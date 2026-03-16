Dubai Airport Latest Flights Status Online – 16 March 2026

By News Desk
12:05 pm | Mar 16, 2026
Flight operations at Dubai International Airport experienced major disruption on Monday in wake of a drone strike that caused a fire near airport facilities. The incident forced airlines and airport authorities to suspend operations temporarily, resulting in dozens of flight cancellations and delays throughout the day.

One in five flights were cancelled, which is higher than normal operations at a major global hub. Many of the cancellations involved flights operated by Emirates and flydubai, the two airlines that operate the largest number of flights from Dubai.

 

Dubai Flight Status

Time Flight Destination Airline Status
10:30 AM EK586 Dhaka (DAC) Emirates Estimated dep. 10:30 AM
10:30 AM EK703 Mauritius (MRU) Emirates Canceled
10:35 AM EK396 Phuket (HKT) Emirates Estimated dep. 10:35 AM
10:40 AM EK380 Hong Kong (HKG) Emirates Canceled
10:40 AM EK775 Durban (DUR) Emirates Scheduled
10:40 AM FZ193 Giza (SPX) flydubai Canceled
10:40 AM MS902 Cairo (CAI) Egyptair Canceled
10:50 AM EK362 Guangzhou (CAN) Emirates Canceled
10:55 AM EK358 Jakarta (CGK) Emirates Canceled
10:55 AM FZ989 Moscow (VKO) flydubai Estimated dep. 10:55 AM
11:00 AM AF659 Paris (CDG) Air France Canceled
11:00 AM C6352 Tashkent (TAS) My Freighter Estimated dep. 11:00 AM
11:00 AM FZ41 Muscat (MCT) flydubai Canceled
11:00 AM PK222 Multan (MUX) Pakistan International Airlines Canceled
11:10 AM B2718 Minsk (MSQ) Belavia Scheduled
11:10 AM SG6 Delhi (DEL) SpiceJet Scheduled
11:10 AM SG5506 Delhi (DEL) SpiceJet Estimated dep. 11:10 AM
11:15 AM EK31 London (LHR) Emirates Estimated dep. 11:15 AM
11:15 AM W560 Tehran (IKA) Mahan Air Scheduled
11:20 AM VS401 London (LHR) Virgin Atlantic Canceled
11:20 AM WY604 Muscat (MCT) Oman Air Canceled
11:20 AM 6E1462 Delhi (DEL) IndiGo Canceled
11:25 AM 6E1488 Bhubaneswar (BBI) IndiGo Scheduled
11:30 AM XY202 Riyadh (RUH) flynas Scheduled
11:30 AM 8D824 Colombo (CMB) FitsAir Scheduled
11:35 AM FZ307 Kabul (KBL) flydubai Estimated dep. 11:35 AM
11:35 AM SG5023 Mumbai (BOM) SpiceJet Estimated dep. 11:35 AM
11:40 AM FZ339 Multan (MUX) flydubai Estimated dep. 11:40 AM
11:40 AM FZ355 Faisalabad (LYP) flydubai Estimated dep. 11:40 AM
11:45 AM 6E1476 Cochin (COK) IndiGo Scheduled
11:55 AM FZ337 Sialkot (SKT) flydubai Estimated dep. 11:55 AM
11:55 AM FZ727 Istanbul (IST) flydubai Estimated dep. 11:55 AM
12:00 PM EK921 Cairo (CAI) Emirates Canceled
12:00 PM XY812 Dammam (DMM) flynas Scheduled
12:05 PM FZ335 Karachi (KHI) flydubai Estimated dep. 12:05 PM
12:10 PM IZ604 Tel Aviv (TLV) arkia Scheduled
12:15 PM FZ897 Medina (MED) flydubai Canceled
12:15 PM 6E1452 Mumbai (BOM) IndiGo Canceled
12:20 PM XY502 Jeddah (JED) flynas Scheduled
12:25 PM FZ1537 Kathmandu (KTM) flydubai Estimated dep. 12:25 PM
12:25 PM IR645 Shiraz (SYZ) Iran Air Scheduled
12:30 PM HY334 Tashkent (TAS) Uzbekistan Airways Estimated dep. 12:30 PM
