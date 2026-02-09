|Symbol
|Currency
|Buying
|Selling
|USD
|US Dollar
|280.60
|282.30
|EUR
|Euro
|330.54
|333.75
|GBP
|UK Pound Sterling
|384.67
|388.18
|AED
|U.A.E Dirham
|76.55
|77.20
|SAR
|Saudi Riyal
|74.90
|75.30
|AUD
|Australian Dollar
|193.25
|197.00
|BHD
|Bahrain Dinar
|743.80
|753.33
|CAD
|Canadian Dollar
|203.50
|207.01
|CNY
|China Yuan
|38.00
|40.00
|DKK
|Danish Krone
|43.32
|43.72
|HKD
|Hong Kong Dollar
|35.45
|36.30
|INR
|Indian Rupee
|2.80
|3.31
|JPY
|Japanese Yen
|1.78
|1.88
|KWD
|Kuwaiti Dinar
|908.10
|917.56
|MYR
|Malaysian Ringgit
|66.60
|69.95
|NZD
|New Zealand Dollar
|165.93
|168.00
|NOK
|Norwegian Krone
|27.61
|27.91
|OMR
|Omani Riyal
|728.55
|738.18
|QAR
|Qatari Riyal
|76.11
|79.11
|SGD
|Singapore Dollar
|219.24
|224.18
|SEK
|Swedish Krona
|30.10
|30.40
|CHF
|Swiss Franc
|358.88
|362.92
|THB
|Thai Baht
|8.55
|8.77
Currency Rates in Pakistan – Open Market Forex Exchange Rates – 9 February 2026
By News Desk
9:02 am | Feb 9, 2026
