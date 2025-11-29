Foreign Currency Exchange Rates in Pakistan – Dollar, Pound, Riyal to Rupee Nov 29, 2025

Latest

By News Desk
8:51 am | Nov 29, 2025

KARACHI — Foreign exchange market shows mixed trends today as several major global currencies recorded slight fluctuations in their buying and selling rates.

US Dollar (USD) remained stable, trading at Rs281.55 for buying and Rs281.65 for selling, showing minimal movement compared with previous sessions. UK Pound Sterling (GBP) maintained its position at Rs. 372.5 (buying) and Rs. 376 (selling).

Euro (EUR) shows stability, quoted at Rs. 326.15 for buying and Rs. 329.65 for selling. Kuwaiti Dinar (KWD) and Omani Riyal (OMR) continued to lead the market with strong valuations. Saudi Riyal (SAR) and UAE Dirham (AED) remained steady, reflecting stable remittance flows.

Currency Exchange Rates 

Currency Buying Selling
US Dollar 281.55 281.65
Euro 326.15 329.65
UK Pound Sterling 372.5 376
U.A.E Dirham 76.6 77.35
Saudi Riyal 74.95 75.55
Australian Dollar 181.75 186
Bahrain Dinar 744.5 754.25
Canadian Dollar 199 204
China Yuan 39.25 39.65
Danish Krone 43.15 43.55
Hong Kong Dollar 35.85 36.1
Indian Rupee 3.1 3.19
Japanese Yen 1.78 1.88
Kuwaiti Dinar 911 921
Malaysian Ringgit 66.5 67.1
New Zealand Dollar 156.15 158.15
Norwegian Krone 27.3 27.6
Omani Riyal 729.25 739.25
Qatari Riyal 76.55 77.25
Singapore Dollar 215.15 220.15
Swedish Krona 29.1 29.4
Swiss Franc 346.1 348.85
Thai Baht 8.45 8.6
   
