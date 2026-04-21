PSL 11: RawalPindiz win toss, opt to bat first against Multan Sultans

KARACHI – RawalPindiz won the toss and decided to bat first against the former champions Multan Sultans in the 31st match of Pakistan Super League Season 11, being played at National Bank Stadium on Tuesday.
Head-to-Head
This match is only the second encounter between Multan Sultans and RawalPindiz. In their first meeting, the 2021 PSL champions Multan Sultans registered a comfortable seven-wicket win.
Playing XIs
Multan Sultans: Sahibzada Farhan, Steven Smith, Ashton Turner (c), Shan Masood, Josh Philippe, Arafat Minhas, Mohammad Imran, Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr, Momin Qamar.
RawalPindiz: Mohammad Rizwan (c), Shahzaib Khan, Yasir Khan, Daryl Mitchell, Sam Billings, Dian Forrester, Saad Masood, Razaullah Khan, Asif Afridi, Mohammad Amir, Ben Sears.