US Dollar, Euro, Pound, Riyal Rate in Pakistan – Today Currency Exchange – 27 Nov 2025

KARACHI – Pakistan’s currency market shows slight changes across several regional units. US Dollar, Euro, Pound Sterling, UAE Dirham, and Saudi Riyal remained focal point for traders as demand for major foreign currencies stayed firm.
On Thursday, US Dollar was being bought at Rs281.35 and sold at Rs281.70, showing minimal intraday fluctuation. Euro traded between Rs324 (buying) and Rs327 (selling), while UK Pound Sterling maintained its elevated position at Rs368.5 and Rs372.
UAE Dirham stood at Rs 76.7 for buying and Rs 77.45 for selling, whereas the Saudi Riyal posted rates of Rs75.05 and Rs75.5.
Australian Dollar remained at Rs180.5–185.5, Canadian Dollar at Rs199–204, and Chinese Yuan hovered between Rs39.25–39.65 while Kuwaiti Dinar traded at Rs911.50–920.50.
|Currency
|Buying
|Selling
|US Dollar
|281.35
|281.7
|Euro
|324
|327
|UK Pound Sterling
|368.5
|372
|U.A.E Dirham
|76.7
|77.45
|Saudi Riyal
|75.05
|75.5
|Australian Dollar
|180.5
|185.5
|Bahrain Dinar
|745.5
|753
|Canadian Dollar
|199
|204
|China Yuan
|39.25
|39.65
|Danish Krone
|43.15
|43.55
|Hong Kong Dollar
|35.85
|36.1
|Indian Rupee
|3.1
|3.19
|Japanese Yen
|1.78
|1.88
|Kuwaiti Dinar
|911.5
|920.5
|Malaysian Ringgit
|66.5
|67.1
|New Zealand Dollar
|156.15
|158.15
|Norwegian Krone
|27.3
|27.6
|Omani Riyal
|730
|737.5
|Qatari Riyal
|76.55
|77.25
|Singapore Dollar
|214.5
|219.5
|Swedish Korona
|29.1
|29.4
|Swiss Franc
|346.1
|348.85
|Thai Baht
|8.45
|8.6