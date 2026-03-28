Currency Rates in Pakistan – Open Market Forex Exchange – 28 March 2026

Currency Exchange Rates (Pakistan)
|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|279.45
|280.2
|Euro
|EUR
|323.83
|327.85
|UK Pound Sterling
|GBP
|374.33
|378.25
|U.A.E Dirham
|AED
|75.75
|77.1
|Saudi Riyal
|SAR
|74.1
|75.2
|Qatari Riyal
|QAR
|73.33
|74.3
|Australian Dollar
|AUD
|191.93
|195.1
|Bahrain Dinar
|BHD
|731.05
|741.75
|Canadian Dollar
|CAD
|200.1
|205.25
|China Yuan
|CNY
|36.65
|37.6
|Danish Krone
|DKK
|43.25
|43.65
|Hong Kong Dollar
|HKD
|34.97
|35.97
|Indian Rupee
|INR
|2.1
|2.36
|Japanese Yen
|JPY
|1.73
|1.82
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|888.3
|898.35
|Malaysian Ringgit
|MYR
|65.25
|66.45
|New Zealand Dollar
|NZD
|160.81
|165.35
|Norwegian Krone
|NOK
|27.65
|27.95
|Omani Riyal
|OMR
|718.2
|728.45
|Singapore Dollar
|SGD
|215.32
|220.32
|Swedish Krona
|SEK
|30.2
|30.5
|Swiss Franc
|CHF
|355
|358.85
|Thai Baht
|THB
|8.05
|8.2