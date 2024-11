Donald Trump vs Kamala Harris – US Election Results Latest Updates here

Americans are voting for next president in a tight race between Democratic candidate Kamala Harris and Donald Trump. Polls indicate a close contest, with both candidates vying for the coveted slot.

Donald Trump vs Kamala Harris

States Candidates Votes Percentage Alabama Donald Trump 1,332,283 65.1% Kamala Harris 689,762 33.7% Alaska Donald Trump 0 0.0% Kamala Harris 0 0.0% Arkansas Donald Trump 683,720 63.5% Kamala Harris 367,950 34.2% California Kamala Harris 4,679,168 60.2% Donald Trump 2,901,601 37.4% Colorado Kamala Harris 1,282,659 54.9% Donald Trump 1,001,060 42.9% Connecticut Kamala Harris 301,784 53.5% Donald Trump 252,791 44.8% Delaware Kamala Harris 285,368 56.5% Donald Trump 212,546 42.1% Columbia Kamala Harris 255,899 90.4% Donald Trump 18,669 6.6%

States Candidates Votes Percentage Florida Donald Trump 6,082,068 56.1% Kamala Harris 4,636,784 42.8% Georgia Donald Trump 2,602,755 50.7% Kamala Harris 2,483,917 48.4% Hawaii Kamala Harris 0 0.0% Donald Trump 0 0.0% Idaho Donald Trump 134,755 1.3% Kamala Harris 85,429 1.5% Illinois Donald Trump 1,558,930 58.6% Kamala Harris 1,046,675 39.4% Iowa Donald Trump 861,177 56.1% Kamala Harris 648,788 42.3% Kansas Donald Trump 663,476 56.4% Kamala Harris 491,155 41.7% Kentucky Donald Trump 1,338,318 64.5% Kamala Harris 701,888 33.8% Louisiana Donald Trump 1,208,233 60.2% Kamala Harris 766,405 38.2% Maine Kamala Harris 109,496 50.9% Donald Trump 99,086 46.0% Maryland Kamala Harris 1,460,305 59.8% Donald Trump 915,228 37.5% Massachusetts Kamala Harris 1,031,307 61.9% Donald Trump 587,810 35.3% Michigan Donald Trump 1,364,779 51.5% Kamala Harris 1,237,916 46.7% Minnesota Kamala Harris 947,181 52.5% Donald Trump 818,464 45.3% Mississippi Donald Trump 425,466 61.6% Kamala Harris 255,420 37.0% Missouri Donald Trump 1,453,382 55.6% Kamala Harris 1,120,314 42.8% Montana Donald Trump 54,138 63.1% Kamala Harris 29,104 33.9%

States Candidates Votes Percentage Nebraska Donald Trump 339,572 55.7% Kamala Harris 260,842 42.8% Nevada Donald Trump 17,124 73.0% Kamala Harris 6,139 26.2% New Hampshire Kamala Harris 255,872 52.4% Donald Trump 228,366 46.8% New Jersey Kamala Harris 1,975,005 51.3% Donald Trump 1,790,471 46.5% New Mexico Kamala Harris 399,472 51.5% Donald Trump 360,337 46.4% New York Kamala Harris 4,177,062 55.3% Donald Trump 3,325,407 44.0% North Carolina Donald Trump 2,651,786 50.7% Kamala Harris 2,499,069 47.8% North Dakota Donald Trump 235,860 67.6% Kamala Harris 106,483 30.5% Ohio Donald Trump 3,052,107 55.3% Kamala Harris 2,414,703 43.7% Oklahoma Donald Trump 1,035,216 66.2% Kamala Harris 499,042 31.9% Oregon Kamala Harris 793,863 54.8% Donald Trump 615,226 42.5% Pennsylvania Donald Trump 3,062,704 50.9% Kamala Harris 2,895,704 48.1% Rhode Island Kamala Harris 272,817 55.4% Donald Trump 208,983 42.4% South Carolina Donald Trump 1,421,497 58.4% Kamala Harris 978,715 40.2% South Dakota Donald Trump 103,443 69.0% Kamala Harris 43,277 28.9% Tennessee Donald Trump 1,963,958 64.2% Kamala Harris 1,048,415 34.3% Texas Donald Trump 5,723,721 56.7% Kamala Harris 4,244,623 42.0% Utah Donald Trump 0 0.0% Kamala Harris 0 0.0% Vermont Kamala Harris 230,669 64.6% Donald Trump 115,411 32.3% Virginia Kamala Harris 2,095,023 51.6% Donald Trump 1,894,620 46.6% Washington Kamala Harris 1,527,827 58.4% Donald Trump 1,019,146 38.9% West Virginia Donald Trump 511,751 70.0% Kamala Harris 204,611 28.0% Wisconsin Donald Trump 1,311,305 51.0% Kamala Harris 1,216,050 47.3% Wyoming Donald Trump 80,737 73.7% Kamala Harris 26,114 23.8%

