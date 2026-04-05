PSL 11: Multan Sultans beat Quetta Gladiators by 6 wickets

LAHORE – In the Pakistan Super League (PSL) 11, Multan Sultans defeated Quetta Gladiators by 6 wickets at Gaddafi Stadium, Lahore.
Chasing a target of 167 runs, Multan Sultans achieved it in the 18th over with the loss of 4 wickets. Steve Smith led the charge with 53 runs, while Shan Masood remained unbeaten on 46. Sahibzada Farhan scored 32, Josh Philippe made 18, and Arfat Minhas added 6 runs.
For Quetta Gladiators, Hasan Nawaz took 2 wickets, while Saud Shakeel and Alzarri Joseph claimed one wicket each.
Earlier, after winning the toss, Multan Sultans opted to field first. Quetta Gladiators posted 166 runs for the loss of 7 wickets in their 20 overs. Saud Shakeel scored 59, and Rilee Rossouw (or Byron Jacobs) contributed 49 runs.
For Multan Sultans, Mohammad Nawaz picked up 3 wickets, Arfat Minhas took 2, and Ashton Turner claimed 1 wicket.
Squads
Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Abrar Ahmed, Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain, Alzarri Joseph, Rilee Rossouw, Ahmed Daniyal, Jahanzaib Sultan, Jahandad Khan, Khawaja Mohammad Nafay, Khan Zeb, Bismillah Khan, Saqib Khan, Ahsaan Ali, Brett Hampton, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott and Tom Curran.
Multan Sultans: Ashton Turner (c), Shan Masood (vc), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jr, Muhammad Ismail and Atizaz Habib Khan.