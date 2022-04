Omar Sarfaraz Cheema made new Punjab Governor

LAHORE – The federal government on Sunday appointed Omar Sarfaraz Cheema new Punjab Governor.

Earlier today, the government sacked former governor Ch Muhammad Sarwar on unknown reasons. Federal Information Minister Fawad Ch announced the decision through social media.

عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 3, 2022

Fawad Ch said that government removed Punjab Governor Ch Muhammad Sarwar. According to the constitution, Fawad said, Deputy Speaker Punjab Assembly will act as caretaker governor till new appointment.

وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائیگا، آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 3, 2022