US Dollar, Euro, Pound, Riyal to Pak Rupee PKR – Foreign exchange rate – 11 August 2025

By News Desk
8:59 am | Aug 11, 2025

KARACHI – Pakistani interbank and open market currency rates remain largely stable. US Dollar was traded at Rs284 for buying and Rs285 for selling, while Euro stood at Rs330.30 and Rs332.30, respectively.

UK Pound Sterling was recorded at Rs380.65 for buying and Rs382.85 for selling. UAE Dirham traded at Rs77.40 (buying) and Rs77.65 (selling), whereas Saudi Riyal closed at Rs75.60 and Rs75.90.

Australian Dollar was priced at Rs184.10 for buying and Rs189.10 for selling, while the Canadian Dollar traded at Rs205.10 and Rs210.10.

Currency Buying Selling
US Dollar 284.00 285.00
Euro 330.30 332.30
UK Pound Sterling 380.65 382.85
U.A.E Dirham 77.40 77.65
Saudi Riyal 75.60 75.90
Australian Dollar 184.10 189.10
Bahrain Dinar 751.65 754.15
Canadian Dollar 205.10 210.10
Chinese Yuan 39.10 39.50
Danish Krone 43.58 43.98
Hong Kong Dollar 35.86 36.21
Indian Rupee 3.13 3.22
Japanese Yen 1.9000 2.0000
Kuwaiti Dinar 918.45 926.55
Malaysian Ringgit 66.55 67.15
New Zealand Dollar 165.22 167.22
Norwegian Krone 27.32 27.62
Omani Riyal 736.30 738.80
Qatari Riyal 77.25 77.95
Singapore Dollar 219.10 224.10
Swedish Krona 29.10 29.40
Swiss Franc 348.50 351.25
Thai Baht 8.65 8.80

 

 

Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 278.65 279.9
Euro EUR 309.4 312
UK Pound Sterling GBP 365.2 369
U.A.E Dirham AED 75.60 76.25
Saudi Riyal SAR 73.80 74.45
Australian Dollar AUD 186.5 189.13
Bahrain Dinar BHD 732.6 740.6
Canadian Dollar CAD 202.65 207
China Yuan CNY 38.25 38.65
Danish Krone DKK 40.03 40.43
Hong Kong Dollar HKD 35.68 36.03
Indian Rupee INR 3.34 3.45
Japanese Yen JPY 1.98 1.99
Kuwaiti Dinar KWD 903.45 908.53
Malaysian Ringgit MYR 59.25 60.25
New Zealand Dollar NZD 169.34 171.34
Norwegians Krone NOK 26.14 26.44
Omani Riyal OMR 723.13 727.21
Qatari Riyal QAR 76.44 77.14
Singapore Dollar SGD 201.75 203.75
Swedish Korona SEK 26.15 26.45
Swiss Franc CHF 324 328.94
Thai Bhat THB 7.57 7.72
