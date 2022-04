Babar Azam shares beautiful photo from Madinah 

LAHORE – Pakistani skipper Babar Azam, who is currently in Saudi Arabia to perform Umrah, shared an adorable photo from Roza-e-Rasool (PBUH), Madinah.

Azam can be seen wearing traditional Arabic dress in the photo.

“Jo hota humsafar Ghalib to me us ko ye batlata, K dekha is jagah aa ker, Tamannah ka qadam thai'ra,” he captioned the post.

Fans have also sent congratulatory messages to the skipper for performing Umrah and requested for prayers.

Pakistani opner Fakhar Zaman is also in Saudi Arabia to perform Umra. Earlier, Shadab Khan has shared his photo from Makkah.