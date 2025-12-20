|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|281.00
|283.10
|Euro
|EUR
|329.50
|332.50
|UK Pound Sterling
|GBP
|376.00
|379.50
|U.A.E Dirham
|AED
|76.35
|77.35
|Saudi Riyal
|SAR
|74.85
|75.35
|Australian Dollar
|AUD
|184.00
|188.00
|Bahrain Dinar
|BHD
|743.50
|753.50
|Canadian Dollar
|CAD
|202.00
|204.85
|China Yuan
|CNY
|39.39
|39.79
|Danish Krone
|DKK
|43.81
|44.21
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.80
|36.15
|Indian Rupee
|INR
|3.02
|3.11
|Japanese Yen
|JPY
|1.79
|1.88
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|911.15
|921.15
|Malaysian Ringgit
|MYR
|67.75
|68.35
|New Zealand Dollar
|NZD
|161.43
|163.43
|Norwegian Krone
|NOK
|27.60
|27.90
|Omani Riyal
|OMR
|728.10
|738.10
|Qatari Riyal
|QAR
|76.47
|77.17
|Singapore Dollar
|SGD
|216.10
|221.10
|Swedish Korona
|SEK
|30.11
|30.41
|Swiss Franc
|CHF
|351.34
|354.09
|Thai Baht
|THB
|8.73
|8.88
Today Open Market Currency Rates in Pakistan – 20 December 2025
By News Desk
8:44 am | Dec 20, 2025
Today Open Market Currency Rates in Pakistan – 20 December 2025
