | Salem Chacho K | nana aba
|3171111100
|Sameer Mughal Zong | Sameer Mughal | Sameer Zong | A2 Sameer Mughal Zong
|3312371978
|Sharif Agha | Agha sharif | Agha Sharif BAFL | Shareef Agha
|3363003620
|Ali Panjwani | Ali Abbas Panjwani | Ali Abass Stock Lot Site Area Rashidabad | Ali Bhai
|3222181838
|Anas Kamdar | Anas Bhai | Anus Kamdar | Anas Kamdar Khi
|3335555903
|Tariq malik | Adv Tariq Malik | Tariq Malik Adv | malik tariq
|3008242900
|Shahzaib Paper 2 | Shahzeb Siddiqui | Shahzeb J. Siddiqui Khi | Shahzeb C/o Nadia Lahore Upr 8 Siddiqui
|3042225188
|John Pinto | Joey Pinto | John Pinto Urdu 1 | John B Pinto
|3008270016
|Humayun Rafi | Humayun TCM | Humayun Toyota | Humayun Toyota Central
|3362630477
|Hasnain Bhai | hasnain for aut customer albaraka | Syed Hasnain | Hasnain Course
|3360009994
|Haji Toufiq | Toufeeq bhai | Tofiq Sonar | Haji Sahab
|3082666999
|Fabzea Afaq | Fabzea Ahsen | Mrs Afaq Rooman Bkr | Fabzea Ahsen PT1 2001
|3002831225
|Faheem Memon | فہیم میمن | Faheem AHC 2021 29 | HN Boos. 225
|3008202122
|Imran Jiwani | Imran jewani | Imran Jawani | Imran Jiwai Costumer of Sukri
|3008253692
|Ali Hayat | Lبلاک ڈیفنس | Ali Hayat Rizvi | Ali Hayat 645 D Ph5
|3082846801
|Ami Jaan | Irum Friend | Jawad Ali | Muskan Rose Er
|3161039272
|Mubashair Kar | مسکان K | Atiya Baji | 8 8. lala
|3008237748
|Foodpanda Saira | Saira Deane | Dr Saira | Saira A6
|3118150418
|Asif Bhai | عاصف خان | Asef Khi | asif maymar
|3212381494
|Sulaiman Rehman | Suleman Ur Rehman | P Rania 25k Ok | Stc Mani Alvi c Taha Irum
|3232355063
|Ammad lilly | Ammad Uddin Siddiqui | A6b immad Rent | Lilly Ammad
|3008230477
|Sajjad Rizvi | سجاد شوروم ڪلفٽن ڪراچي | sajjad 5th gear | Sajjad Showroom
|3008247841
|Ahsen Idris | Ahsan Idrees Blitz | Cl Ali Block P3508 | Ahsen Idris BLITZ
|3313158914
|Ameer Ali | Amirali Kabani | Amir Ali Guest Block 2 | Ameer Ali Tejani
|3322893373
|Agha Ghufran | Ok Eng Who | Agha C Of | Client Gufran
|3323871797
|Saud Khan | سعودصا ب | Saud Primex | Saud Bhai
|3008264152
|Sher Shah | Shershah Khan | Sher shah Khan | Shair Shah
|3008970636
|Saad Loreal | Saad Hyder Loreal | Saad Waeed S | Saad Sahab
|3002211741
|Ali Rizvi | Ali Ammar | Ali Ammar Client | Ali Rizvi Ct2 Apt 1605
|3002582255
|Jamshed Khan | ARYAN ENTERPRISES DA I JAMSHED KHAN | Jamshed Khan TRG | Jamsheed Khan
|3162100184
|Arbab Zaidi | Arbab Bhai | arbab jani | Abras Kanz
|3218010190
|Dr Ahmed | Doc Asim Sarwana | ahmed donor | Ahmed smc
|3439993336
|Daniyal Ditta | Daniyal Ditta. G | Dabiyal Allah Ditta | Daniyal Auto Squad
|3472876530
|waqar chase up | وقار مغل نکاح دل مراد گوٹھ | Vicky Sp | omg m wsqar mughal
|3002250161
|Mansoor Shah | Mansoor ali shah | Mansoor 161 | Mansoor Kazmi
|3002471589
|Dewan Sahab | Dewan store | Dewan Lovely | Aman Visky
|3102573442
|Kamraan Asim | Kamran 2 Lalu | Kamran Shop | Kamran Zubbi Dost 2
|3152565656
