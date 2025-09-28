Pakistan vs India Asia Cup 2025 Final – Expected Squads

DUBAI – Cricket fever hits peak and emotions run high as key rivals Pakistan and India face off in Asia Cup 2025 final in Dubai.

All eyes are on Pakistani squad. Pakistan and India are expected to unleash their strongest playing XI, with Jasprit Bumrah and Shivam Dube making a comeback after being rested against Sri Lanka. Hardik Pandya’s injury will be reassessed.

Predicted Playing XIs:

Pakistan

Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Saim Ayub, Salman Agha (c), Hussain Talat, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed

India

Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy

Full Squads:

India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Hardik Pandya, Axar Patel, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Rinku Singh, Shivam Dube

Pakistan: Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Saim Ayub, Salman Agha (c), Hussain Talat, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed, Hasan Ali, Khushdil Shah, Mohammad Wasim Jr, Salman Mirza, Hasan Nawaz, Sufiyan Muqeem