12:30 PM IA128 Basra (BSR) Iraqi Airways Scheduled
12:35 PM FZ863 Dammam (DMM) flydubai Estimated dep. 12:35 PM
12:45 PM KRU5500 Ahvaz (AWZ) Karun Airlines Scheduled
1:00 PM GF505 Bahrain (BAH) Gulf Air Canceled
1:00 PM LY972 Tel Aviv (TLV) El Al Scheduled
1:00 PM B99721 Tehran (IKA) Iran Airtour Scheduled
1:00 PM BS344 Chittagong (CGP) US-Bangla Airlines Estimated dep. 1:00 PM
1:05 PM EK67 London (STN) Emirates Estimated dep. 1:05 PM
1:05 PM EK181 Brussels (BRU) Emirates Estimated dep. 1:05 PM
1:05 PM QB2203 Tehran (IKA) Qeshm Airlines Scheduled
1:10 PM AI4206 Delhi (DEL) Air India Scheduled
1:15 PM EK502 Mumbai (BOM) Emirates Estimated dep. 1:15 PM
1:20 PM EK121 Istanbul (IST) Emirates Estimated dep. 1:20 PM
1:20 PM KU672 Kuwait City (KWI) Kuwait Airways Scheduled
1:20 PM SV597 Riyadh (RUH) Saudia Scheduled
1:25 PM EK3 London (LHR) Emirates Estimated dep. 1:25 PM
1:25 PM EK175 St. Petersburg (LED) Emirates Canceled
1:30 PM EK83 Geneva (GVA) Emirates Estimated dep. 1:30 PM
1:30 PM FZ651 Entebbe (EBB) flydubai Canceled
1:30 PM ME1429 Beirut (BEY) MEA Estimated dep. 1:30 PM
1:35 PM EK19 Manchester (MAN) Emirates Estimated dep. 1:35 PM
1:35 PM EK9 London (LGW) Emirates Estimated dep. 1:35 PM
1:35 PM EK163 Dublin (DUB) Emirates Estimated dep. 1:35 PM
1:35 PM EK566 Bengaluru (BLR) Emirates Estimated dep. 1:35 PM
1:40 PM EK23 Edinburgh (EDI) Emirates Estimated dep. 1:40 PM
1:45 PM FZ841 Riyadh (RUH) flydubai Estimated dep. 1:45 PM
1:45 PM RJ611 Amman (AMM) Royal Jordanian Canceled
1:50 PM EK75 Paris (CDG) Emirates Estimated dep. 1:50 PM
1:50 PM EK193 Lisbon (LIS) Emirates Estimated dep. 1:50 PM
1:55 PM FZ8369 Dhaka (DAC) flydubai Estimated dep. 1:55 PM
2:00 PM EK95 Rome (FCO) Emirates Estimated dep. 2:00 PM
2:00 PM FZ1839 Warsaw (WAW) flydubai Canceled
2:00 PM BS342 Dhaka (DAC) US-Bangla Airlines Canceled
2:05 PM EK47 Frankfurt (FRA) Emirates Estimated dep. 2:05 PM
2:10 PM J212 Baku (GYD) Azerbaijan Airlines Scheduled
2:10 PM EK131 Moscow (DME) Emirates Estimated dep. 2:10 PM
2:15 PM EK143 Madrid (MAD) Emirates Estimated dep. 2:10 PM
2:20 PM EK809 Medina (MED) Emirates Estimated dep. 2:00 PM
2:25 PM EK765 Johannesburg (JNB) Emirates Estimated dep. 2:25 PM
2:25 PM IA124 Baghdad (BGW) Iraqi Airways Scheduled
2:25 PM IX6062 Chennai (MAA) Air India Express Scheduled
2:30 PM EK923 Cairo (CAI) Emirates Estimated dep. 2:30 PM
2:35 PM FZ829 Jeddah (JED) flydubai Estimated dep. 2:35 PM
2:35 PM EK51 Munich (MUC) Emirates Estimated dep. 2:35 PM
2:40 PM EK85 Zurich (ZRH) Emirates Estimated dep. 2:40 PM
2:45 PM EK528 Hyderabad (HYD) Emirates Estimated dep. 2:45 PM
2:45 PM EK546 Chennai (MAA) Emirates Estimated dep. 2:45 PM
3:00 PM PF785 Islamabad (ISB) AirSial Estimated dep. 3:00 PM
3:05 PM EK5 London (LHR) Emirates Estimated dep. 3:05 PM
3:10 PM EK514 Delhi (DEL) Emirates Estimated dep. 3:10 PM
3:25 PM FZ733 Baku (GYD) flydubai Estimated dep. 3:25 PM
3:30 PM PF787 Lahore (LHE) AirSial Scheduled
3:30 PM XY218 Riyadh (RUH) flynas Scheduled
3:40 PM EK508 Mumbai (BOM) Emirates Estimated dep. 3:40 PM
