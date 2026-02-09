Latest

Currency Rates in Pakistan – Open Market Forex Exchange Rates – 9 February 2026

By News Desk
9:02 am | Feb 9, 2026

KARACHI – The local foreign exchange market shows steady movement today, with major international currencies trading at firm levels. US Dollar (USD) remained strong, buying at 280.60 and selling at 282.30, while the Euro (EUR) was quoted at 330.54–333.75.

UK Pound continued to trade at higher levels, with buying at 384.67 and selling at 388.18. UAE Dirham (AED) was traded between 76.55 and 77.20, while Saudi Riyal (SAR) stood at 74.90–75.30. Other Middle Eastern currencies such as the Kuwaiti Dinar (KWD) and Bahraini Dinar (BHD) remained among the highest-valued currencies in the market.

Japanese Yen (JPY) traded at 1.78–1.88, the Indian Rupee (INR) at 2.80–3.31, and the Chinese Yuan (CNY) at 38–40. The Australian Dollar (AUD) and Canadian Dollar (CAD) also showed stable trends.

European currencies including the Swiss Franc (CHF), Danish Krone (DKK), Norwegian Krone (NOK), and Swedish Krona (SEK) recorded minor fluctuations, reflecting balanced demand and supply conditions.

Market analysts say exchange rates remain largely stable amid steady demand for major currencies, advising travelers and traders to monitor daily movements for better conversion opportunities.

 
Symbol Currency Buying Selling
USD US Dollar 280.60 282.30
EUR Euro 330.54 333.75
GBP UK Pound Sterling 384.67 388.18
AED U.A.E Dirham 76.55 77.20
SAR Saudi Riyal 74.90 75.30
AUD Australian Dollar 193.25 197.00
BHD Bahrain Dinar 743.80 753.33
CAD Canadian Dollar 203.50 207.01
CNY China Yuan 38.00 40.00
DKK Danish Krone 43.32 43.72
HKD Hong Kong Dollar 35.45 36.30
INR Indian Rupee 2.80 3.31
JPY Japanese Yen 1.78 1.88
KWD Kuwaiti Dinar 908.10 917.56
MYR Malaysian Ringgit 66.60 69.95
NZD New Zealand Dollar 165.93 168.00
NOK Norwegian Krone 27.61 27.91
OMR Omani Riyal 728.55 738.18
QAR Qatari Riyal 76.11 79.11
SGD Singapore Dollar 219.24 224.18
SEK Swedish Krona 30.10 30.40
CHF Swiss Franc 358.88 362.92
THB Thai Baht 8.55 8.77
   
