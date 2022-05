Did TV anchor Saleem Safi perform Umrah with PM Shehbaz's delegation?

TV anchorperson Saleem Safi has rejected the allegations that he went to Saudi Arabia with Prime Minister Shehbaz Sharif's delegation to perform Umrah.

Safi's reaction came after Dr Shahbaz Gill, former special assistant to ousted prime minister Imran Khan, posted a pun-filled comment on Twitter under a picture showing Safi standing behind Pakistan People's Party (PPP) Chairman and Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari and Sindh Minister Saeed Ghani.

Safi also shared screenshots of his air ticket and said he was visiting Saudi Arabia along with his family to perform Umrah. He said his name was added to the list of the Pakistani delegation who would go inside the Holy Kaaba.

میں عمرہ کی ادائیگی کےلئےذاتی پروگرام پرفیملی سمیت آیاہوں۔کعبہ اللہ کے اندرجاناوالدہ کی شدیدخواہش تھی۔میں نےیہ عمرہ انکی ایصال ثواب کی نیت سےکیا۔2 سال قبل سعودی سفیرنواف المالکی اورکچھ دوستوں سے بات کی تھی۔اب کےبارانکی عنایت اوراللہ کے کرم سےمجھےاوراہلیہ کویہ سعادت نصیب ہوئی1/4 https://t.co/vILP6JekJu pic.twitter.com/UIMPnLFtHX — Saleem Safi (@SaleemKhanSafi) April 30, 2022

میں اس پاک سرزمین پرکرکہتا ہوں کہ اس سلسلےمیں کسی حکومتی شخصیت سےکوئی بات نہیں ہوئی۔میں نےچونکہ وزیراعظم کےبڑےوفدکی مخالفت کی تھی یوں بھی ان سےمددلینےکااخلاقی جواز نہیں رکھتاتھا۔اب کےبارکعبےکادروازہ اردگان اور شہبازشریف کےلئےتھا۔اسلئے سعودی سفیرنےاس میں ہمارانام ڈال دیا۔ 2/4 — Saleem Safi (@SaleemKhanSafi) April 30, 2022

ہاں آپ کی اطلاع کے لئےعرض ہےکہ مکہ مکرمہ میں موجود پی ٹی آئی کےتین سینیٹرز نےکعبہ کے اندرجانےکی خواہش ظاہرکی توشہباز شریف نے فراخدلی کاثبوت دےکرانہیں اپنےوفدکاحصہ بنایا۔انہوں نےغلط نہیں کیا کیونکہ کعبےکےاندر جانا اتنی بڑی سعادت ہےکہ اسکےلئےآپ جیسےانسان کا بھی احسان لیاجاسکتا 3/4 — Saleem Safi (@SaleemKhanSafi) April 30, 2022