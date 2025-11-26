T20 World Cup 2026: Match Dates, Timings & Venues revealed

ISLAMABAD – T20 World Cup 2026 is two months from now and fans are already thrilled with group-stage battles, high-stakes Super Eight encounters, and knockout stage that could produce unforgettable cricketing moments.
Game of the league and blockbuster game of Pakistan vs India also remained under limelight as Colombo is already generating massive buzz, promising to be one of tournament’s most electrifying encounters. International Cricket Council (ICC) unveiled the official schedule for the T20 World Cup 2026, set to be co-hosted by India and Sri Lanka.
T20 World Cup 2026 tournament will feature total of more than fifty matches, which spread across iconic stadiums in Mumbai, Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Chennai, Colombo, and Kandy. The competition will start with four groups of 5 teams each, with top two from each group progressing to Super Eight stage, followed by semi-finals and grand final.
Other Groups Set the Stage for Thrilling Action:
Group A: Pakistan, USA, India, Netherlands and Namibia are the other teams in the group.
Group B: Australia, Sri Lanka, Ireland, Zimbabwe, Oman
Group C: England, West Indies, Bangladesh, Nepal, Italy
Group D: New Zealand, South Africa, Afghanistan, Canada, UAE
T20 World Cup 2026 Matches
|Date
|Day
|Time (PKT)
|Match
|Venue
|Feb 7
|Sat
|10:30 AM
|Pakistan vs Netherlands
|Colombo
|Feb 7
|Sat
|2:30 PM
|West Indies vs Bangladesh
|Kolkata
|Feb 7
|Sat
|6:30 PM
|India vs USA
|Mumbai
|Feb 8
|Sun
|10:30 AM
|New Zealand vs Afghanistan
|Chennai
|Feb 8
|Sun
|2:30 PM
|England vs Nepal
|Mumbai
|Feb 8
|Sun
|6:30 PM
|Sri Lanka vs Ireland
|Colombo
|Feb 9
|Mon
|10:30 AM
|Bangladesh vs Italy
|Kolkata
|Feb 9
|Mon
|2:30 PM
|Zimbabwe vs Oman
|Colombo
|Feb 9
|Mon
|6:30 PM
|South Africa vs Canada
|Ahmedabad
|Feb 10
|Tue
|10:30 AM
|Netherlands vs Namibia
|Delhi
|Feb 10
|Tue
|2:30 PM
|New Zealand vs UAE
|Chennai
|Feb 10
|Tue
|6:30 PM
|Pakistan vs USA
|Colombo
|Feb 11
|Wed
|10:30 AM
|South Africa vs Afghanistan
|Ahmedabad
|Feb 11
|Wed
|2:30 PM
|Australia vs Ireland
|Colombo
|Feb 11
|Wed
|6:30 PM
|England vs West Indies
|Mumbai
|Feb 12
|Thu
|10:30 AM
|Sri Lanka vs Oman
|Kandy
|Feb 12
|Thu
|2:30 PM
|Nepal vs Italy
|Mumbai
|Feb 12
|Thu
|6:30 PM
|India vs Namibia
|Delhi
|Feb 13
|Fri
|10:30 AM
|Australia vs Zimbabwe
|Colombo
|Feb 13
|Fri
|2:30 PM
|Canada vs UAE
|Delhi
|Feb 13
|Fri
|6:30 PM
|USA vs Netherlands
|Chennai
|Feb 14
|Sat
|10:30 AM
|Ireland vs Oman
|Colombo
|Feb 14
|Sat
|2:30 PM
|England vs Bangladesh
|Kolkata
|Feb 14
|Sat
|6:30 PM
|New Zealand vs South Africa
|Ahmedabad
|Feb 15
|Sun
|10:30 AM
|West Indies vs Nepal
|Mumbai
|Feb 15
|Sun
|2:30 PM
|USA vs Namibia
|Chennai
|Feb 15
|Sun
|6:30 PM
|India vs Pakistan
|Colombo
|Feb 16
|Mon
|10:30 AM
|Afghanistan vs UAE
|Delhi
|Feb 16
|Mon
|2:30 PM
|England vs Italy
|Kolkata
|Feb 16
|Mon
|6:30 PM
|Australia vs Sri Lanka
|Kandy
|Feb 17
|Tue
|10:30 AM
|New Zealand vs Canada
|Chennai
|Feb 17
|Tue
|2:30 PM
|Ireland vs Zimbabwe
|Kandy
|Feb 17
|Tue
|6:30 PM
|Bangladesh vs Nepal
|Mumbai
|Feb 18
|Wed
|10:30 AM
|South Africa vs UAE
|Delhi
|Feb 18
|Wed
|2:30 PM
|Pakistan vs Namibia
|Colombo
|Feb 18
|Wed
|6:30 PM
|India vs Netherlands
|Ahmedabad
|Feb 19
|Thu
|10:30 AM
|West Indies vs Italy
|Kolkata
|Feb 19
|Thu
|2:30 PM
|Sri Lanka vs Zimbabwe
|Colombo
|Feb 19
|Thu
|6:30 PM
|Afghanistan vs Canada
|Chennai
|Feb 20
|Fri
|6:30 PM
|Australia vs Oman
|Kandy
|Feb 21
|Sat
|6:30 PM
|Y2 vs Y3
|Colombo
|Feb 22
|Sun
|2:30 PM
|Y1 vs Y4
|Kandy
|Feb 22
|Sun
|6:30 PM
|X1 vs X4
|Ahmedabad
|Feb 23
|Mon
|6:30 PM
|X2 vs X3
|Mumbai
|Feb 24
|Tue
|6:30 PM
|Y1 vs Y3
|Kandy
|Feb 25
|Wed
|6:30 PM
|Y2 vs Y4
|Colombo
|Feb 26
|Thu
|2:30 PM
|X3 vs X4
|Ahmedabad
|Feb 26
|Thu
|6:30 PM
|X1 vs X2
|Chennai
|Feb 27
|Fri
|6:30 PM
|Y1 vs Y2
|Colombo
|Feb 28
|Sat
|6:30 PM
|Y3 vs Y4
|Kandy
|Mar 1
|Sun
|2:30 PM
|X2 vs X4
|Delhi
|Mar 1
|Sun
|6:30 PM
|X1 vs X3
|Kolkata
|Mar 4
|Wed
|6:30 PM
|SF 1
|Kolkata/Colombo
|Mar 5
|Thu
|6:30 PM
|SF 2
|Mumbai
|Mar 8
|Sun
|6:30 PM
|Final
|Ahmedabad/Colombo
The tournament promises back-to-back action with multiple matches scheduled each day, ensuring fans get their fill of cricket drama.
