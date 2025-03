Punjab Home Department issues list of 84 proscribed organisation, unregistered charities

LAHORE – The Punjab Home Department has issued a list of banned outfits and unregistered charitable organisation, urging citizens not to give charity to them.

It warned that providing any aid to these proscribed and unregistered entities in punishable offence under the Anti-Terrorism Act 1997.

Here is Complete List

Lashkar-e-Jhangvi

Sipah-e-Muhammad Pakistan

Jaish-e-Muhammad

Al-Rehmat Trust Bahawalpur

Al-Furqan Trust Karachi

Lashkar-e-Taiba

Sipah-e-Sahaba Pakistan

Tehreek-e-Jafaria Pakistan

Tehreek Nifaz Shariat-e-Muhammadi

Tehreek-e-Islami

Al-Qaeda

Millat-e-Islamia Pakistan

Khuddam-ul-Islam

Islami Tehreek Pakistan

Jamiat-ul-Ansar

Jamaat-ul-Furqan

Hizb-ut-Tahrir

Khair-ul-Nas International Trust

Balochistan Liberation

Islamic Students Movement of Pakistan

Lashkar-e-Islami

Ansar-ul-Islam

Hami Namdar Group

Tehreek-e-Taliban Pakistan

Balochistan Republican Army

Balochistan Liberation Front

Lashkar Balochistan

Balochistan Liberation United Front

Balochistan Muslim Defense Organization

Shia Students Action Committee Gilgit

Markaz Sabeel Organization Gilgit

Tanzeem Nojawanan Ahl-e-Sunnat Gilgit

People’s Aman Committee Lyari

Ahl-e-Sunnat Wal Jamaat

Al-Haramain Foundation.

Rabta Trust

Anjuman Imamia Gilgit-Baltistan

Muslim Students Organization Gilgit

Tanzeem Ahl-e-Sunnat Wal Jamaat Gilgit

Balochistan Fundamentalist Army

Tehreek Nifaz-e-Aman

Tahaffuz Hudood Allah

Balochistan Waja Liberation Army

Baloch Republican Party Azad

Balochistan United Army

Islam Mujahideen

Daesh (ISIS).

Jaish-e-Islam

Balochistan National Liberation Army

Khanah-e-Hikmat Gilgit-Baltistan

Tehreek-e-Taliban Swat

Tehreek-e-Taliban Mohmand

United Baloch Army

Jiye Sindh Muttahida Mahaz

Jamaat-ul-Ahrar

Lashkar-e-Jhangvi Al-Alami

Ansar-ul-Hussain

Tehreek-e-Azadi Jammu and Kashmir

Jundullah

Jamaat-ud-Dawa

Al-Anfal Trust Lahore

Idara Khidmat-e-Khalq Lahore

Al-Dawa Al-Irshad Lahore

Al-Hamd Trust Lahore/Faisalabad

Mosques and Welfare Trust Lahore

Al-Madina Foundation Lahore

Muaz Bin Jabal Educational Trust Lahore

Falah-e-Insaniyat Foundation

Al-Fazl Foundation/Trust Lahore

Al-Ithar Foundation Lahore

Pak-Turk International CAG Education Foundation

Hizb-ul-Ahrar

Jiye Sindh Qaumi Mahaz

Sindhudesh Revolutionary Army

Sindhudesh Liberation Army.

Khatam-ul-Anbiya

Ghazi Force

Ghulaman-e-Sahaba

Mimar Trust

Sachal Sarmast Welfare Trust Karachi

Al-Jaza Patient Welfare Society Karachi

Al-Akhtar Trust, and Al-Rashid Trust.