Rs200 Prize Bond 15 September 2025 – Draw Results, Winners List

By News Desk
9:28 am | Sep 15, 2025
MULTAN – National Savings has announced results of Rs200 Prize Bond Draw No. 103, in Multan, and first prize goes to 401981.

Rs200 Prize Bond Winners 15 September 2025

Prizes Winners
First Prize Winner 401981
Second Prize Winners 043052, 529272, 612161, 825972, and 896794

200 Prize Bond Winning Amount

Number of Prizes Winning Amount Prize
01 Rs 750,000 1st Prize
05 Rs 250,000 2nd Prize
1696 Rs 1,500 3rd Prize

The complete list of winners will be shared by National Savings for public reference soon, stay updated with Daily Pakistan.

Prize Bond Schedule 2025

Date Day City Bond
15 January 2025 Wednesday Karachi 750
17 February 2025 Monday Multan 100
17 March 2025 Monday Faisalabad 200
15 April 2025 Tuesday Peshawar 750
15 May 2025 Thursday Karachi 1500
16 June 2025 Monday Quetta 200
15 July 2025 Tuesday Rawalpindi 750
15 August 2025 Friday Faisalabad 1500
15 September 2025 Monday Multan 200
15 October 2025 Wednesday Muzaffarabad 750
17 November 2025 Monday Rawalpindi 1500
15 December 2025 Monday Lahore 200

 

