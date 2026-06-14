India opt to bat first against Pakistan in ICC Women’s T20 World Cup opener

BIRMINGHAM: India won the toss and elected to bat first against Pakistan in their opening match of the ICC Women’s T20 World Cup 2026 at Edgbaston on Sunday.
Squads
Pakistan: Fatima Sana (c), Aliya Riaz, Ayesha Zafar, Diana Baig, Eyman Fatima, Gull Feroza, Iram Javed, Muneeba Ali Siddiqui (wk), Nashra Sundhu, Natalia Pervaiz, Rameen Shamim, Sadia Iqbal, Saira Jabeen, Tasmia Rubab, Tuba Hassan.
India: Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vice-capt), Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Richa Ghosh (wk), Shree Charani, Yastika Bhatia (wk), Nandani Sharma, Arundhati Reddy, Renuka Singh, Kranti Gaud, Shreyanka Patil, Radha Yadav.
Head-to-Head Record
India have traditionally dominated the rivalry, winning 13 of the 16 T20 internationals played between the two sides. Pakistan have secured three victories.
In ICC Women’s T20 World Cup history as well, India hold the upper hand with six wins, while Pakistan have won two matches.