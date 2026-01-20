Latest

Forex

Currency Exchange Rates in Pakistan Today: Dollar, Euro, Riyal Updates – 20 January 2026

By News Desk
8:52 am | Jan 20, 2026

KARACHI – Foreign exchange rates remained largely stable in open market, with US dollar, euro, pound sterling, UAE dirham and Saudi riyal trading at firm levels against the Pakistani rupee.

On Tuesday, US dollar was bought at Rs280.5 and sold at Rs282.7, while Euro stood at Rs326 on buying side and Rs329 on the selling. UK pound sterling remained one of the strongest currencies, trading at Rs375.5 for buying and Rs379 for selling.

UAE Dirham was quoted at Rs76.6 for buying and Rs77.2 for selling, while the Saudi riyal traded at Rs74.9 and Rs75.3, respectively.

Canadian dollar was available at Rs201 for buying and Rs206 for selling, while Australian dollar traded between Rs186 and Rs191. Chinese yuan was quoted at Rs39.73 and Rs40.13, whereas the Japanese yen stood at Rs1.76 on the buying side and Rs1.86 on selling.

European currencies also held steady, with the Swiss franc trading at Rs347.74 and Rs350.49, the Danish krone at Rs43.27 and Rs43.67, and the Swedish krona at Rs30.16 and Rs30.46. Singapore dollar was quoted at Rs216.5 for buying and Rs221.5 for selling.

Currency Exchange Rates

Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 280.5 282.7
Euro EUR 326 329
UK Pound Sterling GBP 375.5 379
UAE Dirham AED 76.6 77.2
Saudi Riyal SAR 74.9 75.3
Australian Dollar AUD 186 191
Bahrain Dinar BHD 744.1 754.1
Canadian Dollar CAD 201 206
China Yuan CNY 39.73 40.13
Danish Krone DKK 43.27 43.67
Hong Kong Dollar HKD 35.55 35.9
Indian Rupee INR 3.01 3.1
Japanese Yen JPY 1.76 1.86
Kuwaiti Dinar KWD 908.1 918.1
Malaysian Ringgit MYR 68.55 69.15
New Zealand Dollar NZD 158.95 160.95
Norwegian Krone NOK 27.56 27.86
Omani Riyal OMR 728.5 738.5
Qatari Riyal QAR 76.26 76.96
Singapore Dollar SGD 216.5 221.5
Swedish Krona SEK 30.16 30.46
Swiss Franc CHF 347.74 350.49
Thai Baht THB 8.74 8.89
   
Cropped 3ff3f.jpg
News Desk

The writer is a staff member.

Related News

Search now