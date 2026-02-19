Karachi Iftar Time Today – 1st Ramadan, 19 February 2026

Iftar time in Karachi today on 19 February, is 6:29 PM for Fiqa Hanafiya and 06:39 PM for Fiqa Jafariya. Muslims in Sindh capital must complete their pre-dawn meal before this time to begin their fast properly.
Ramadan Timing Guide for Karachi – 19 February
Sehri: 5:46 AM
Iftar:
Hanafi School: 6:29 PM
Jafri School: 6:39 PM
Follow the official city schedule of Daily Pakistan Ramadan Calendar for accurate fasting times. Keep a clock or alarm to avoid missing Sehri or Iftar. Hydrate and eat nutritious foods during Sehri to maintain energy throughout the day.
Ramadan Calendar 2026 Karachi (SEHRI & IFTAR TIME)
|Date
|Sehri
|Iftar
|19-02-2026
|5:47 AM
|6:29 PM
|20-02-2026
|5:46 AM
|6:29 PM
|21-02-2026
|5:45 AM
|6:29 PM
|22-02-2026
|5:44 AM
|6:30 PM
|23-02-2026
|5:44 AM
|6:30 PM
|24-02-2026
|5:43 AM
|6:31 PM
|25-02-2026
|5:42 AM
|6:32 PM
|26-02-2026
|5:41 AM
|6:32 PM
|27-02-2026
|5:40 AM
|6:33 PM
|28-02-2026
|5:40 AM
|6:33 PM
|01-03-2026
|5:39 AM
|6:34 PM
|02-03-2026
|5:38 AM
|6:34 PM
|03-03-2026
|5:37 AM
|6:35 PM
|04-03-2026
|5:36 AM
|6:35 PM
|05-03-2026
|5:35 AM
|6:36 PM
|06-03-2026
|5:34 AM
|6:36 PM
|07-03-2026
|5:33 AM
|6:37 PM
|08-03-2026
|5:32 AM
|6:37 PM
|09-03-2026
|5:31 AM
|6:38 PM
|10-03-2026
|5:30 AM
|6:38 PM
|11-03-2026
|5:29 AM
|6:39 PM
|12-03-2026
|5:28 AM
|6:39 PM
|13-03-2026
|5:27 AM
|6:40 PM
|14-03-2026
|5:26 AM
|6:40 PM
|15-03-2026
|5:25 AM
|6:40 PM
|16-03-2026
|5:24 AM
|6:41 PM
|17-03-2026
|5:23 AM
|6:41 PM
|18-03-2026
|5:22 AM
|6:42 PM
|19-03-2026
|5:21 AM
|6:42 PM
|20-03-2026
|5:20 AM
|6:43 PM
Fasting hours in Pakistan and around the world in Ramadan 2026