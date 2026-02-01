|April 11
|Match 1
|
|Islamabad United
| vs
|Lahore Qalandars
|Rawalpindi
|April 12
|Match 2
|
|Peshawar Zalmi
| vs
|Quetta Gladiators
|Rawalpindi
|April 12
|Match 3
|
|Karachi Kings
| vs
|Multan Sultans
|Karachi
|April 13
|Match 4
|
|Quetta Gladiators
| vs
|Lahore Qalandars
|Rawalpindi
|April 14
|Match 5
|
|Islamabad United
| vs
|Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|April 15
|Match 6
|
|Karachi Kings
| vs
|Lahore Qalandars
|Karachi
|April 16
|Match 7
|
|Islamabad United
| vs
|Multan Sultans
|Rawalpindi
|April 18
|Match 8
|
|Karachi Kings
| vs
|Quetta Gladiators
|Karachi
|April 19
|Match 9
|
|Peshawar Zalmi
| vs
|Multan Sultans
|Rawalpindi
|April 20
|Match 10
|
|Karachi Kings
| vs
|Islamabad United
|Karachi
|April 21
|Match 11
|
|Karachi Kings
| vs
|Peshawar Zalmi
|Karachi
|April 22
|Match 12
|
|Multan Sultans
| vs
|Lahore Qalandars
|Multan
|April 23
|Match 13
|
|Multan Sultans
| vs
|Islamabad United
|Multan
|April 24
|Match 14
|
|Lahore Qalandars
| vs
|Peshawar Zalmi
|Lahore
|April 25
|Match 15
|
|Quetta Gladiators
| vs
|Karachi Kings
|Lahore
|April 26
|Match 16
|
|Lahore Qalandars
| vs
|Multan Sultans
|Lahore
|April 27
|Match 17
|
|Quetta Gladiators
| vs
|Peshawar Zalmi
|Lahore
|April 29
|Match 18
|
|Quetta Gladiators
| vs
|Multan Sultans
|Lahore
|April 30
|Match 19
|
|Lahore Qalandars
| vs
|Islamabad United
|Lahore
|May 1
|Match 20
|
|Multan Sultans
| vs
|Karachi Kings
|Multan
|May 1
|Match 21
|
|Lahore Qalandars
| vs
|Quetta Gladiators
|Lahore
|May 2
|Match 22
|
|Peshawar Zalmi
| vs
|Islamabad United
|Lahore
|May 3
|Match 23
|
|Quetta Gladiators
| vs
|Islamabad United
|Lahore
|May 4
|Match 24
|
|Lahore Qalandars
| vs
|Karachi Kings
|Lahore
|May 5
|Match 25
|
|Multan Sultans
| vs
|Peshawar Zalmi
|Multan
|May 7
|Match 26
|
|Islamabad United
| vs
|Quetta Gladiators
|Rawalpindi
|May 8
|Match 27
|
|Peshawar Zalmi
| vs
|Karachi Kings
|Rawalpindi
|May 9
|Match 28
|
|Peshawar Zalmi
| vs
|Lahore Qalandars
|Rawalpindi
|May 10
|Match 29
|
|Multan Sultans
| vs
|Quetta Gladiators
|Multan
|May 10
|Match 30
|
|Islamabad United
| vs
|Karachi Kings
|Rawalpindi
|May 13
|Match 31
|Qualifier
|Rawalpindi
|May 14
|Match 32
|Eliminator 1
|Lahore
|May 16
|Match 33
|Eliminator 2
|Lahore
|May 18
|Match 34
|Final
|Lahore