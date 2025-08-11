US Dollar, Euro, Pound, Riyal to Pak Rupee PKR – Foreign exchange rate – 11 August 2025

KARACHI – Pakistani interbank and open market currency rates remain largely stable. US Dollar was traded at Rs284 for buying and Rs285 for selling, while Euro stood at Rs330.30 and Rs332.30, respectively.
UK Pound Sterling was recorded at Rs380.65 for buying and Rs382.85 for selling. UAE Dirham traded at Rs77.40 (buying) and Rs77.65 (selling), whereas Saudi Riyal closed at Rs75.60 and Rs75.90.
Australian Dollar was priced at Rs184.10 for buying and Rs189.10 for selling, while the Canadian Dollar traded at Rs205.10 and Rs210.10.
|Currency
|Buying
|Selling
|US Dollar
|284.00
|285.00
|Euro
|330.30
|332.30
|UK Pound Sterling
|380.65
|382.85
|U.A.E Dirham
|77.40
|77.65
|Saudi Riyal
|75.60
|75.90
|Australian Dollar
|184.10
|189.10
|Bahrain Dinar
|751.65
|754.15
|Canadian Dollar
|205.10
|210.10
|Chinese Yuan
|39.10
|39.50
|Danish Krone
|43.58
|43.98
|Hong Kong Dollar
|35.86
|36.21
|Indian Rupee
|3.13
|3.22
|Japanese Yen
|1.9000
|2.0000
|Kuwaiti Dinar
|918.45
|926.55
|Malaysian Ringgit
|66.55
|67.15
|New Zealand Dollar
|165.22
|167.22
|Norwegian Krone
|27.32
|27.62
|Omani Riyal
|736.30
|738.80
|Qatari Riyal
|77.25
|77.95
|Singapore Dollar
|219.10
|224.10
|Swedish Krona
|29.10
|29.40
|Swiss Franc
|348.50
|351.25
|Thai Baht
|8.65
|8.80
|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|278.65
|279.9
|Euro
|EUR
|309.4
|312
|UK Pound Sterling
|GBP
|365.2
|369
|U.A.E Dirham
|AED
|75.60
|76.25
|Saudi Riyal
|SAR
|73.80
|74.45
|Australian Dollar
|AUD
|186.5
|189.13
|Bahrain Dinar
|BHD
|732.6
|740.6
|Canadian Dollar
|CAD
|202.65
|207
|China Yuan
|CNY
|38.25
|38.65
|Danish Krone
|DKK
|40.03
|40.43
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.68
|36.03
|Indian Rupee
|INR
|3.34
|3.45
|Japanese Yen
|JPY
|1.98
|1.99
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|903.45
|908.53
|Malaysian Ringgit
|MYR
|59.25
|60.25
|New Zealand Dollar
|NZD
|169.34
|171.34
|Norwegians Krone
|NOK
|26.14
|26.44
|Omani Riyal
|OMR
|723.13
|727.21
|Qatari Riyal
|QAR
|76.44
|77.14
|Singapore Dollar
|SGD
|201.75
|203.75
|Swedish Korona
|SEK
|26.15
|26.45
|Swiss Franc
|CHF
|324
|328.94
|Thai Bhat
|THB
|7.57
|7.72