PCB announces squads for Sri Lanka ODIs, Tri-Nation T20 series

LAHORE – The Pakistan Cricket Board (PCB) has announced the national squad for the upcoming ODI series against Sri Lanka and the tri-nation T20 series, featuring Pakistan, Sri Lanka, and Zimbabwe. Notably, young batter Hassan Nawaz has been left out of both squads.
According to the PCB statement, Hassan Nawaz has been excluded from the ODI series against Sri Lanka and the three-nation T20 tournament.
The ODI series will be played from November 11 to 15 at the Rawalpindi Cricket Stadium, while the T20 tri-series will take place from November 17 to 29 in Rawalpindi and Lahore.
Experienced batter Fakhar Zaman has replaced Hassan Nawaz in the T20 squad, while no replacement has been named for the ODI series.
The PCB added that Hassan Nawaz has been released to participate in the ongoing premier first-class competition, the Quaid-e-Azam Trophy, whose seventh round begins on November 11.
Pakistan squad for ODI series against Sri Lanka:
Shaheen Shah Afridi (captain), Babar Azam, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Haseebullah, Hussain Talat, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan (wicketkeeper), Mohammad Wasim Jr., Naseem Shah, Saim Ayub, Salman Ali Agha.
Pakistan squad for T20 tri-series (Pakistan, Sri Lanka, Zimbabwe):
Salman Ali Agha (captain), Babar Azam, Abrar Ahmed, Shaheen Shah Afridi, Sahibzada Farhan (wicketkeeper), Usman Khan (wicketkeeper), Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan (wicketkeeper), Mohammad Wasim Jr., Naseem Shah, Saim Ayub, Mohammad Salman Mirza, Abdul Samad, Usman Tariq.
ODI Series Schedule:
Nov 11: 1st ODI – Rawalpindi Cricket Stadium
Nov 13: 2nd ODI – Rawalpindi Cricket Stadium
Nov 15: 3rd ODI – Rawalpindi Cricket Stadium
Tri-Nation T20 Series Schedule:
Nov 17: Pakistan vs Zimbabwe – Rawalpindi
Nov 19: Sri Lanka vs Zimbabwe – Rawalpindi
Nov 22: Pakistan vs Sri Lanka – Lahore
Nov 23: Pakistan vs Zimbabwe – Lahore
Nov 25: Sri Lanka vs Zimbabwe – Lahore
Nov 27: Pakistan vs Sri Lanka – Lahore
Nov 29: Final – Lahore