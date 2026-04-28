Islamabad United win toss, opt to bowl first against Peshawar Zalmi in PSL 11 Qualifier

KARACHI – Islamabad United won the toss and elected to bowl first against Peshawar Zalmi in the Pakistan Super League Season 11 Qualifier at National Bank Stadium on Tuesday.
Head-to-head record
The contest promises to be a close one, as both sides have enjoyed equal success in past meetings. Out of 27 clashes in PSL history, Islamabad United and Peshawar Zalmi have each secured 13 wins, while one encounter earlier in the current season ended without a result.
Squads
Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Mark Chapman, Nisar Ahmed, Mir Hamza Sajjad, Sameen Gul, Sameer Minhas, Imad Wasim, Richard Gleeson, Haider Ali, Mohammad Hasnain, Pavan Rathnayake, Mohammad Faiq, Mohsin Riaz, Chris Green and Mohammad Salman Mirza.
Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, Tanzid Hasan, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Brian Bennett, Mohammad Basit, James Vince and Shoriful Islam.