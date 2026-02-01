Live & Upcoming Matches
Latest
PSL 9: Shadab Khan’s gesture with wife, mother wins over internet
Mar 19, 2024 | 12:30 pm
Islamabad United take on Multan Sultans in PSL 9 final tomorrow
Mar 17, 2024 | 5:09 pm
PSL 9, Eliminator 2: Islamabad United beat Peshawar Zalmi, to face Multan Sultans in final
Mar 16, 2024 | 12:36 pm
PSL 9: Saud Shakeel, Abrar Ahmed fined for violating code of conduct
Mar 16, 2024 | 10:33 am
PSL 9, Eliminator 1: Shadab shines as Islamabad United beat Quetta Gladiators
Mar 15, 2024 | 5:17 am