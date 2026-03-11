Latest

Open Market Currency Rates in Pakistan Today – 11 March 2026

By News Desk
5:26 am | Mar 11, 2026
KARACHI – US Dollar is trading at 278.65 for buying and 279.9 for selling. Euro was recorded at Rs. 324.74 buying and Rs. 328.05 selling, while the UK pound sterling stood at Rs. 375.59 buying and Rs. 379.25 selling.

UAE dirham was available at Rs. 75.75 buying and Rs. 77.00 selling, while the Saudi riyal was trading at Rs. 73.85 buying and Rs. 74.85 selling. Other currencies such as the Kuwaiti dinar and Bahrain dinar remained among the highest valued in the market.

Currency dealers said exchange rates may continue to fluctuate depending on international market trends and local demand.

Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 278.65 279.9
Euro EUR 324.74 328.05
UK Pound Sterling GBP 375.59 379.25
U.A.E Dirham AED 75.75 76.25
Saudi Riyal SAR 73.85 74.85
Australian Dollar AUD 186.5 189.13
Bahrain Dinar BHD 732.6 740.6
Canadian Dollar CAD 202.65 207
China Yuan CNY 38.25 38.65
Danish Krone DKK 40.03 40.43
Hong Kong Dollar HKD 35.68 36.03
Indian Rupee INR 3.34 3.45
Japanese Yen JPY 1.98 1.99
Kuwaiti Dinar KWD 903.45 908.53
Malaysian Ringgit MYR 59.25 60.25
New Zealand Dollar NZD 169.34 171.34
Norwegians Krone NOK 26.14 26.44
Omani Riyal OMR 723.13 727.21
Qatari Riyal QAR 76.44 77.14
Singapore Dollar SGD 201.75 203.75
Swedish Korona SEK 26.15 26.45
Swiss Franc CHF 324 328.94
Thai Bhat THB 7.57 7.72
