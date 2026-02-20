Latest

Islam, Ramadan

Today Iftar Time in Islamabad – Ramadan Calendar 2026 – 20 February 2026

By Our Correspondent
3:00 pm | Feb 20, 2026
Auto Draft

The holy month of Ramadan starts, and today Iftar timing for Hanafi school is at 5:57 PM, while Jafri school followers will break fast at 6:07 PM.

Islamabad Iftar Time Today

School Day Sehri Iftar Date
Hanafi 1 05:25 AM 05:57 PM 20 Feb 2026
Jafri 1 05:13 AM 06:07 PM 20 Feb 2026

For precise timings, locals are turning to the Daily Pakistan Ramadan Calendar, ensuring no one misses a beat. With alarms set and kitchens bustling, Karachi prepares to celebrate Iftar with prayers, family, and community spirit.

Karachi Iftar Time Today – 1st Ramadan, 19 February 2026

Avatar photo
Our Correspondent

Related News

Search now