Currency Exchange Rates in Pakistan – US Dollar, Euro, Pound, Riyal to PKR – 26 January 2026

By News Desk
8:42 am | Jan 26, 2026

KARACHI – The local currency market opened today with major international currencies trading steady. US Dollar remained at the top, buying at 280.75 and selling at 282.45, followed by the Euro at 329.45–333.45 and the UK Pound Sterling at 378.37–382.74.

In Gulf currencies segment, UAE Dirham traded at 76.56–77.36, while the Saudi Riyal stood at 74.90–75.35, reflecting stable demand for regional currencies.

Among other notable currencies, Swiss Franc sold at 357.80, Kuwaiti Dinar remained the highest-valued currency at 918.15, and the Australian Dollar traded at 195.85 on the selling side. Asian currencies such as the Indian Rupee and Japanese Yen showed minor fluctuations, indicating balanced market activity.

Overall, the foreign exchange market remained calm with no sharp movements, as traders closely monitor global economic signals.

Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 280.75 282.45
Euro EUR 329.45 333.45
UK Pound Sterling GBP 378.37 382.74
U.A.E Dirham AED 76.56 77.36
Saudi Riyal SAR 74.90 75.35
Australian Dollar AUD 190.75 195.85
Bahrain Dinar BHD 743.90 753.90
Canadian Dollar CAD 202.35 205.85
China Yuan CNY 38.10 41.50
Danish Krone DKK 43.32 43.72
Hong Kong Dollar HKD 35.60 36.50
Indian Rupee INR 2.83 3.34
Japanese Yen JPY 1.76 1.85
Kuwaiti Dinar KWD 908.15 918.15
Malaysian Ringgit MYR 66.55 70.30
New Zealand Dollar NZD 164.29 169.22
Norwegian Krone NOK 27.61 27.91
Omani Riyal OMR 728.75 738.75
Qatari Riyal QAR 76.10 78.60
Singapore Dollar SGD 217.86 222.76
Swedish Krona SEK 30.10 30.40
Swiss Franc CHF 352.85 357.80
Thai Baht THB 8.52 9.72
 
