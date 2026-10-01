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Full List of Pakistani Universities in Times Higher Education World University Rankings 2027

By News Desk
1:36 pm | Oct 1, 2026
Full List Of Pakistani Universities In Times Higher Education World University Rankings 2027

For Pakistani students dreaming of globally recognised university, latest Times Higher Education rankings offer fresh look at where local institutions stand internationally. From Quaid-i-Azam University and NUST to COMSATS and dozens of other universities, 2027 list features a wide range of Pakistani institutions across different ranking bands.

2027 edition evaluates 2,297 universities across 118 countries and territories, while 108 Pakistani universities appear in the ranking framework.

Top Pakistani University Ranks 2027

Among Pakistani universities that received an official ranking band, Quaid-i-Azam University (QAU), Islamabad, is positioned highest, in the 551–600 global range.

  • NUST, Islamabad: 601–650
  • COMSATS University Islamabad: 651–700
  • Bahauddin Zakariya University: 701–800
  • University of Agriculture, Faisalabad: 701–800
  • University of Lahore: 701–800

Pakistani Universities Listed in THE 2027

University Location THE 2027 Position
Quaid-i-Azam University Islamabad 551–600
NUST Islamabad 601–650
COMSATS University Islamabad Islamabad 651–700
Bahauddin Zakariya University Multan 701–800
University of Agriculture, Faisalabad Faisalabad 701–800
University of Lahore Lahore 701–800
Abdul Wali Khan University Mardan Mardan 801–1000
Air University Islamabad 801–1000
CUST Islamabad 801–1000
GIKI Topi 801–1000
Gomal University Dera Ismail Khan 801–1000
GCU Faisalabad Faisalabad 801–1000
GCU Lahore Lahore 801–1000
Hazara University Mansehra 801–1000
Institute of Space Technology Islamabad 801–1000
International Islamic University Islamabad 801–1000
Islamia College Peshawar Peshawar 801–1000
LUMS Lahore 801–1000
University of Education Lahore 801–1000
UET Taxila Taxila 801–1000
University of Malakand Chakdara 801–1000
UMT Lahore 801–1000
University of Okara Okara 801–1000
University of the Punjab Lahore 801–1000
UVAS Lahore 801–1000
Bahria University Islamabad 1001–1200
Islamia University of Bahawalpur Bahawalpur 1001–1200
KUST Kohat 1001–1200
MUET Jamshoro 1001–1200
MUST Mirpur, AJK 1001–1200
PMAS Arid Agriculture University Rawalpindi 1001–1200
Riphah International University Islamabad 1001–1200
UET Lahore Lahore 1001–1200
UET Peshawar Peshawar 1001–1200
University of Gujrat Gujrat 1001–1200
University of Peshawar Peshawar 1001–1200
University of Sargodha Sargodha 1001–1200
Allama Iqbal Open University Islamabad 1201–1500+
Dow University of Health Sciences Karachi 1201–1500+
Khyber Medical University Peshawar 1201–1500+
King Edward Medical University Lahore 1201–1500+
Lahore College for Women University Lahore 1201–1500+
National University of Medical Sciences Rawalpindi 1201–1500+
NED University of Engineering and Technology Karachi 1201–1500+
Superior University Lahore 1201–1500+
The Agriculture University Peshawar Peshawar 1201–1500+
University of Health Sciences Lahore 1201–1500+
University of Karachi Karachi 1201–1500+
Virtual University of Pakistan Lahore / Virtual 1201–1500+

The source lists these institutions as receiving an assigned ranking band rather than simply appearing as data contributors.

Pakistani Universities Listed as “Reporter”?

A large number of Pakistani unis appear in THE’s Reporter category rather than receiving a numerical ranking or ranking band.

Reporter status does not mean the university has been placed at the bottom of the world rankings. Instead, it shows that the institution is included in THE’s system but does not meet the requirements for an official ranking position.

  • Aga Khan University
  • FAST
  • NUML
  • PIEAS
  • Information Technology University
  • Forman Christian College
  • Beaconhouse National University
  • Iqra University
  • Kinnaird College for Women
  • National Textile University
  • Sukkur IBA University
  • University of Balochistan
  • University of Baltistan
  • University of Swat
  • University of Chitral
  • University of Sahiwal
  • Namal University
  • University of Poonch
  • Shah Abdul Latif University
  • Bacha Khan University
  • BUITEMS
  • Dawood University
  • Federal Urdu University
  • Government College Women University Faisalabad
  • Government College Women University Sialkot
  • University of Home Economics
  • Liaquat University of Medical & Health Sciences
  • Minhaj University
  • MNS University of Agriculture
  • Rawalpindi Medical University
  • Sindh Madressatul Islam University
  • University of Mirpurkhas
  • University of Peshawar
  • and several other Pakistani institutions.

How does THE Rank Universities?

Category Weight
Research Quality 30%
Teaching 29.5%
Research Environment 29%
International Outlook 7.5%
Industry 4%
Total 100%

Research Quality — 30%

Research quality accounts for indicators linked to citation impact, research strength, research excellence and research influence.

Teaching — 29.5%

The teaching assessment considers areas including teaching reputation, student-to-staff ratios, doctoral-to-bachelor’s degree ratios, doctorates awarded per academic staff member and institutional income.

Research Environment — 29%

This category looks at the wider research ecosystem, including research reputation, research income and research productivity.

International Outlook — 7.5%

THE measures the international dimension through factors such as the presence of international students and staff and international research collaboration.

Industry — 4%

Industry-related performance includes indicators associated with industry income and patents.

Only two Pakistani universities make it to Asia’s top 100

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News Desk

The writer is a staff member.

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