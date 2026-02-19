Latest

Islam, Ramadan

Today Iftar Time in Islamabad – Ramadan Calendar 2026 – 19 February 2026

By News Desk
3:28 pm | Feb 19, 2026
The holy month of Ramadan starts, and today Iftar timing for Hanafi school is at 5:56 PM, while Jafri school followers will break fast at 6:06 PM.

Islamabad Iftar Time Today

School Day Sehri Iftar Date
Hanafi 1 05:24 AM 05:56 PM 19 Feb 2026
Jafri 1 05:14 AM 06:06 PM 19 Feb 2026

News Desk

The writer is a staff member.

