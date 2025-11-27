Latest

US Dollar, Euro, Pound, Riyal Rate in Pakistan – Today Currency Exchange – 27 Nov 2025

By Our Correspondent
8:44 am | Nov 27, 2025

KARACHI – Pakistan’s currency market shows slight changes across several regional units. US Dollar, Euro, Pound Sterling, UAE Dirham, and Saudi Riyal remained focal point for traders as demand for major foreign currencies stayed firm.

On Thursday, US Dollar was being bought at Rs281.35 and sold at Rs281.70, showing minimal intraday fluctuation. Euro traded between Rs324 (buying) and Rs327 (selling), while UK Pound Sterling maintained its elevated position at Rs368.5 and Rs372.

UAE Dirham stood at Rs 76.7 for buying and Rs 77.45 for selling, whereas the Saudi Riyal posted rates of Rs75.05 and Rs75.5.

Australian Dollar remained at Rs180.5–185.5, Canadian Dollar at Rs199–204, and Chinese Yuan hovered between Rs39.25–39.65 while Kuwaiti Dinar traded at Rs911.50–920.50.

Currency Buying Selling
US Dollar 281.35 281.7
Euro 324 327
UK Pound Sterling 368.5 372
U.A.E Dirham 76.7 77.45
Saudi Riyal 75.05 75.5
Australian Dollar 180.5 185.5
Bahrain Dinar 745.5 753
Canadian Dollar 199 204
China Yuan 39.25 39.65
Danish Krone 43.15 43.55
Hong Kong Dollar 35.85 36.1
Indian Rupee 3.1 3.19
Japanese Yen 1.78 1.88
Kuwaiti Dinar 911.5 920.5
Malaysian Ringgit 66.5 67.1
New Zealand Dollar 156.15 158.15
Norwegian Krone 27.3 27.6
Omani Riyal 730 737.5
Qatari Riyal 76.55 77.25
Singapore Dollar 214.5 219.5
Swedish Korona 29.1 29.4
Swiss Franc 346.1 348.85
Thai Baht 8.45 8.6
   
