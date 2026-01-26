|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|280.75
|282.45
|Euro
|EUR
|329.45
|333.45
|UK Pound Sterling
|GBP
|378.37
|382.74
|U.A.E Dirham
|AED
|76.56
|77.36
|Saudi Riyal
|SAR
|74.90
|75.35
|Australian Dollar
|AUD
|190.75
|195.85
|Bahrain Dinar
|BHD
|743.90
|753.90
|Canadian Dollar
|CAD
|202.35
|205.85
|China Yuan
|CNY
|38.10
|41.50
|Danish Krone
|DKK
|43.32
|43.72
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.60
|36.50
|Indian Rupee
|INR
|2.83
|3.34
|Japanese Yen
|JPY
|1.76
|1.85
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|908.15
|918.15
|Malaysian Ringgit
|MYR
|66.55
|70.30
|New Zealand Dollar
|NZD
|164.29
|169.22
|Norwegian Krone
|NOK
|27.61
|27.91
|Omani Riyal
|OMR
|728.75
|738.75
|Qatari Riyal
|QAR
|76.10
|78.60
|Singapore Dollar
|SGD
|217.86
|222.76
|Swedish Krona
|SEK
|30.10
|30.40
|Swiss Franc
|CHF
|352.85
|357.80
|Thai Baht
|THB
|8.52
|9.72
Currency Exchange Rates in Pakistan – US Dollar, Euro, Pound, Riyal to PKR – 26 January 2026
By News Desk
8:42 am | Jan 26, 2026
Related News
Advertisment
Latest
Why is internet obsessed with Nihilist Penguin who walked away from its group?
Jan 26, 2026 | 2:42 pm
Gold prices climb to historic high of Rs532,062 per tola in Pakistan
Jan 26, 2026 | 2:03 pm
Naqvi inaugurates advanced passport monitoring system ‘Shikra’
Jan 26, 2026 | 1:20 pm
US university fires top Iranian official’s daughter amid war threats
Jan 26, 2026 | 12:40 pm
Punjab Govt’s X Account Hacked with Anti-Pakistan Message and Scam Links
Jan 26, 2026 | 12:36 pm
Gold Rates
Gold, Silver Price in Pakistan Today – New Gold Rates – 26 January, 2026
Jan 26, 2026 | 8:30 am
Forex
Currency Exchange Rates in Pakistan – US Dollar, Euro, Pound, Riyal to PKR – 26 January 2026
|Currency
|Symbol
|Buying
|Selling
|US Dollar
|USD
|280.75
|282.45
|Euro
|EUR
|329.45
|333.45
|UK Pound Sterling
|GBP
|378.37
|382.74
|U.A.E Dirham
|AED
|76.56
|77.36
|Saudi Riyal
|SAR
|74.90
|75.35
|Australian Dollar
|AUD
|190.75
|195.85
|Bahrain Dinar
|BHD
|743.90
|753.90
|Canadian Dollar
|CAD
|202.35
|205.85
|China Yuan
|CNY
|38.10
|41.50
|Danish Krone
|DKK
|43.32
|43.72
|Hong Kong Dollar
|HKD
|35.60
|36.50
|Indian Rupee
|INR
|2.83
|3.34
|Japanese Yen
|JPY
|1.76
|1.85
|Kuwaiti Dinar
|KWD
|908.15
|918.15
|Malaysian Ringgit
|MYR
|66.55
|70.30
|New Zealand Dollar
|NZD
|164.29
|169.22
|Norwegian Krone
|NOK
|27.61
|27.91
|Omani Riyal
|OMR
|728.75
|738.75
|Qatari Riyal
|QAR
|76.10
|78.60
|Singapore Dollar
|SGD
|217.86
|222.76
|Swedish Krona
|SEK
|30.10
|30.40
|Swiss Franc
|CHF
|352.85
|357.80
|Thai Baht
|THB
|8.52
|9.72