3:40 PM FZ647 Addis Ababa (ADD) flydubai Estimated dep. 3:40 PM
3:40 PM RQ912 Kabul (KBL) Kam Air Scheduled
3:45 PM EK803 Jeddah (JED) Emirates Estimated dep. 3:45 PM
3:45 PM IX6070 Cochin (COK) Air India Express (Mehrangarh Fort-Mysore Livery) Estimated dep. 3:45 PM
3:45 PM FZ1781 Prague (PRG) flydubai Estimated dep. 3:45 PM
4:05 PM FZ1405 Budapest (BUD) flydubai Canceled
4:10 PM EK648 Colombo (CMB) Emirates Estimated dep. 4:10 PM
4:10 PM IY853 Aden (ADE) Yemenia Scheduled
4:15 PM XY206 Riyadh (RUH) flynas Scheduled
4:20 PM MS913 Cairo (CAI) Egyptair Canceled
4:20 PM SG60 Mumbai (BOM) SpiceJet Scheduled
4:35 PM FZ1795 Bucharest (OTP) flydubai Canceled
4:40 PM FZ181 Alexandria (HBE) flydubai Canceled
4:50 PM FZ1749 Belgrade (BEG) flydubai Estimated dep. 4:50 PM
5:00 PM PA217 Islamabad (ISB) airblue Estimated dep. 5:00 PM
5:00 PM QB2201 Qeshm Island (GSM) Qeshm Airlines Scheduled
5:00 PM UL232 Colombo (CMB) SriLankan Airlines Canceled
5:10 PM EK817 Riyadh (RUH) Emirates Estimated dep. 5:10 PM
5:10 PM ET603 Addis Ababa (ADD) Ethiopian Airlines Scheduled
5:15 PM FZ573 Kathmandu (KTM) flydubai Estimated dep. 5:15 PM
5:15 PM PA411 Lahore (LHE) airblue Scheduled
5:30 PM SV589 Jeddah (JED) Saudia Scheduled
5:40 PM EK336 Manila (MNL) Emirates Estimated dep. 5:40 PM
5:40 PM 6E1484 Pune (PNQ) IndiGo Scheduled
5:55 PM NB741 Benghazi (BEN) Berniq Airways Scheduled
5:55 PM W12741 Benghazi (BEN) Scheduled
6:00 PM 8D822 Colombo (CMB) FitsAir Scheduled
6:10 PM EK602 Karachi (KHI) Emirates Estimated dep. 6:10 PM
6:20 PM FZ175 Alexandria (HBE) flydubai Canceled
6:20 PM FZ569 Colombo (CMB) flydubai Estimated dep. 6:20 PM
6:20 PM 6E1454 Mumbai (BOM) IndiGo Estimated dep. 7:35 PM
6:30 PM FZ143 Amman (AMM) flydubai Estimated dep. 6:30 PM
6:35 PM AI4310 Delhi (DEL) Air India Estimated dep. 6:35 PM
6:40 PM IX344 Kozhikode (CCJ) Air India Express (Kathakali-Bharatanatyam Livery) Scheduled
6:50 PM FZ47 Muscat (MCT) flydubai Estimated dep. 6:50 PM
6:55 PM KU674 Kuwait City (KWI) Kuwait Airways Scheduled
7:05 PM GF509 Bahrain (BAH) Gulf Air Canceled
7:10 PM 6E1464 Delhi (DEL) IndiGo Canceled
7:10 PM FZ755 Istanbul (IST) flydubai Canceled
7:15 PM AI4202 Mumbai (BOM) Air India Scheduled
7:20 PM FZ329 Karachi (KHI) flydubai Estimated dep. 7:20 PM
7:25 PM SG16 Ahmedabad (AMD) SpiceJet Scheduled
7:30 PM FZ807 Jeddah (JED) flydubai Estimated dep. 7:30 PM
7:30 PM XY510 Jeddah (JED) flynas Scheduled
7:45 PM XY208 Riyadh (RUH) flynas Scheduled
7:55 PM PK204 Lahore (LHE) Pakistan International Airlines Scheduled
8:00 PM FYC728 Damascus (DAM) Fly Cham Scheduled
8:05 PM XY792 Medina (MED) flynas Scheduled
8:10 PM FZ977 Mineralnye Vody (MRV) flydubai Canceled
8:15 PM MS906 Cairo (CAI) Egyptair Canceled
8:30 PM FZ435 Hyderabad (HYD) flydubai Estimated dep. 8:30 PM
8:30 PM IA106 Sulaimaniyah (ISU) Iraqi Airways Scheduled
8:35 PM FZ191 Giza (SPX) flydubai Estimated dep. 8:35 PM
8:45 PM PA111 Karachi (KHI) airblue Scheduled
8:45 PM XY508 Jeddah (JED) flynas Scheduled
8:45 PM FZ993 Makhachkala (MCX) flydubai Canceled
8:45 PM FZ995 Samara (KUF) flydubai Canceled
