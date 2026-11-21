LAHORE – The Pakistan Cricket Board (PCB) on Saturday announced a new central contracts structure for 38 men’s cricketers, which will conclude on 30 June, 2027.
List of players offered central contracts:
Contract (Test and ODI)
Babar Azam and Salman Ali Agha
Contract (Test)
Azan Awais, Mohammad Abbas, Sajid Khan and Saud Shakeel
Contract (ODI and T20I)
Abrar Ahmed, Arafat Minhas, Fakhar Zaman, Faheem Ashraf, Haris Rauf and Shaheen Shah Afridi
Contract (T20I)
Hasan Nawaz, Maaz Sadaqat, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Shadab Khan and Usman Tariq
Contract (Development)
Abdul Samad, Abdullah Fazal, Ahmed Daniyal, Ali Raza, Farhan Yousaf, Hunain Shah, Mohammad Taha, Mohammad Tayyab Arif, Muhammad Ghazi Ghori, Muhammad Imran Randhawa, Razaullah, Saad Baig, Saad Masood, Sameer Minhas, Saqib Khan, Shahzaib Khan, Shamyl Hussain, Sufyan Moqim and Ubaid Shah