|BEHROZE KAPADIA | Behroze Kapadia | behroz kapadia | Kpmg Behroz
|3212267972
|Aamir Ali Khan | Muhammad Aamir Ali Khan | عامر بھائی صاحب | T Amir Khyb Trq Ptn Ed Pso Clnt 5k 1p
|3212863511
|Sehar Palijo | Saher Palijo | Sehar Ogilvy | C 108
|3422634660
|Uzair Hanif | Uzair Hanif Query 2023 | B33G1 Blk12 Joher | Hanif Panda Customer
|3322377167
|B10157 Est | Mutarif Zuberi. eet | Mutarif Zuberi T | Zuberi Sahab
|3002228843
|Sohaib Khan Starcom | Sohaib Khan | Khi Cli 20k | Sohaib starcom
|3018207594
|Zaki Niazi | نیازی عبداللہ شاہ غازی | Muhammad Zaki Niazi DHA Oasis Cl | Zaki Naizi
|3128878261
|Hamza Cbf | Hamza Knnu | hamza 3k | Hamza 5a4
|3152846787
|Saif Alvi | Saif Ur Rehman | Saif Farok15badban | Saif Alvi Raj Sb Saad Sb
|3008258970
|Shazaib Mandokhail | Chai Master | Sony Aunty Ka Client Shahzeb.2000 Bb | Shahzaib Mandokhail
|3158337919
|Rehan Jan | Rehan Jaan Allah ❤ | Rehan Moach | Rehan ShOkO
|3453128716
|Hamza Aifd | Hamza Ahmed | Hamza Events | Hamza Phase 8
|3002000050
|D Imran Saddique South 10 | Imran Saddique | Hamayoon Saab | Humayo Upr 2 Mother
|3054138826
|BR MADHO 17/7 03054138826 | Sonu Ali | Mahdoo saba. r | Rana Audhi Kala Wats Up
|3333741590
|Ahmed Bahria Town | Ahmed Haroon Aqua 2015 | Watch Micheal Koras | Hira Watch
|3009229655
|M Ali bhutto | Muhammad Ali Bhutto MPA | MPA M Ali Bhutto | Muhammad Ali Bhutto
|3247622974
|Ali nawaz | 🍂 جٹ صاحب🌸💯 | sharjeel jutt | Ali Nawaz Dost
|3332730101
|Masho S | Madam Tv Wali | Masho (Mahvash) | Mashoo Saloon
|3162120197
|Faris Habib | Seth Faris Habib | Seth Faris | Faris Qumail Habib
|3212366015
|Junaid Butt | Junaid But | Junaid JS | junaid lcd
|3352081344
|Anoushey Bilal | 12 Pro Org | An S | Anoushey HMR
|3332123104
|Faiz Lutfi | Faiz Qadir | Fez. Bhai | Faiz Sahab
|3202081389
|343 C | Lake City Helper Required | Alkabir Girl 2 Sisters | Alkbeer Town
|3242282862
|Gulshan Toheed 203 | Omaima Baloch | مراد کار ڈیلر | Baloch Khan G
|3462773614
|Jamshed Irani | جمشید بھائی | Jamshed Farhad Irani | Jamshed Irani Director
|3222348522
|Omer Peerji | ok kah 2g 50k bobby | Omer Usman | E Marketer
|3332143910
|Tariq Bhai | Tariq Ashfaq | TARIQ ASHFAQ | Tariq port grand
|3211351603
|Nasir Ami | Noor Fatima Mlt | Karachi 3 | Harami 1
|3008213901
|Ali Askari | ALI ASKARI TACOCAT | Ali Askari Ogilvy | ALI 28cvu Safi Hilal28
|3032097476
|shamas alvi | Shamas Ur Rehman | Shamas U Rehman | Shamas Rehman
|3312573151
|Hamza Javed | حمزہ بھائی | Hamza Asad Javed | Hamza Javed Dastgyr
|3333322933
|Fareed Abdani | Sir Fareed | Farad. C. Rf. faisal Chachu | Fareed Bhai
|3082224433
|Mohammad Shaheen | Muhammad Shaheen | M Shaheen Costumer of 1 Zamzam | Shaheen Sb
|3142145876
|Muneeb Butt | Muneeb Butt Actor | muneeb but | Actor Muneeb Butt
|3232408931
|mudasir sameer costomer | مدثر قریشی | Jantar m | Fed Mudasir
|3333241370
|Haseeb Usman | Abdul Haseeb Usman | Haseeb Casamia | Haseeb Bhai
|3110173111
