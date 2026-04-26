Islamabad United elect to bowl first against Multan Sultans in PSL 11 encounter

KARACHI – In the 40th match of Pakistan Super League (PSL) 11, Islamabad United won the toss and chose to field first against Multan Sultans at the National Bank Stadium on Sunday.
Head-to-Head Record
The two teams have clashed 19 times in PSL history, with Islamabad United holding a narrow advantage, winning 10 matches, while Multan Sultans have secured 9 victories.
In their most recent encounter earlier in PSL 11, Multan Sultans came out on top, defeating Islamabad United by five wickets with eight balls remaining.
Playing XIs
Islamabad United:
Devon Conway (wicketkeeper), Sameer Minhas, Mohsin Riaz, Shadab Khan (captain), Mark Chapman, Haider Ali, Faheem Ashraf, Chris Green, Imad Wasim, Mohammad Hasnain, Salman Irshad.
Multan Sultans:
Sahibzada Farhan, Steve Smith, Ashton Turner (captain), Shan Masood, Josh Philippe (wicketkeeper), Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Peter Siddle, Mohammad Waseem Jr, Muhammad Ismail, Faisal Akram.