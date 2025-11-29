Foreign Currency Exchange Rates in Pakistan – Dollar, Pound, Riyal to Rupee Nov 29, 2025

KARACHI — Foreign exchange market shows mixed trends today as several major global currencies recorded slight fluctuations in their buying and selling rates.
US Dollar (USD) remained stable, trading at Rs281.55 for buying and Rs281.65 for selling, showing minimal movement compared with previous sessions. UK Pound Sterling (GBP) maintained its position at Rs. 372.5 (buying) and Rs. 376 (selling).
Euro (EUR) shows stability, quoted at Rs. 326.15 for buying and Rs. 329.65 for selling. Kuwaiti Dinar (KWD) and Omani Riyal (OMR) continued to lead the market with strong valuations. Saudi Riyal (SAR) and UAE Dirham (AED) remained steady, reflecting stable remittance flows.
Currency Exchange Rates
|Currency
|Buying
|Selling
|US Dollar
|281.55
|281.65
|Euro
|326.15
|329.65
|UK Pound Sterling
|372.5
|376
|U.A.E Dirham
|76.6
|77.35
|Saudi Riyal
|74.95
|75.55
|Australian Dollar
|181.75
|186
|Bahrain Dinar
|744.5
|754.25
|Canadian Dollar
|199
|204
|China Yuan
|39.25
|39.65
|Danish Krone
|43.15
|43.55
|Hong Kong Dollar
|35.85
|36.1
|Indian Rupee
|3.1
|3.19
|Japanese Yen
|1.78
|1.88
|Kuwaiti Dinar
|911
|921
|Malaysian Ringgit
|66.5
|67.1
|New Zealand Dollar
|156.15
|158.15
|Norwegian Krone
|27.3
|27.6
|Omani Riyal
|729.25
|739.25
|Qatari Riyal
|76.55
|77.25
|Singapore Dollar
|215.15
|220.15
|Swedish Krona
|29.1
|29.4
|Swiss Franc
|346.1
|348.85
|Thai Baht
|8.45
|8.6