|Ajmal Shah | Ajmal Sb | Ajmal Isloo | Phase 5 Custmer
|3218252222
|Waqas Chughtai | وقاص نعت | Waqas Chugtai | Waqas Rainbow
|3364160170
|Ameer Hamza | Hamza Rafay | Ameer Location Pe Aake Payment Ke Time Per Block Kar | Civic 2022 Black
|3008265466
|Zeyd Sheikh | Zaid Shaikh Inq | Mr Zaid | ZAHID R D ALIZEY
|3010325572
|Sahid karachi | Master 99 | R Baloch?????? | R Shaid Mulazim🤓🤓🥸
|3082538036
|Farhan amc | Murad Baloch I mean Kamran | Abba Murad | Farhan Staff
|3122275522
|Kashan Ozone | Bhora Daipar | Kashan 5c | P bhura
|3158367819
|F F F | Fatima Babi | Irfan Bacha Adnan | Baji Fatima
|3352142111
|Ali Amir Bukhari Hotel | Ali Aamir | Ali Amir | Ali Dozer
|3008221026
|Amir Younus | Amir Younas | Amir Bhai | Amir Younis
|3073384136
|Asad Sb 2 Yasir Shahbaz | Rana Asad | Muhammad Asad | Rana Bhai Scrap
|3072222845
|Talha Niazi | طلاق خان | TALHA KHAN | Talah Niazi
|3314767325
|Sir Abbas Gillani | Abbas Gillani | Dr Abass Gilani IBA | Sir Abbas
|3458205313
|Faizan Ahmed | Faizan Ahmed Pl | Fai Zi | Faizan Hina
|3008220809
|Ehtesham Ansari | Ehtisham Ansari | Ehtesham Ansari Stylist | Ehtsham Ansari
|3002526477
|Kanwal Rauf | Erum Manal | Allah Nawaz | Erum Florida Home
|3000209797
|soda 2 | مسود جانگیر کراچی | Maqsood Jehangir 2 FBR dharejo 26 May 1966 | میاں مقصود جہانگیر کلاسن
|3000654602
|Shahmir Shunaid | Shahmir Sb | Shahmeer rnp mill | Shahmeer Sb
|3000977740
|Haider Jinnah | علی بھائی ڈبل منٹ D | Syed Muhammed Haidair | Client London
|3002000140
|Fahad Ali Khan | Fahad Khan MYK | southcity pataint | Fahd Ali Khan
|3002003332
|Sanam agha | Sanam Baji | Esp Miss Sanam | Cms Sanam Agha
|3002038594
|Omair sajjad | Umair Sajjad | Concept Austrlia | Dr. Sajjad Infertility center Aust
|3002039564
|Federal Corporation | Fedral Corporation | federal documents | Federal Corporation Lawyers
|3002059048
|Faraz Mustafa | Faraz Mustafa KC | MRS ARIBA FARAZ | Faraz Mustafa HOE @ Pak Cables
|3002110786
|Yazim Shah | زازم خورسد شا | yazam Shah | Yazim Ali Shah
|3002154843
|Sukaina Anvarali | Sukaina Anverali – BB | Female SUKAINA ANVARALI | skino baji
|3002165028
|Khalid Butt | Khalid But | K B | Khalid Butt Care Khalid Memon
|3002191809
|Kamil Zebu | Kamil Khan | Kamil I. A. Khan | Ar. Asad I. A Khan
|3002217591
|Mustafa Mumtaz | Musti Karachi | Mustafa Mumtaz @ Khala Nassem | Berister Mustafa Mumtaz
|3002267430
|Rafia Rizvi | Rafia Singer | Singer Rafia | Rafaya Rizvi Singer KHI
|3002286087
|Hammad Abbasi | Hammad Abbasi HBL | HAMAD ABBASI | Hammad Abbasy
|3002289566
|Qari Bilal | قاری بلال | Qari Bilal Sb | Qari Bilal Lqp
|3002399886
|Razaq Mistri | Razak Mastri M Block | Team 36 Boy | Shan Acter
|3002428667
|Shaaz Shajani | Shajani Farms | Shajani Farm | Syc Sharaz C Mansoor Aizi
|3002541123
|Zia Chrome | Zia Bhai | Zia Siddiqui | Zia Siddiqi
|3002697992
|Faheem Siddiqui | Faheem Bhai | Faheem Saddique | Faheem Siddique
|3002779038
