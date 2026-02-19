Today Iftar Time in Islamabad – Ramadan Calendar 2026 – 19 February 2026

The holy month of Ramadan starts, and today Iftar timing for Hanafi school is at 5:56 PM, while Jafri school followers will break fast at 6:06 PM.
Islamabad Iftar Time Today
|School
|Day
|Sehri
|Iftar
|Date
|Hanafi
|1
|05:24 AM
|05:56 PM
|19 Feb 2026
|Jafri
|1
|05:14 AM
|06:06 PM
|19 Feb 2026
For precise timings, locals are turning to the Daily Pakistan Ramadan Calendar, ensuring no one misses a beat. With alarms set and kitchens bustling, Karachi prepares to celebrate Iftar with prayers, family, and community spirit.