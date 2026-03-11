|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|278.65
|279.9
|Euro
|EUR
|324.74
|328.05
|UK Pound Sterling
|GBP
|375.59
|379.25
|U.A.E Dirham
|AED
|75.75
|76.25
|Saudi Riyal
|SAR
|73.85
|74.85
|Australian Dollar
|AUD
|186.5
|189.13
|Bahrain Dinar
|BHD
|732.6
|740.6
|Canadian Dollar
|CAD
|202.65
|207
|China Yuan
|CNY
|38.25
|38.65
|Danish Krone
|DKK
|40.03
|40.43
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.68
|36.03
|Indian Rupee
|INR
|3.34
|3.45
|Japanese Yen
|JPY
|1.98
|1.99
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|903.45
|908.53
|Malaysian Ringgit
|MYR
|59.25
|60.25
|New Zealand Dollar
|NZD
|169.34
|171.34
|Norwegians Krone
|NOK
|26.14
|26.44
|Omani Riyal
|OMR
|723.13
|727.21
|Qatari Riyal
|QAR
|76.44
|77.14
|Singapore Dollar
|SGD
|201.75
|203.75
|Swedish Korona
|SEK
|26.15
|26.45
|Swiss Franc
|CHF
|324
|328.94
|Thai Bhat
|THB
|7.57
|7.72
Open Market Currency Rates in Pakistan Today – 11 March 2026
By News Desk
5:26 am | Mar 11, 2026
Open Market Currency Rates in Pakistan Today – 11 March 2026