|Sam Event planner | سامہ بانو | Orient Mobile | Saima Bhatti
|3002779453
|Umair AQEEL | Umair Aqeel / YGM | MR IMRAN ABDUL MOBIN UMAR | 8X 248 Imran
|3002915897
|Nadir firoz khan | Nadir Feroz Khan | Nadir Feroz Photographer | Nadir Gs Night 15
|3002971154
|Faisal Haq | Faisal Huq | Faisal Haq Blue Stone | Faysal Huq
|3003926268
|Adv Raheel | راحیل صاب وکیل 1 | Raheel Advocate | Raheel Adv
|3003960400
|Abid Akhter | عابد ذائقہ پیزا شاپ جڑانوالہ روڑ کھرڑیانوالہ | Abid Babar Kanta | Machine Tool
|3005156666
|Ibrahim Rizvi | B ibrahim Khi | Raja Riaz | Fahad Multan Arshad
|3005698858
|Khurram gs4 aziz | Khurram Mansuri | Iqbal Bhai | KHURRUM MANSURI
|3007000525
|ALAM BALOCH | عالم صاحب | AALAM BALOCH | عالم بلوچ صاحب گلشن اقبال
|3007797775
|Faisal Sahib. K | Bealey S | Zulfiqar bound | Costumer Sindhi
|3008206842
|Farooq Nishat Smi | Farrukh J Khan | Farrukh Bhai | Farrukh Facet
|3008220839
|Mikaeel Habib | Mikael Habib | Mikaeel Habib Sr | Salem. ADmJee
|3008220988
|Jamil Gujar | Jameel Gujjar | Jameel Gujar | Jamil Gujjar
|3008223290
|Jehangir Ishtiaq | سر جھانگیر Ng DHA | Jahangir Ishtiaq | Jahangir Sb
|3008223848
|HUSSAIN MINI | Hussain Ishaq | Hussain Bhai | Hussain Surya
|3008228835
|Salman Mirza | Salman Javed Mirza | Adv Salman Mirza | Salman mirza Adv
|3008230446
|Qasim Jamal | Deputy Chief Manager Development Ruzbe Nowsherwan | Adv Qsim@Arf LHR | Advocate Ordignam Qasim Jamal
|3008231766
|Naved Qureshi | نویدصاصب مریم | Naveed Qureshi | Naved 45k +42k Haazam
|3008232008
|Boss 2 | Aurangzab c.t | AURANG ZEB | R. Oran Zaib 22
|3008232408
|Mir Raza | Meer Raza | Corner Of Khy Hafiz And Nishat | Mir Sahab
|3008233343
|Azeem Tanveer | Azeem Elahi | Azeem Ref Fareed 25k | Azim Sb Generator Karachi
|3008242008
|Jahanzaib Siddiqi | Customer Jahanzaib Sadiqi CCTV | JAHANZAIB SIDDIQUI | Jahanzeb Siddiqui
|3008244390
|Ali Rashid | Ali Rashid MNA | Ali Rashid Ppp | Mna Ali Rashid
|3008247730
|Omar Haroon | Umer Haroon | Omer Haroon | Umar Haroon
|3008249939
|Asif parekh | خیابان شجاعت 113 | Asif Parekh Juul Mango Costumer | Asif Parekh Parekh
|3008252501
|Sameer Afghan Carpet | سمیر پرویز صاحب Zmn New | Sameer Sb | Sameer Hussain Afghan Carpet
|3008252557
|ADNAN ARIF | M ADNAN ARIF | Adnan Sahib Magic Wo | Adnan Steelco
|3008255321
|Kokab Ansari | Kaukab Ansari | Kukab Ansari | Kokab ansari adia
|3008255323
|Taimur PMLN Youth President | temor timmy | Taimur Bhai | Tamor Karachi
|3008263836
|Manoj Sawlani | Manoj Kumar | Manoj Mama | Sunny Ref Of Nuzaif
|3008265852
|Aly Mustansir | Aly Mustansar | Aly Mustanser | Ali Customer
|3008266417
|Ahmed Karim | Ahmed Kareem | AHMED kARIam Sb | SW Ahmed Bhai
|3008269910
|Wajahat Malik | Wajahat Malik NBP | Wajahat NBP | Wajhat Malik
|3008410468
|Fariha Ali Azmat | 149\2 A Phs 6 | The Guitar School | Fariha Ali Chapra
|3008494600
|Zahid Malik | Zahid Malik Saudi Embassy | Protocol Zahid Malik | Zahid Malik PRO Saudi Embassy
