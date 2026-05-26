Eid ul Azha 2026 Namaz Timings in Karachi

KARACHI – Eid-ul-Azha 2026 is here and mosques in different areas of the city are preparing for early Eid congregations, amid traditional rush among citizens to perform Eid prayers as early as possible. Many worshippers prefer offering Eid ul Azha Namaz at earliest scheduled time so they can begin Qurbani rituals before the peak temperature.
This year, Eid ul Azha prayer timings across various mosques range from 5:50 AM to 9:00 AM, covering Baldia, Orangi Town, North Karachi, Korangi, Lyari, Gulshan, Kemari, and several other areas of Sindh capital.
Eid-ul-Azha Prayer Timings for Karachi
|Category
|Masjid
|Area
|Time
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Fateh Patel Para
|Fateh Patel Para
|05:50
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Khulfa-e-Rashideen
|Ghulshan
|06:00
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Paper Market
|Paper Market
|06:00
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Faizan Sultan
|Kausar Chowk Baldia
|06:00
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Kinzul Aiman
|Guru Mandar
|06:00
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Shahuda Miladullah
|Madina Road Jacob Line
|06:00
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Muhammadia Ghausia
|Karachi
|06:10
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Qubah
|Kemari
|06:15
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Halal Memon
|Hijri Scheme 33
|06:15
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Kachi Memon Masjid
|Ghas Mandi Lyari
|06:15
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Noor Haram
|Liaquatabad
|06:15
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Aab-e-Kausar
|Nazim Churangi
|06:15
|Early Morning (05:50–06:15)
|Jamia Masjid Faizan Sillani
|Raja Tanveer Colony
|06:15
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Noor
|North Karachi
|06:30
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Madni
|Kemari
|06:30
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Central Fire Brigade
|Civil Hospital
|06:30
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Allah Wali
|Chona Bhatti Ranchor Line
|06:30
|06:30–06:45
|Sabeel Wali Masjid
|Guru Mandar
|06:30
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Ghausia
|Baldia
|06:45
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Rehmat
|Baldia
|06:45
|06:30–06:45
|Jamia Masjid Al-Jilani
|North Karachi Sector B-5
|06:45
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Sabri
|Ranchor Line
|07:00
|07:00–07:15
|Governor House Masjid
|Karachi
|07:00
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Siddiquie Akbar
|New Sabzi Mandi
|07:00
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Ilyas Ghanchi
|Old Area
|07:00
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Shah Tarabul Haq
|Sirjani Sector A-7
|07:00
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Memon Musalladin
|Garden Jhoria Bazar
|07:05
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Allah Wali
|Orangi Town
|07:10
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Haqqani
|Baldia Abidabad
|07:10
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Farooq Azam
|Farooq Azam
|07:15
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Hari
|Lyari
|07:15
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Zikkia Paposh Nagar
|Nazimabad No. 5
|07:15
|07:00–07:15
|Jamia Masjid Zikkia Paposh Nagar
|Nazimabad
|07:15
|07:30–09:00
|Jamia Masjid Akbar
|Ghausai Street Korangi
|07:30
|07:30–09:00
|Eid Gah Imam Ahmed Raza
|Korangi No. 2
|07:30
|07:30–09:00
|Jamia Masjid Ghausia
|Sheraizia Quaidabad Bin Qasim
|07:30
|07:30–09:00
|Jamia Masjid Rehmat Alam
|Ghulshan Zia Orangi
|08:00
|07:30–09:00
|Lakhani Heights
|Gulshan-e-Johar
|08:00
|07:30–09:00
|Jamia Masjid Maryam
|Mehran Town Korangi
|08:00
|07:30–09:00
|Eid Gah Noor Madina
|Landhi
|08:00
|07:30–09:00
|Jamia Masjid Ghulzar-e-Habib
|Soldier Bazaar
|09:00
|07:30–09:00
|Jamia Masjid Qadiria
|Soldier Bazaar
|09:00
With mosques offering different timings, early morning congregations, especially around 06:00 to 07:30, are expected to be the most crowded as families try to complete prayers early before preparing for Qurbani.
Meanwhile, special security arrangements are being made to manage crowd and to avoid any unwanted incident in Karachi, and parts of Pakistan.