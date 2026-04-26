Islamabad United elect to bowl first against Multan Sultans in PSL 11 encounter

By Web Desk
7:35 pm | Apr 26, 2026
Islamabad United Elect To Bowl First Against Multan Sultans In Psl 11 Encounter

KARACHI – In the 40th match of Pakistan Super League (PSL) 11, Islamabad United won the toss and chose to field first against Multan Sultans at the National Bank Stadium on Sunday.

Head-to-Head Record

The two teams have clashed 19 times in PSL history, with Islamabad United holding a narrow advantage, winning 10 matches, while Multan Sultans have secured 9 victories.

In their most recent encounter earlier in PSL 11, Multan Sultans came out on top, defeating Islamabad United by five wickets with eight balls remaining.

Playing XIs

Islamabad United:

Devon Conway (wicketkeeper), Sameer Minhas, Mohsin Riaz, Shadab Khan (captain), Mark Chapman, Haider Ali, Faheem Ashraf, Chris Green, Imad Wasim, Mohammad Hasnain, Salman Irshad.

Multan Sultans:

Sahibzada Farhan, Steve Smith, Ashton Turner (captain), Shan Masood, Josh Philippe (wicketkeeper), Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Peter Siddle, Mohammad Waseem Jr, Muhammad Ismail, Faisal Akram.

 

Related News

