Latest

Forex

US Dollar, Euro, Pound, Riyal Rate in Pakistan – Today Currency Exchange – 26 Nov 2025

By News Desk
8:51 am | Nov 26, 2025

KARACHI – Pakistan’s currency market shows minor adjustments across several regional units. US Dollar, Euro, Pound Sterling, UAE Dirham, and Saudi Riyal remained focal point for traders as demand for major foreign currencies stayed firm.

On Wednesday, US Dollar was being bought at Rs281.55 and sold at Rs281.70, showing minimal intraday fluctuation. Euro traded between Rs324.50 (buying) and Rs327.50 (selling), while UK Pound Sterling maintained its elevated position at Rs369 and Rs372.60.

UAE Dirham stood at Rs 76.75 for buying and Rs 77.50 for selling, whereas the Saudi Riyal posted rates of Rs75.10 and Rs75.55.

Australian Dollar remained at Rs181–186, Canadian Dollar at Rs199–204, and Chinese Yuan hovered between Rs39.25–39.65 while Kuwaiti Dinar traded at Rs911.50–920.50.

Currency Buying Selling
US Dollar 281.55 281.7
Euro 324.5 327.5
UK Pound Sterling 369 372.6
U.A.E Dirham 76.75 77.5
Saudi Riyal 75.1 75.55
Australian Dollar 181 186
Bahrain Dinar 745.65 753.15
Canadian Dollar 199 204
China Yuan 39.25 39.65
Danish Krone 43.15 43.55
Hong Kong Dollar 35.85 36.1
Indian Rupee 3.1 3.19
Japanese Yen 1.78 1.88
Kuwaiti Dinar 911.5 920.5
Malaysian Ringgit 66.5 67.1
New Zealand Dollar 156.15 158.15
Norwegian Krone 27.3 27.6
Omani Riyal 730.15 737.65
Qatari Riyal 76.55 77.25
Singapore Dollar 214 219
Swedish Korona 29.1 29.4
Swiss Franc 346.1 348.85
Thai Baht 8.45 8.6
   
Cropped 3ff3f.jpg
News Desk

The writer is a staff member.

Related News

Search now