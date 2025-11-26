Latest

T20 World Cup 2026: Match Dates, Timings & Venues revealed

By News Desk
11:44 am | Nov 26, 2025
ISLAMABAD – T20 World Cup 2026 is two months from now and fans are already thrilled with group-stage battles, high-stakes Super Eight encounters, and knockout stage that could produce unforgettable cricketing moments.

Game of the league and blockbuster game of Pakistan vs India also remained under limelight as Colombo is already generating massive buzz, promising to be one of tournament’s most electrifying encounters. International Cricket Council (ICC) unveiled the official schedule for the T20 World Cup 2026, set to be co-hosted by India and Sri Lanka.

T20 World Cup 2026 tournament will feature total of more than fifty matches, which spread across iconic stadiums in Mumbai, Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Chennai, Colombo, and Kandy. The competition will start with four groups of 5 teams each, with top two from each group progressing to Super Eight stage, followed by semi-finals and grand final.

Other Groups Set the Stage for Thrilling Action:

Group A: Pakistan, USA, India, Netherlands and Namibia are the other teams in the group.

Group B: Australia, Sri Lanka, Ireland, Zimbabwe, Oman

Group C: England, West Indies, Bangladesh, Nepal, Italy

Group D: New Zealand, South Africa, Afghanistan, Canada, UAE

T20 World Cup 2026 Matches

Date Day Time (PKT) Match Venue
Feb 7 Sat 10:30 AM Pakistan vs Netherlands Colombo
Feb 7 Sat 2:30 PM West Indies vs Bangladesh Kolkata
Feb 7 Sat 6:30 PM India vs USA Mumbai
Feb 8 Sun 10:30 AM New Zealand vs Afghanistan Chennai
Feb 8 Sun 2:30 PM England vs Nepal Mumbai
Feb 8 Sun 6:30 PM Sri Lanka vs Ireland Colombo
Feb 9 Mon 10:30 AM Bangladesh vs Italy Kolkata
Feb 9 Mon 2:30 PM Zimbabwe vs Oman Colombo
Feb 9 Mon 6:30 PM South Africa vs Canada Ahmedabad
Feb 10 Tue 10:30 AM Netherlands vs Namibia Delhi
Feb 10 Tue 2:30 PM New Zealand vs UAE Chennai
Feb 10 Tue 6:30 PM Pakistan vs USA Colombo
Feb 11 Wed 10:30 AM South Africa vs Afghanistan Ahmedabad
Feb 11 Wed 2:30 PM Australia vs Ireland Colombo
Feb 11 Wed 6:30 PM England vs West Indies Mumbai
Feb 12 Thu 10:30 AM Sri Lanka vs Oman Kandy
Feb 12 Thu 2:30 PM Nepal vs Italy Mumbai
Feb 12 Thu 6:30 PM India vs Namibia Delhi
Feb 13 Fri 10:30 AM Australia vs Zimbabwe Colombo
Feb 13 Fri 2:30 PM Canada vs UAE Delhi
Feb 13 Fri 6:30 PM USA vs Netherlands Chennai
Feb 14 Sat 10:30 AM Ireland vs Oman Colombo
Feb 14 Sat 2:30 PM England vs Bangladesh Kolkata
Feb 14 Sat 6:30 PM New Zealand vs South Africa Ahmedabad
Feb 15 Sun 10:30 AM West Indies vs Nepal Mumbai
Feb 15 Sun 2:30 PM USA vs Namibia Chennai
Feb 15 Sun 6:30 PM India vs Pakistan Colombo
Feb 16 Mon 10:30 AM Afghanistan vs UAE Delhi
Feb 16 Mon 2:30 PM England vs Italy Kolkata
Feb 16 Mon 6:30 PM Australia vs Sri Lanka Kandy
Feb 17 Tue 10:30 AM New Zealand vs Canada Chennai
Feb 17 Tue 2:30 PM Ireland vs Zimbabwe Kandy
Feb 17 Tue 6:30 PM Bangladesh vs Nepal Mumbai
Feb 18 Wed 10:30 AM South Africa vs UAE Delhi
Feb 18 Wed 2:30 PM Pakistan vs Namibia Colombo
Feb 18 Wed 6:30 PM India vs Netherlands Ahmedabad
Feb 19 Thu 10:30 AM West Indies vs Italy Kolkata
Feb 19 Thu 2:30 PM Sri Lanka vs Zimbabwe Colombo
Feb 19 Thu 6:30 PM Afghanistan vs Canada Chennai
Feb 20 Fri 6:30 PM Australia vs Oman Kandy
Feb 21 Sat 6:30 PM Y2 vs Y3 Colombo
Feb 22 Sun 2:30 PM Y1 vs Y4 Kandy
Feb 22 Sun 6:30 PM X1 vs X4 Ahmedabad
Feb 23 Mon 6:30 PM X2 vs X3 Mumbai
Feb 24 Tue 6:30 PM Y1 vs Y3 Kandy
Feb 25 Wed 6:30 PM Y2 vs Y4 Colombo
Feb 26 Thu 2:30 PM X3 vs X4 Ahmedabad
Feb 26 Thu 6:30 PM X1 vs X2 Chennai
Feb 27 Fri 6:30 PM Y1 vs Y2 Colombo
Feb 28 Sat 6:30 PM Y3 vs Y4 Kandy
Mar 1 Sun 2:30 PM X2 vs X4 Delhi
Mar 1 Sun 6:30 PM X1 vs X3 Kolkata
Mar 4 Wed 6:30 PM SF 1 Kolkata/Colombo
Mar 5 Thu 6:30 PM SF 2 Mumbai
Mar 8 Sun 6:30 PM Final Ahmedabad/Colombo

 

The tournament promises back-to-back action with multiple matches scheduled each day, ensuring fans get their fill of cricket drama.

 

