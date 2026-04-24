Islamabad’s dominant bowling dismisses Hyderabad Kingsmen for 80 in PSL 11

KARACHI – In the Pakistan Super League (PSL) 11, a brilliant bowling performance by Islamabad United bundled out Hyderabad Kingsmen for just 80 runs.
The match, being played at National Stadium Karachi, saw Hyderabad Kingsmen bowled out in the 16th over after scoring 80 runs.
For Kingsmen, Usman Khan remained the top scorer with an unbeaten 25. Asif Mahmood and Saim Ayub scored 12 each, while Irfan Khan made 9. Captain Marnus Labuschagne scored 5, Glenn Maxwell managed 1, and Hunnain Shah added 1. Muaz Sadaqat, Hasan Khan, and Mohammad Ali were dismissed without scoring.
For Islamabad United, Richard Gleeson, Shadab Khan, and Imad Wasim took three wickets each, while Salman Mirza claimed one wicket.
Playing XIs
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Kusal Perera, Usman Khan (wk), Glenn Maxwell, Muhammad Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali and Asif Mehmood.
Islamabad United: Devon Conway (wk), Sameer Minhas, Mark Chapman, Mohsin Riaz, Shadab Khan (c), Haider Ali, Faheem Ashraf, Chris Green, Imad Wasim, Richard Gleeson and Salman Mirza.