Full List of Pakistani Universities in Times Higher Education World University Rankings 2027

For Pakistani students dreaming of globally recognised university, latest Times Higher Education rankings offer fresh look at where local institutions stand internationally. From Quaid-i-Azam University and NUST to COMSATS and dozens of other universities, 2027 list features a wide range of Pakistani institutions across different ranking bands.
2027 edition evaluates 2,297 universities across 118 countries and territories, while 108 Pakistani universities appear in the ranking framework.
Top Pakistani University Ranks 2027
Among Pakistani universities that received an official ranking band, Quaid-i-Azam University (QAU), Islamabad, is positioned highest, in the 551–600 global range.
- NUST, Islamabad: 601–650
- COMSATS University Islamabad: 651–700
- Bahauddin Zakariya University: 701–800
- University of Agriculture, Faisalabad: 701–800
- University of Lahore: 701–800
Pakistani Universities Listed in THE 2027
|University
|Location
|THE 2027 Position
|Quaid-i-Azam University
|Islamabad
|551–600
|NUST
|Islamabad
|601–650
|COMSATS University Islamabad
|Islamabad
|651–700
|Bahauddin Zakariya University
|Multan
|701–800
|University of Agriculture, Faisalabad
|Faisalabad
|701–800
|University of Lahore
|Lahore
|701–800
|Abdul Wali Khan University Mardan
|Mardan
|801–1000
|Air University
|Islamabad
|801–1000
|CUST
|Islamabad
|801–1000
|GIKI
|Topi
|801–1000
|Gomal University
|Dera Ismail Khan
|801–1000
|GCU Faisalabad
|Faisalabad
|801–1000
|GCU Lahore
|Lahore
|801–1000
|Hazara University
|Mansehra
|801–1000
|Institute of Space Technology
|Islamabad
|801–1000
|International Islamic University
|Islamabad
|801–1000
|Islamia College Peshawar
|Peshawar
|801–1000
|LUMS
|Lahore
|801–1000
|University of Education
|Lahore
|801–1000
|UET Taxila
|Taxila
|801–1000
|University of Malakand
|Chakdara
|801–1000
|UMT
|Lahore
|801–1000
|University of Okara
|Okara
|801–1000
|University of the Punjab
|Lahore
|801–1000
|UVAS
|Lahore
|801–1000
|Bahria University
|Islamabad
|1001–1200
|Islamia University of Bahawalpur
|Bahawalpur
|1001–1200
|KUST
|Kohat
|1001–1200
|MUET
|Jamshoro
|1001–1200
|MUST
|Mirpur, AJK
|1001–1200
|PMAS Arid Agriculture University
|Rawalpindi
|1001–1200
|Riphah International University
|Islamabad
|1001–1200
|UET Lahore
|Lahore
|1001–1200
|UET Peshawar
|Peshawar
|1001–1200
|University of Gujrat
|Gujrat
|1001–1200
|University of Peshawar
|Peshawar
|1001–1200
|University of Sargodha
|Sargodha
|1001–1200
|Allama Iqbal Open University
|Islamabad
|1201–1500+
|Dow University of Health Sciences
|Karachi
|1201–1500+
|Khyber Medical University
|Peshawar
|1201–1500+
|King Edward Medical University
|Lahore
|1201–1500+
|Lahore College for Women University
|Lahore
|1201–1500+
|National University of Medical Sciences
|Rawalpindi
|1201–1500+
|NED University of Engineering and Technology
|Karachi
|1201–1500+
|Superior University
|Lahore
|1201–1500+
|The Agriculture University Peshawar
|Peshawar
|1201–1500+
|University of Health Sciences
|Lahore
|1201–1500+
|University of Karachi
|Karachi
|1201–1500+
|Virtual University of Pakistan
|Lahore / Virtual
|1201–1500+
The source lists these institutions as receiving an assigned ranking band rather than simply appearing as data contributors.
Pakistani Universities Listed as “Reporter”?
A large number of Pakistani unis appear in THE’s Reporter category rather than receiving a numerical ranking or ranking band.
Reporter status does not mean the university has been placed at the bottom of the world rankings. Instead, it shows that the institution is included in THE’s system but does not meet the requirements for an official ranking position.
- Aga Khan University
- FAST
- NUML
- PIEAS
- Information Technology University
- Forman Christian College
- Beaconhouse National University
- Iqra University
- Kinnaird College for Women
- National Textile University
- Sukkur IBA University
- University of Balochistan
- University of Baltistan
- University of Swat
- University of Chitral
- University of Sahiwal
- Namal University
- University of Poonch
- Shah Abdul Latif University
- Bacha Khan University
- BUITEMS
- Dawood University
- Federal Urdu University
- Government College Women University Faisalabad
- Government College Women University Sialkot
- University of Home Economics
- Liaquat University of Medical & Health Sciences
- Minhaj University
- MNS University of Agriculture
- Rawalpindi Medical University
- Sindh Madressatul Islam University
- University of Mirpurkhas
- University of Peshawar
- and several other Pakistani institutions.
How does THE Rank Universities?
|Category
|Weight
|Research Quality
|30%
|Teaching
|29.5%
|Research Environment
|29%
|International Outlook
|7.5%
|Industry
|4%
|Total
|100%
Research Quality — 30%
Research quality accounts for indicators linked to citation impact, research strength, research excellence and research influence.
Teaching — 29.5%
The teaching assessment considers areas including teaching reputation, student-to-staff ratios, doctoral-to-bachelor’s degree ratios, doctorates awarded per academic staff member and institutional income.
Research Environment — 29%
This category looks at the wider research ecosystem, including research reputation, research income and research productivity.
International Outlook — 7.5%
THE measures the international dimension through factors such as the presence of international students and staff and international research collaboration.
Industry — 4%
Industry-related performance includes indicators associated with industry income and patents.