|3008500959
|Komal Mirza | Khi Agha | Komal baji | Komal Malik Angeline Sis
|3009230013
|Raheel Minhas | Raheel Byco | Raheel Bai C/O Ali Bhai | RAHEEL LNH TGIF
|3009233439
|Tariq Khan | Tarik Uncle | Trq Chutu 2 | Tariq Lala
|3009266851
|Zeshan Obem | Shanee Bih | Zeeshan bhai | A-14 ground floor Hunaid City Cottages Zeeshan Khan
|3009283069
|Tariq Gilani | تارق صاب | Tariq Shah | Tariq Gillani
|3009845534
|Bulent Sohail | Syed Bulent Sohail | SYED BULAND SOHAIL | Bulent Sohail H&H Adv
|3012151405
|Hassan Afzal | Hasan A Hussain | Hasan Afzal Hussain | Hasan Afzal
|3012858828
|Raja 158. L | رائس عبدل | Riaz Bahi Jazz | 06/0554026 Altmash
|3014121876
|Baba Jani | Baba Khoshad Boooos | Baba Jani Kam | khursheed bhai foji
|3018242111
|Mulghalar DHA | Customer Lumter | Meses tuseef | Dha Phase 6 Delivery
|3018260789
|Shahbaz Shazi | Shahbaz photographer | Shahbaz Shazi Photographer | Shehbaz Shazi Artest / PhotoGrafer
|3018288644
|Roop Ali | جان مير644 | Roop Mirza | Ejaz Haider (Lucky Ali)
|3021251185
|Jawad Rehan Friend | Fahran Jani | Faran 8 | Farhan Riksha
|3022174448
|Nasir Karachi | C. baji Ref Adnan | Nasir Bhai | Client Nasir Bhai 1k portin chay Spretgad 3. 1. 20
|3022327566
|Ali Al Khaleej | علی بھائ | Ali Alkhaleej | Ali raju
|3022799006
|Imran Muna | Phaji New | Rana Riksha Wala Gopal Dasi Ghi | Muna Bhai
|3028200868
|Shavez Ahmed | شاویز احمد بنگلہ نمبر 62 | Shavez Ahmad | Shavez Nizam
|3028246106
|Aun Dara Khan | 2187 F New | Aun Dara | Aun Dara Khan F12
|3028284226
|Sana Bucha | Sana Bucha Anchor | Sana Bucha Host | Anchor Sana Bucha
|3029222255
|Moin YNB | Moin Shazad | R. Daniyal( Aisha👍 | DON Jazz
|3032000500
|Shuja Chaudhry | Shuja Ch | CH SHUJA | Shuja Chaudhry 500
|3032319984
|Munira Lotia | olx ira | Castamar Mz | Co Adnan Lotua
|3032900403
|Muhammad Zubair | Zubair Bhai | Zubair Driver | ZubaiR DR KaRachi
|3033000654
|Aadil Mandviwala | Aadil Mandviwalla | Aadil N. Mandviwalla | Adil Mandvi
|3037846081
|R.Imran Mulazim 333 Suhail | Sajad Ghar | Sajid K
|3042486898
|Doda Baloch Pant | کلر والا | Shahnawaz Colour | Colour Shanwaz
|3051566660
|Anmol Gust H R T | آصف کسٹمر Apv 224 | AN Jaaz | زیشان احمد کسٹمر v8
|3052108205
|G YOUSUF | N Baji | nargis W | Js 4546
|3052228809
|Aejaz Khan | Aejaz Akhtar Khan | Ejaz bhai UEP | Aejaz Akhtar
|3058424618
|Tabish Lotte | Muhammad Tabish Ashfaq | Tabish Ashfaq | Tabish Pta
|3072070007
|Cm M Harman Sultan | Herman Sultan | Herman Bhai | Hermain Sultan
|3079451581
|Zaman Karachi | Wi 0 | Zaman Jass | Zaman Pan
|3082077738
|Laraib Czn 1 | Laraib Yousuf | Basit Customer | Laraib Yousuf Lala
|3089353275
|Steve Call # | شبیر صاحب | Ali Co Sapna | Shabbir Sahab
|3096898582
|Jahangir Maqsood Fbr | Maqsood Jhangir Unofficial | Maqsood Jahangir. Icm Tax Comisner | Maqsood Jehangir
|3112182020
|Bilal Electrician | Bilal Solar | Bilal K Electric Man | Elec Bilal Shabir
|3112435459
