Bilal, Haider advance in Aitchison College Junior National Tennis Championship

LAHORE – Emerging tennis stars Bilal Asim and Haider Ali Rizwan advanced to the next round of the Aitchison College Junior National Tennis Championship 2022 here at the Aitchison College tennis courts on Thursday.

In the U-18 second round, Bilal Asim (SICAS) beat Arman Kamran 6-2, 6-2, M Zaryab Khan beat Hassan Ali 6-2, 6-2, Haider Ali Rizwan (LGS Paragon) beat Hamza Jawad 6-0, 6-3, Ahtesham Humayun beat Muhammad Shahid 6-3, 6-2, Asad Zaman beat Harris Wahla 6-1, 3-6, 6-1, Farman Shakeel beat Shehryar Anees 6-3, 7-5, M Ahtesham beat Salaar Khan 2-6, 6-7, 6-4 and Abdul Hanan Khan beat Husnain Ali Rizwan 6-3, 6-4.

In the U-16 second round, Bilal Asim beat Hanzla Anwar 6-0, 6-0, Arman Kamran beat M Sohaan Noor 6-3, 6-3, Ahtesham Humayun beat M Salaar Khan 3-6, 6-1, 6-1, Shehryar Anees beat Raja Mustafa 6-2, 6-3, Haider Ali Rizwan beat Waleed Humayun 6-4, 6-1, Hamza Rehmat beat M Shaheer Khan 6-2, 6-2 and Asad Zaman beat Zain Saeed 6-2, 6-3.

In the U-14 second round, Ismail Aftab beat Aryan Hassan 4-0, 4-0, Abubakar Talha beat Ihsan Ullah 4-0, 4-0, Abdur Rehman beat Eesa Bilal 4-1, 4-1, Omer Jawad beat Muzamil Khan 4-0, 5-3, Nabeel Ali Qayum beat M Rehan Shahid 3-5, 4-2, 4-2, Ameer Ali Mazari beat Allay Hussain 4-1, 4-1.

In the U-12 first round, Haziq Ali Arejoo beat Safi Ullah 4-0, 4-0, Rashid Ali Bachani beat Abdur Rehman Zahid 4-1, 4-1, Moazam Babar beat M Araiz Hussain 4-0, 4-0, Ali Bachani beat Hafiz Hassan 4-0, 4-1, Ismail Aftab beat Eesa Khan Malik 4-0, 4-0, Majid Ali Arejoo beat Romail Shahid 5-3, 4-1, Abubakar Talha beat M Ali Bhand 4-0, 4-0.

In the U-10 first round, Shafay Iqbal beat M Nameer 4-0, 4-2, Zayd Ahmad beat Musa Ali 4-0, 4-1, M Ali Bhand beat Taha Asad 4-0, 4-1, Moazam Babar beat Shaheer Hassan 4-0, 4-0, Aimen Rehan beat Saad Ullah 5-3, 4-1, Ameen Abdullah beat Hayyan Farrukh 4-1, 4-1.