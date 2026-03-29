Quetta Gladiators elect to bat against Hyderabad Kingsmen in Sunday’s PSL 11 doubleheader

Quetta Gladiators elected to bat first against Hyderabad Kingsmen at Lahore’s Gaddafi Stadium on Sunday. Both teams are desperate to bounce back after opening their campaigns with defeats, making this clash a high-stakes battle for momentum.
- Hyderabad Kingsmen: Saim Ayub, Usman Khan (wk), Marnus Labuschagne (c), Irfan Khan, Maaz Sadaqat, Hassan Khan, Hammad Azam, Riley Meredith, Maheesh Theekshana, Akif Javed, Mohammad Ali.
- Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Shamyl Hussain, Khawaja Nafay, Rilee Rossouw, Hasan Nawaz, Ben McDermott (wk), Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq.
Fans are in for a treat as this marks the first-ever PSL showdown between Quetta and Hyderabad. With no prior head-to-head records, both sides enter the match on equal footing, setting the stage for a thrilling contest.
After disappointing defeats in their opening games, both Gladiators and Kingsmen are desperate for a win. The stakes are high, with two crucial points up for grabs that could set the tone for the rest of their PSL 11 campaigns. Expect fireworks as bat meets ball in a contest that promises intense action, nail-biting moments, and potentially game-changing performances.