|Rasni Madal | Roshni Malik | G roshni | Br kaleem Roshni june 13
|3112509791
|SARFRAZ ORC2 MEEM | سرفراز 2 | 5nmbr Iston | سرفراز حامد اورنگی
|3112523686
|Nazim join | July 30 H | muhammad nazim 19 june | Nazim Friend
|3112654835
|Juand Fal Rond | اسیف کباری کہ جانی والا | Bahi Junaid | Gunaid Ka Dost
|3116661111
|2396 F 2 Vez F6c | Mr chen | Ruby Aunty Zong | Shahnawaz sahb
|3122090063
|Shahbaz Pidc | Shahbaz Munchies | SAHBAZ DS | Shahbaz Mobile
|3132403902
|Hamza D | Hamza 2 | Hamza Wasi Madersa | Hamza Czn Z
|3132654274
|Farhan Bukhari | فرحان بخآری کراچی | Farhan Bokhari | Farhan sir
|3138881885
|Awarsare Istiyaq | Client Anum Sdr | Nouman Z | Anum Mami
|3142249096
|Umar 1 | Umair Cnz | W Zong | Umair Khan😝
|3143311113
|Shahzad Noor | Cdr S A Noor | Shahzad Noor Karachi | Shazad Navy. prc
|3149283255
|hamza bhai | Hamza Bhai Freddy’s | Hamza Mt 10 | Humza Company
|3152733395
|Maaz Feroz | Maaz Bhai | Maaz Sheikh | Maaz Builder
|3162692893
|Maqsood Net Jammi | Maqsood Nahi | Maqsood Bhai | Net ZAMZAM Maqsood DHA
|3168631320
|Basit Nai | basit snk | Basit Dost | Basit Hair
|3171014892
|Amir bhai | Amire P | AMIR 2 | Amir S
|3171148709
|Asad Siddiqui | Asad Work | Al Falah Mamo | Asad St 46 Face 3
|3172889996
|MRS IRTIZA CUST/N. SHOP | Irtiza Appna 2 | Irtaza NEW | Irtiza Imam
|3208365306
|Abdul Wahab | Abdul Wahab Sanghar | A Wahab F | 🥰🥰Abdul Wahab🥰🥰
|3211354407
|Uzair Aslam | Uzair Aslam abtach | 6329 Ok Eng1 Doubl | Uzair Aslam New
|3211600545
|Shayan Sethi | شیان ستی کراچی | Akhtar Ka Dosta Aawari 27 K | Saim C/O Mairaj Client
|3212051489
|RB Qureshi | R b Qureshi | Adv Rb Qureshi | Rb Qureshi Adv
|3212066620
|SHAHNAWAZ Khan | Shahnawaz Nib | Khizra Khan | Shanawaz Khan
|3212117666
|Abdullah Zaid | Abdullah Zafar | P Abduallh Sab | Abdullaha Saab
|3212204521
|Afit Baji | Afit baji, | Aimn Khn | Iffat Aunty
|3212238951
|Malik Tariq Advocate | Malik Tariq | Malik Tariq Adv | Adv Malik tariq
|3212334780
|Uni Bilal | Bc Malik Bilal Sher | Malik Bilal | Malik Bilal Sher
|3212339883
|Shahid Naeem | Shahid Sunny | Shahid Bhai | (Imp)Shahid Customer 680 Naeem
|3212828572
|Fahad Naveed | FAHAD NAVEED FAML | M. fawad | Fahad Bhai
|3212961616
|Saad Hafeez | صاد صاب | saad khanani | Saad Hafeez Khanani
|3213227395
|RAHEEL BARUDAN MANTNANCE | راحیل کراچی | Raheel Bhai M | RaheeL mtns
|3213838665
|Rohan Syed | Rohan Bhai | 10125 1bat | Aleeya Services Pvt Ltd 8VQ-Galileo
|3218253915
|Rashid Filmazia | Rashid Sheikh | Muhammad Rashid | Rashid leo
|3218878760
|Asad C/o Soda | منٹو کا بیٹا | Noor Muh Frigwala | Karachi Autos
|3219289962
|Mohsin Godil | Mohsin Godel | MOHSIN GODIAL | mohsin godil karachi
|3222324786
|Mustafa Sangani | Mustafa Arabian | Mustafa Bhai | Arabian Textile Mustafa Sangani
|3222330254
|Fasial Zaniab | Faisal bhai | Faisal Amir 2D | Faisal amir bh
|3222404328
|Ubaid Baba | Ubaid Rajput | Ubaid Rajptu | Obaedh Mulazim Nasir🚵🚵🙀
|3232299554
