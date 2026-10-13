Petrol Price in Pakistan slashed by Rs2.71 Per Litre for Oct. 14

ISLAMABAD – The federal government slashed petrol prices in Pakistan by Rs2.71 per litre, while high-speed diesel (HSD) has become cheaper by just three paisas, with the revised rates taking effect from October 14, 2026.

Under the revised rates, petrol’s new price stands at Rs392.66 per litre, down from Rs395.37. The price of high-speed diesel has been reduced from Rs396.85 to Rs396.82 per litre.

The adjustment comes amid mixed movements in international energy markets, where major crude oil benchmarks have recorded both gains and losses.

West Texas Intermediate (WTI) crude was trading at $94.15 per barrel, up $0.41 or 0.44%. Brent crude fell by $0.89, or 0.83%, to $105.76 per barrel. Murban crude also declined by $2.14, or 1.91%, to $110.10 per barrel. Other energy commodities showed a different trend. Natural gas rose by $0.103, or 3.25%, to $3.270, while gasoline futures declined by $0.044, or 1.35%, to $3.247.