Hyderabad Kingsmen opt to field first against Multan Sultans in PSL 11

KARACHI – In the 33rd match of Pakistan Super League 11, Hyderabad Kingsmen won the toss and chose to field first against Multan Sultans.
The match is being played at National Stadium Karachi, where Hyderabad Kingsmen captain Marnus Labuschagne invited Multan Sultans skipper Ashton Turner to bat first.
Playing XIs
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne ©, Usman Khan (wk), Saim Ayub, Kusal Perera, Glenn Maxwell, Muhammad Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali and Akif Javed.
Multan Sultans: Sahibzada Farhan, Steve Smith, Ashton Turner ©, Shan Masood, Josh Philippe (wk), Mohammad Nawaz, Arafat Minhas, Mohammad Imran, Peter Siddle, Mohammad Waseem Jr and Mohammad Ismail.
Earlier in the day, Peshawar Zalmi defeated Karachi Kings by seven wickets in another match.