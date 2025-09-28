India opt to bowl first against Pakistan in Asia Cup final

DUBAI – In the Asia Cup T20 final, India won the toss and elected to field first against Pakistan.

This historic clash marks the first-ever Pakistan-India final in the 41-year history of the Asia Cup and is being played in Dubai.

Pakistan made no changes to their squad, with the playing XI featuring: Captain Salman Ali Agha, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Sahibzada Farhan, Hussain Talat, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, and Abrar Ahmed.

India suffered a setback as all-rounder Hardik Pandya was ruled out of the final due to injury, with Rinku Singh replacing him in the playing XI.

In the Asia Cup 2025, India has beaten Pakistan in both previous encounters, but Pakistan has defeated every other Asian team. Historically, in multi-nation tournament finals, Pakistan leads India with 3 wins to India’s 2 in their five final meetings.

SQUADS

Pakistan: Salman Agha (captain), Saim Ayub, Fakhar Zaman, Sahibzada Farhan, Hasan Nawaz, Salman Mirza, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf, Hasan Ali, Hussain Talat, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed, Khushdil Shah, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim.

India: Suryakumar Yadav (capt), Shubman Gill (vice-capt), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh.