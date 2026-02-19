Latest

Uncategorized

Karachi Iftar Time Today – 1st Ramadan, 19 February 2026

By News Desk
2:56 pm | Feb 19, 2026
Karachi Iftar Time Today 1st Ramadan 19 February 2026

Iftar time in Karachi today on 19 February, is 6:29 PM for Fiqa Hanafiya and 06:39 PM for Fiqa Jafariya. Muslims in Sindh capital must complete their pre-dawn meal before this time to begin their fast properly.

Ramadan Timing Guide for Karachi – 19 February

Sehri:  5:46 AM

Iftar:

Hanafi School: 6:29 PM

Jafri School: 6:39 PM

Follow the official city schedule of Daily Pakistan Ramadan Calendar for accurate fasting times. Keep a clock or alarm to avoid missing Sehri or Iftar. Hydrate and eat nutritious foods during Sehri to maintain energy throughout the day.

Ramadan Calendar 2026 Karachi (SEHRI & IFTAR TIME)

Date Sehri Iftar
19-02-2026 5:47 AM 6:29 PM
20-02-2026 5:46 AM 6:29 PM
21-02-2026 5:45 AM 6:29 PM
22-02-2026 5:44 AM 6:30 PM
23-02-2026 5:44 AM 6:30 PM
24-02-2026 5:43 AM 6:31 PM
25-02-2026 5:42 AM 6:32 PM
26-02-2026 5:41 AM 6:32 PM
27-02-2026 5:40 AM 6:33 PM
28-02-2026 5:40 AM 6:33 PM
01-03-2026 5:39 AM 6:34 PM
02-03-2026 5:38 AM 6:34 PM
03-03-2026 5:37 AM 6:35 PM
04-03-2026 5:36 AM 6:35 PM
05-03-2026 5:35 AM 6:36 PM
06-03-2026 5:34 AM 6:36 PM
07-03-2026 5:33 AM 6:37 PM
08-03-2026 5:32 AM 6:37 PM
09-03-2026 5:31 AM 6:38 PM
10-03-2026 5:30 AM 6:38 PM
11-03-2026 5:29 AM 6:39 PM
12-03-2026 5:28 AM 6:39 PM
13-03-2026 5:27 AM 6:40 PM
14-03-2026 5:26 AM 6:40 PM
15-03-2026 5:25 AM 6:40 PM
16-03-2026 5:24 AM 6:41 PM
17-03-2026 5:23 AM 6:41 PM
18-03-2026 5:22 AM 6:42 PM
19-03-2026 5:21 AM 6:42 PM
20-03-2026 5:20 AM 6:43 PM

Fasting hours in Pakistan and around the world in Ramadan 2026

 

 

Cropped 3ff3f.jpg
News Desk

The writer is a staff member.

Related News

Search now