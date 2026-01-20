Currency Exchange Rates in Pakistan Today: Dollar, Euro, Riyal Updates – 20 January 2026

Currency Exchange Rates
|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|280.5
|282.7
|Euro
|EUR
|326
|329
|UK Pound Sterling
|GBP
|375.5
|379
|UAE Dirham
|AED
|76.6
|77.2
|Saudi Riyal
|SAR
|74.9
|75.3
|Australian Dollar
|AUD
|186
|191
|Bahrain Dinar
|BHD
|744.1
|754.1
|Canadian Dollar
|CAD
|201
|206
|China Yuan
|CNY
|39.73
|40.13
|Danish Krone
|DKK
|43.27
|43.67
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.55
|35.9
|Indian Rupee
|INR
|3.01
|3.1
|Japanese Yen
|JPY
|1.76
|1.86
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|908.1
|918.1
|Malaysian Ringgit
|MYR
|68.55
|69.15
|New Zealand Dollar
|NZD
|158.95
|160.95
|Norwegian Krone
|NOK
|27.56
|27.86
|Omani Riyal
|OMR
|728.5
|738.5
|Qatari Riyal
|QAR
|76.26
|76.96
|Singapore Dollar
|SGD
|216.5
|221.5
|Swedish Krona
|SEK
|30.16
|30.46
|Swiss Franc
|CHF
|347.74
|350.49
|Thai Baht
|THB
|8.74
|8.89