Currency Rates in Pakistan – Open Market Forex Exchange – 26 March 2026

9:18 am | Mar 26, 2026

KARACHI – Pakistani rupee remained stable against major foreign currencies in the open market, with only minor fluctuations observed across key global units.

On Thursday, US Dollar is being traded at Rs279.45 for buying and Rs280.2 for selling, maintaining its position as the benchmark currency in the market. Euro stood at Rs323.83 (buying) and Rs327.85 (selling), while UK Pound Sterling remained one of the highest-valued currencies at Rs374.33 for buying and Rs378.25 for selling.

Currencies from the Gulf region, widely used for remittances, also showed steady trends. UAE Dirham was recorded at Rs75.75 for buying and Rs77.1 for selling, while the Saudi Riyal was available at Rs74.1 and Rs75.2 respectively. Similarly, the Qatari Riyal was traded at Rs73.33 for buying and Rs74.3 for selling.

Australian Dollar was priced at Rs191.93 (buying) and Rs195.1 (selling), while the Canadian Dollar stood at Rs200.1 and Rs205.25. The Chinese Yuan was recorded at Rs36.65 for buying and Rs37.6 for selling.

Kuwaiti Dinar remained the strongest at Rs888.3 for buying and Rs898.35 for selling, followed by the Bahraini Dinar at Rs731.05 and Rs741.75. The Omani Riyal was also traded at elevated levels, standing at Rs718.2 for buying and Rs728.45 for selling.

Currency Exchange Rates (Pakistan)

Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 279.45 280.2
Euro EUR 323.83 327.85
UK Pound Sterling GBP 374.33 378.25
U.A.E Dirham AED 75.75 77.1
Saudi Riyal SAR 74.1 75.2
Qatari Riyal QAR 73.33 74.3
Australian Dollar AUD 191.93 195.1
Bahrain Dinar BHD 731.05 741.75
Canadian Dollar CAD 200.1 205.25
China Yuan CNY 36.65 37.6
Danish Krone DKK 43.25 43.65
Hong Kong Dollar HKD 34.97 35.97
Indian Rupee INR 2.1 2.36
Japanese Yen JPY 1.73 1.82
Kuwaiti Dinar KWD 888.3 898.35
Malaysian Ringgit MYR 65.25 66.45
New Zealand Dollar NZD 160.81 165.35
Norwegian Krone NOK 27.65 27.95
Omani Riyal OMR 718.2 728.45
Singapore Dollar SGD 215.32 220.32
Swedish Krona SEK 30.2 30.5
Swiss Franc CHF 355 358.85
Thai Baht THB 8.05 8.2
   