8:50 PM F3508 Riyadh (RUH) flyadeal Scheduled
8:50 PM 6E1472 Chennai (MAA) IndiGo Scheduled
8:55 PM EK925 Cairo (CAI) Emirates Estimated dep. 8:55 PM
9:00 PM EK314 Singapore (SIN) Emirates Estimated dep. 9:00 PM
9:00 PM EK542 Chennai (MAA) Emirates Estimated dep. 9:00 PM
9:00 PM EK821 Dammam (DMM) Emirates Canceled
9:00 PM WY624 Muscat (MCT) Oman Air Scheduled
9:05 PM MU246 Shanghai (PVG) China Eastern Airlines Scheduled
9:05 PM FZ1941 Tashkent (TAS) flydubai Estimated dep. 9:05 PM
9:20 PM GF511 Bahrain (BAH) Gulf Air Canceled
9:25 PM FZ997 Yekaterinburg (SVX) flydubai Canceled
9:30 PM EK512 Delhi (DEL) Emirates Estimated dep. 9:30 PM
9:30 PM EK522 Thiruvananthapuram (TRV) Emirates Estimated dep. 9:30 PM
9:30 PM EK524 Hyderabad (HYD) Emirates Estimated dep. 9:30 PM
9:30 PM EK614 Islamabad (ISB) Emirates Estimated dep. 9:30 PM
9:30 PM F3512 Riyadh (RUH) flyadeal Scheduled
9:30 PM FZ777 Dushanbe (DYU) flydubai Canceled
9:35 PM EK568 Bengaluru (BLR) Emirates Estimated dep. 9:35 PM
9:35 PM XY210 Riyadh (RUH) flynas Scheduled
9:35 PM FZ731 Ashgabat (ASB) flydubai Estimated dep. 9:35 PM
9:40 PM EK500 Mumbai (BOM) Emirates Estimated dep. 9:40 PM
9:40 PM EK532 Cochin (COK) Emirates Estimated dep. 9:40 PM
9:50 PM EK622 Lahore (LHE) Emirates Estimated dep. 9:50 PM
9:50 PM FZ1853 Almaty (ALA) flydubai Canceled
10:00 PM EK606 Karachi (KHI) Emirates Canceled
10:00 PM FZ437 Ahmedabad (AMD) flydubai Estimated dep. 10:00 PM
10:00 PM W564 Tehran (IKA) Mahan Air Scheduled
10:15 PM 6E1486 Bengaluru (BLR) IndiGo Scheduled
10:20 PM WY612 Muscat (MCT) Oman Air Scheduled
10:35 PM EK374 Bangkok (BKK) Emirates Estimated dep. 10:35 PM
10:45 PM RJ615 Amman (AMM) Royal Jordanian Scheduled
10:45 PM 6E1466 Hyderabad (HYD) IndiGo Scheduled
10:45 PM AI4210 Delhi (DEL) Air India Scheduled
10:50 PM EK538 Ahmedabad (AMD) Emirates Scheduled
10:55 PM FZ331 Karachi (KHI) flydubai Scheduled
10:55 PM IZ606 Tel Aviv (TLV) arkia Scheduled
10:55 PM KU676 Kuwait City (KWI) Kuwait Airways Scheduled
11:00 PM IX6386 Kozhikode (CCJ) Air India Express Scheduled
11:10 PM UL226 Colombo (CMB) SriLankan Airlines Scheduled
11:10 PM SG5512 Delhi (DEL) SpiceJet Scheduled
11:15 PM MU706 Xi’an (XIY) China Eastern Airlines Scheduled
11:25 PM EK767 Johannesburg (JNB) Emirates Scheduled
11:30 PM IX6068 Delhi (DEL) Air India Express Scheduled
11:35 PM GF513 Bahrain (BAH) Gulf Air Canceled
11:45 PM AI4208 Mumbai (BOM) Air India Scheduled

 

As Dubai International Airport is one of the busiest international transit hubs in the world, the disruption affected not only local departures but also global connecting flights, impacting passengers traveling between Europe, Asia, Africa, and the Middle East.

Aviation Experts warn of wider effects, saying such operational shutdown at Dubai’s main airport can cause ripple effects across global aviation networks, since many long-haul routes rely on the hub for connections. Airlines will likely continue adjusting schedules while authorities investigate the incident and restore full airport capacity.