|Allomyir Kam | Umair Shah | Ali Umair | Ali chasma dancer
|3232822222
|Aatif lala dost | Ft4 101 | Rana Komal Pc Castamar | Atif new nuber
|3312172277
|Adnan Re Imran Malik | Buble C/o Raheem | ishra sidqi | Raheem Risma Office 2
|3319284499
|Sahibzada Hassan Raza | Hassan Habib | Zasan Aslmambd | Sahibzada Hassan Raza DHA
|3322299169
|Sami SCB | Sami Khan SherVani | Sami Hameed BM | Sami Khan Sherwani
|3323019911
|Auto Town | Zaid Fuji Motors | Zaid Security | Syed Zaid Auto Town
|3323339522
|Umer Memon | Umer Memon Party | Umar Memon | Omer Memon
|3323985511
|Ashraf Adil | اشرف عدل | C Asraf Adil 100k 4 Bukhri Civc 1 | Ashraf Adil HBL
|3329200001
|Ahad ghanchi | گینچی (سردار والا ) | Ahad Ganchi | Ali bhai
|3330378189
|Anda Morr | بلاک D | Anoshay Abrish Khi | HB BB Thaak. EE. 2. 113
|3331353983
|Saqib Ali | Rana Saqib | SaQib bhai | Saqeb 4u
|3332001171
|Abbas Sangji | عباس 19 اسٹیٹ بادبان 56 | M.Abbas Sangji | Abbas Sangji Estate
|3332076168
|Slient 1011 | Abdul Azeem | Locanto Namza | Azeem Bhai
|3332150756
|Uzair Baloch | Uzair Ahmed | Uzair Ahmed Baloch | Uzair Major MA Khan
|3332157790
|farah ali | Farah Anwer Sultan | Farah Madam | Farah Aamir
|3332162270
|Nasir Hex | Nasir Daaman | Pheobe Pawsh Dog | Syed Ali Nasir
|3332224441
|Timur Irfan | Timur Karim | Baqar Shb HR | Timmy Irfan
|3332259754
|Nasir Bhai | Nasir Gym | Nasir Trainer | Zeshan dost
|3332334491
|Seth Ajay | سٹ اجی | Ajay Barwani | Seth Ajay Kumar
|3332355535
|Shiraz Sakrani | Shiraz Homeland | sheraz sakrani | Sheraz Home Land
|3333068939
|Umer Jafri | Umer Jafry Ary News | Umar City | Omer Uni
|3333123123
|NZF ORG | Mufaddal Bhai | MAGKB. +D3 | Mufzal Mustafa
|3333336688
|yasir khan | yasir DOP | Yasir Khan Cinematic | Yasir IftikharUS
|3333610036
|Ifti H | ifty Adam Sahab | Iftekhar bcw passes | New Set Fast Food June
|3333665288
|Ahsan Bashir | ایسن امیر شیخ بنجا | Ahsan Shaikh | Ahsan Sheikh
|3334440192
|Ali Pasha | Ali Pasha Geo | Party 18 Nov | Ali Pash Adam
|3341988908
|Rao Imran | IMRAN RAO | Imran White | Camplex Club
|3342985011
|Hira Badar | باجی9S P | Hira Mustafa | Nadia Salon
|3343553987
|Abdullah Anwar | Abdullah Defence Battery | Abdullah AGS | Abdullah Anwer
|3350210043
|Saboor Baloch | Saboor Leghari | Saboor H Gst | Sidra 2
|3353455030
|DC Sajid Baloch | Sajid Baloch | Sajid Ali Baloch | ADC Sajid Baloch
|3353800566
|Zahir Shah | Syed zahir ali | Zahir shah karachi | Zahir Ali Shah
|3359926622
|Ssp Sab Hom Sweera | Henna C125 Janwari | Mr. Fida Hussain 4187975 | Henna Janwari
|3360825510
|Ahmed Shahid | Ahmed Bhai | Ahmed Production | Ahmed Producer
|3365137253
|Aejaz Khi UEP | Ejaz Khi UEP | Ejaz Zahid Friend | Aejaz Akhtar
|3369090217
|Junaid Butt | Junaid But | Junaid LCD | Junaid But Karachi
|3402466291
|Umair Ahmed Pay Silkbank | Umair khan | Umair Co Usman Client | Umair Ahmed Pay Silkbank Customer
|3434949378
