Wife of Karachi naked man releases video message

KARACHI – A woman from Sindh capital has released a video message, days after his husband was caught riding a bike naked in the city.

In a video, the woman says her husband Salman lost his mental and emotional balance some time ago.

گزشتہ روز کراچی کی سڑکوں پر برہنہ گھومنے والے شخص سلمان کی اہلیہ کی ویڈیو بیان منظر عام پر آگئی جب کل میں نے اس شخص کی ویڈیوں دیکھی تو مجھے اندازہئی کہ یہ آدمی دماغی ڈیپریشن کا شکار ہوا ہے اور یہ نارمل خالات میں نہیں ہے لیکن کچھ گھٹیا قسم کے لوگ اس کو پکڑ کر ویڈیوں بناتے رہے ???????? pic.twitter.com/cvGd5TLCfd — ????بابا کی جان???? (@fun_anda) December 26, 2020

The woman says she belongs to a religious family and her husband is a devout Muslim too.

"I urge the government of Sindh, the IGP and the people to do their part to remove this video from social media," she appealed.

In the initial statement to the police, Salman had said that he "was born free so he was roaming free."

