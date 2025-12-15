Rs200 Prize Bond 15 December 2025 – Draw Results, Winners List

MULTAN – National Savings Center Lahore has announced results of Rs200 Prize Bond Draw No. 104, and first prize goes to 758760.
Rs200 Prize Bond Winners 15 September 2025
|Prizes
|Winners
|First Prize Winner
|758760
|Second Prize Winners
|033045, 487574, 694350, 837177, 877428
200 Prize Bond Winning Amount
|Number of Prizes
|Winning Amount
|Prize
|01
|Rs 750,000
|1st Prize
|05
|Rs 250,000
|2nd Prize
|1696
|Rs 1,500
|3rd Prize
The complete list of winners will be shared by National Savings for public reference soon, stay updated with Daily Pakistan.
Prize Bond Schedule 2025
|Date
|Day
|City
|Bond
|15 January 2025
|Wednesday
|Karachi
|750
|17 February 2025
|Monday
|Multan
|100
|17 March 2025
|Monday
|Faisalabad
|200
|15 April 2025
|Tuesday
|Peshawar
|750
|15 May 2025
|Thursday
|Karachi
|1500
|16 June 2025
|Monday
|Quetta
|200
|15 July 2025
|Tuesday
|Rawalpindi
|750
|15 August 2025
|Friday
|Faisalabad
|1500
|15 September 2025
|Monday
|Multan
|200
|15 October 2025
|Wednesday
|Muzaffarabad
|750
|17 November 2025
|Monday
|Rawalpindi
|1500
|15 December 2025
|Monday
|Lahore
|200