|Hazrat Gul | Hasrat Gul | Hazrat Gul Kai | Hazrat Gull
|3437285120
|Ijaz Khan | غجاز تور | Ijaz Kandaro | نیک محمد
|3441814336
|Sarfraz orangi MEEM | Sarfaraz Khan New K | Waseem Waseem | Spark 6 Go 13500
|3452114861
|Mohammad Tallal | Talal CBL Digital Marketing | Talal Lu | Lu Talal
|3452375461
|Rafia Rizvi | A sكراجي | Rafia Razvi | Rafaya Rizvi Singer KHI
|3452382121
|Sarmad Shahbaz | Sarmad Bughio | S Sarmad | Sarmad Shahbaz Restaurant Thiaaee
|3452**4658
|Qari Bilal | قاري بلالM | qari bilal sb | قاری بلال صاحب
|3452**9849
|Ibad Hashmi | Ibad Ali Hashmi | laila clint | Ibad CBL
|3453**5332
|Mohammed Raza | محمدDGP 2 | DGP Mohammad Raza | Cvl Raza Architect DGP
|3453**5221
|BBQ Rashid | Rashidminhas Minhas | لیسن والا | Indus Rashid
|3453**5839
|Home H | Mara Baloch | Danish Wbdanish | Madiya Abu
|3458078383
|Abdul Qader | Abdul 7k Qader | Abdul Qadder Colider Mill Ka Laya | Zulfi Uncal Son
|3458**4080
|Hasan Shahbaz | Hasan Shehbaz | Hassan c/o john sharab client | Hasan guest
|3458**3989
|Nabeel Ch Crosby | Nabeel Chaudhri | Nabeel Chaudhry | Nabeel Bhai
|3461**1969
|munir furniture | Muneer Fareed | Muneer Gali | Munir Krachi
|3462**4532
|Waqar Rizvi | Waqar Reactivate | Honda civic 2006 10 | Waqar Zaidi C/o Shad Bhai
|3470**1923
|Sumaira 1 | Z z | Dadi karachi | Dani Paji
The committee was briefed that the suspected network stretches far beyond ordinary circles, allegedly touching some of the country’s most powerful and influential segments of society.
The list reportedly includes wealthy businessmen, CEOs of private firms, politicians, senior bureaucrats, and members of elite political and social groups across major cities.
In an even more sensational claim, investigators reportedly informed lawmakers that individuals associated with Pakistan’s entertainment industry are also under scrutiny, allegedly linked as suspected narcotics buyers within the network.
Authorities disclosed that a substantial amount of sensitive data has already been gathered, including names, phone numbers, and residential addresses of individuals believed to be connected. Law enforcement agencies, according to sources, have already finalized portions of this expanding list as the probe intensifies.
Despite explosive nature of allegations, officials so far refused to disclose the identities of any suspected high-profile figures, fueling even greater speculation and public curiosity.
The revelations triggered intense debate in political and public circles, with growing concerns that the investigation could expose one of the most far-reaching alleged underground narcotics networks involving elite segments in recent years.
Legal proceedings have now been launched over the alleged identity fraud attempt, even as investigators continue digging deeper into what is being described as a potentially massive narcotics-linked network with alleged ties reaching deep into influential circles.