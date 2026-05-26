Eid ul Azha 2026 Namaz Timings in Karachi

1:22 pm | May 26, 2026
KARACHI – Eid-ul-Azha 2026 is here and mosques in different areas of the city are preparing for early Eid congregations, amid traditional rush among citizens to perform Eid prayers as early as possible. Many worshippers prefer offering Eid ul Azha Namaz at earliest scheduled time so they can begin Qurbani rituals before the peak temperature.

This year, Eid ul Azha prayer timings across various mosques range from 5:50 AM to 9:00 AM, covering Baldia, Orangi Town, North Karachi, Korangi, Lyari, Gulshan, Kemari, and several other areas of Sindh capital.

Eid-ul-Azha Prayer Timings for Karachi

Category Masjid Area Time
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Fateh Patel Para Fateh Patel Para 05:50
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Khulfa-e-Rashideen Ghulshan 06:00
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Paper Market Paper Market 06:00
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Faizan Sultan Kausar Chowk Baldia 06:00
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Kinzul Aiman Guru Mandar 06:00
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Shahuda Miladullah Madina Road Jacob Line 06:00
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Muhammadia Ghausia Karachi 06:10
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Qubah Kemari 06:15
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Halal Memon Hijri Scheme 33 06:15
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Kachi Memon Masjid Ghas Mandi Lyari 06:15
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Noor Haram Liaquatabad 06:15
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Aab-e-Kausar Nazim Churangi 06:15
Early Morning (05:50–06:15) Jamia Masjid Faizan Sillani Raja Tanveer Colony 06:15
06:30–06:45 Jamia Masjid Noor North Karachi 06:30
06:30–06:45 Jamia Masjid Madni Kemari 06:30
06:30–06:45 Jamia Masjid Central Fire Brigade Civil Hospital 06:30
06:30–06:45 Jamia Masjid Allah Wali Chona Bhatti Ranchor Line 06:30
06:30–06:45 Sabeel Wali Masjid Guru Mandar 06:30
06:30–06:45 Jamia Masjid Ghausia Baldia 06:45
06:30–06:45 Jamia Masjid Rehmat Baldia 06:45
06:30–06:45 Jamia Masjid Al-Jilani North Karachi Sector B-5 06:45
07:00–07:15 Jamia Masjid Sabri Ranchor Line 07:00
07:00–07:15 Governor House Masjid Karachi 07:00
07:00–07:15 Jamia Masjid Siddiquie Akbar New Sabzi Mandi 07:00
07:00–07:15 Jamia Masjid Ilyas Ghanchi Old Area 07:00
07:00–07:15 Jamia Masjid Shah Tarabul Haq Sirjani Sector A-7 07:00
07:00–07:15 Jamia Masjid Memon Musalladin Garden Jhoria Bazar 07:05
07:00–07:15 Jamia Masjid Allah Wali Orangi Town 07:10
07:00–07:15 Jamia Masjid Haqqani Baldia Abidabad 07:10
07:00–07:15 Jamia Masjid Farooq Azam Farooq Azam 07:15
07:00–07:15 Jamia Masjid Hari Lyari 07:15
07:00–07:15 Jamia Masjid Zikkia Paposh Nagar Nazimabad No. 5 07:15
07:00–07:15 Jamia Masjid Zikkia Paposh Nagar Nazimabad 07:15
07:30–09:00 Jamia Masjid Akbar Ghausai Street Korangi 07:30
07:30–09:00 Eid Gah Imam Ahmed Raza Korangi No. 2 07:30
07:30–09:00 Jamia Masjid Ghausia Sheraizia Quaidabad Bin Qasim 07:30
07:30–09:00 Jamia Masjid Rehmat Alam Ghulshan Zia Orangi 08:00
07:30–09:00 Lakhani Heights Gulshan-e-Johar 08:00
07:30–09:00 Jamia Masjid Maryam Mehran Town Korangi 08:00
07:30–09:00 Eid Gah Noor Madina Landhi 08:00
07:30–09:00 Jamia Masjid Ghulzar-e-Habib Soldier Bazaar 09:00
07:30–09:00 Jamia Masjid Qadiria Soldier Bazaar 09:00

With mosques offering different timings, early morning congregations, especially around 06:00 to 07:30, are expected to be the most crowded as families try to complete prayers early before preparing for Qurbani.

Meanwhile, special security arrangements are being made to manage crowd and to avoid any unwanted incident in Karachi, and parts of Pakistan.

